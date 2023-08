Meldte seg ut av Ap: – Du føler nesten at du blir tiet i hjel

I 12 år har Silje Eugenie Strande Øktner (39) vært folkevalgt i Sør-Odal kommunestyre for Arbeiderpartiet.

– Det er lenge. Det er en fantastisk erfaring, sier hun og legger til:

– Jeg angrer virkelig ikke. Det har også vært fint.

Men vervet som folkevalgt ble stadig vanskeligere. Årsaken er det hun mener er hersketeknikker og dårlig holdninger i eget parti.

– Det er grunnen til at jeg valgte å melde meg ut i sommer, sier hun.

SØR-ODAL: Sør-Odal kommune er en kommune i Innlandet fylke. Den ligger ved Glomma og det bor nesten 8000 innbyggere i kommunen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Det var Glåmdalen som først skrev om saken.

Ingen innflytelse

Øktner har alltid vært engasjert. Arbeiderpartiet ble et naturlig valg for henne.

Men det ble ikke så enkelt etter hvert. Hun forteller at det verste har vært det langvarige presset og hersketeknikkene.

Blant annet sier hun at hun har opplevd slengbemerkninger og baksnakking i kommunestyresalen. Både fra politiske motstandere og partifeller.

Hun forteller også om usynliggjøring og lite respons på de sakene hun prøvde å ta opp.

– Når du blir møtt av folk som hvisker, småprater og himler med øynene, så er ikke det noe kult. Det koster så mye, og du føler nesten at du blir tiet i hjel.

Hun sier hun aldri har stemt noe imot partiprogrammet, men at hun har opplevd at hun ikke har hatt noen reell innflytelse.

– Det føles som saker blir presentert fra én side, også er det ingen som stiller spørsmål. Det er ingen diskusjon og det er en forventning at man skal stemme sånn som de i toppen mener det, mener hun.

TIET: Silje Øktner sier hun føler seg «tiet i hjel» fordi ingen har diskutert det som blir tatt opp. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hun sier også at hun for flere år siden, ved ett tilfelle, ble bedt av en partikamerat om å ikke stille til et kommunestyremøte og heller melde seg syk. Det er imot loven, sier hun.

– Uavhengig av hvem som sier det, så sitter ledelsen i partiet uten å gripe inn i det hele tatt. Da mener jeg at dersom du tier, så samtykker du. Det er flere sånne episoder som ikke blir tatt tak i.

Det tok hun opp med ordføreren. Øktner opplevde at ordføreren lyttet og at han husket hendelser.

– Jeg blir veldig lettet over at andre har sett det. Samtidig blir jeg sint igjen fordi andre har sett det uten å gjøre noe med det. Det er veldig provoserende.

Tar avstand

Ordfører Knut Hvithammer (Ap) bekrefter at han husker hendelsen og at han tar avstand fra den.

– Det å bli bedt om å bli hjemme tar jeg avstand fra. Jeg var ikke ordfører på den tiden. Kommunestyrerepresentanter har både en rett og en plikt til å møte i kommunestyremøter.

Det skjedde i et partimøte og han var ordførerkandidat for partiet. Han tar selvkritikk hver dag og mener han burde ha sagt noe da det skjedde.

– Det burde vi klart ha gjort.

GODE: Ordfører Knut Hvithammer (Ap) mener de har gode diskusjoner i kommunestyremøtene. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han sier han derimot ikke kjenner igjen at noen har himlet med øynene i kommunestyresalen.

Kjenner seg ikke igjen

– Jeg synes det er leit at Silje har meldt seg ut. Vi har bruk for alle meninger, og vi har bruk for personer som tenker på andre måter. Men hun har fått sagt det hun vil og stemt det hun vil.

Partikollega Jorunn Solveig Lindblad gir sin fulle støtte til Silje.

– Jeg forstår Silje og er fullt og helt enig med henne. Saken er trist og lei. Vi trenger et sterkt levende og inkluderende Ap i Sør-Odal, der det er plass og rom til politisk engasjement.

Men partifelle Grete Sparby, som også sitter i kommunestyret, er overrasket over det Silje Øktner forteller og sier at hun ikke kjenner igjen noen av påstandene.

– Jeg har egentlig opplevd det stikk motsatte, at det er en sammensveiset, hyggelig gruppe å være sammen med.

Hun understreker at hun ikke stiller spørsmål ved partikollegaens opplevelser, de er hennes. Men sier hun ble overrasket.

SELVKRITIKK: Ordfører Knut Hvithammer (Ap) tar selvkritikk. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Hvithammer ble ordfører for første gang i 2007. Han opplever å ha fått til debatter i kommunestyret.

– Jeg mener vi har hatt gode diskusjoner, men så kan vi alltid bli bedre. Både på aktivitet, på frammøte og på måten vi legger opp møter på.

– Det er ganske krevende å være lokalpolitiker og lage gode prosesser. Men i Sør-Odal vil jeg påstå at Arbeiderpartiet er det partiet som har den mest oppegående organisasjonen, og som driver mest politisk arbeid imellom kommunestyremøtene, mener han.

Ikke ukjent med hersketeknikker i politikken

Valgforsker og førstelektor ved høgskolen i Innlandet, Tord Willumsen, påpeker at hersketeknikker i politikken ikke er et ukjent fenomen.

– Hersketeknikker er et velkjent fenomen i politikken. Det har vi sett siden begrepet ble lansert.

IKKE UKJENT: Valgforsker og førstelektor ved høgskolen i Innlandet, Tord Willumsen, sier det ikke er uvanlig med hersketeknikker i politikken. Foto: NRK

Han sier noen kommunestyrer har et veldig røft miljø, mens andre er veldig snille mot hverandre. Men det er ikke gjort systematiske undersøkelser.

– Det vi har observert er i hvert fall at dette finnes i alle partier.

Han mener at slike teknikker kan spesielt oppstå i større partier, unge og umodne partier eller i partier med hyppig utskiftning.

– Det forekommer også at gamle ringrever bruker hersketeknikker i stort monn for å styre nykommere som kommer inn.

I tillegg gjøres det ofte litt skjult.

– Dermed er det vanskelig å si ifra og vanskelig å forsvare seg mot det.

PAUSE: Det blir godt med en pause, forteller Silje Øktner. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Tror det skjer flere steder

Silje Øktner tror ikke bare skjer i Sør-Odal, og at man finner lignende opplevelser andre steder.

– Det er også min motivasjon til å ta opp det her.

– Tror du at du kommer tilbake til politikken?

– Det kan hende etter fire års pause at jeg får lyst igjen, jeg vet ikke. Nå blir det i hvert fall veldig godt med en pause, avslutter hun.