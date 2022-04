Innlandet politidistrikt har startet etterforskning mot en tidligere ansatt ved Sjukehuset Innlandet. Det var en pasient som anmeldte vedkommende.

Gått ut med brev til 145 pasienter

Etter anmeldelsen har sjukehuset gjennomgått alle journaloppslag den tidligere ansatte har gjennomført.

BREV: Sykehuset Innlandet sender ut brev til mulige rammede pasienter. Foto: Alexander Nordby / NRK

Saken kan være svært omfattende. Sjukehuset har sendt brev til 145 personer der de informerer om etterforskninga og at politiet har behov for journalloggen.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og håper etterforskningen vil gi svar på om det har forekommet uregelmessigheter, og i hvilket omfang, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard i en pressemelding.

Politiadvokat Henning Klauseie opplyser at sjukehusets gjennomgang viser at den siktede kvinna har sett i journalen til pasienter som ikke var innlagte i den tida hun jobbet der, eller i det hele tatt vært innlagt på det aktuelle sjukehuset.

Lette etter opplysninger om venner og kjente

Ifølge Klauseie vet politiet ikke hvem disse personene er, fordi det er taushetsbelagt, men at sjukehuset har sendt ut brev til 145 personer.

POLITIJURIST: Henning Klauseie er politijurist i saken. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Etter det vi kjenner til er det personer siktede kjenner, venner og omgangskrets. Men vi har ikke gjort grundige undersøkelser om alle relasjoner.

Også politiet ser alvorlig på saken.

– Det gjør vi både ut ifra den personlige integriteten den enkelte har krav på og omfanget hvis det er et tresifret antall personer som har hatt snoking i journalen sin.

Opptatt av pasientenes trygghet

Sykehusdirektøren sier det er viktig at pasienter er trygge på at deres pasientopplysninger ikke blir kjent for andre enn behandlede helsepersonell.

Hun opplyser at det er gjort en rekke tiltak for å hindre journalsnoking, blant annet ved at alle oppslag loggføres med hvem som gjør oppslag og når.

Den siktede er ikke lenger ansatt ved sjukehuset. Engasjementet hadde utløpt før etterforskninga startet.

Erkjenner ikke straffskyld

Kvinnen er siktet for brudd på helsepersonelloven og tjenestefeil.

Strafferammen for brudd på Helsepersonelloven er fengsel i tre måneder. Tjenestefeil kan gi fengsel i inntil to år.

NEKTER: Kvinnens forsvarer André Lillehovde van der Eynden sier kvinnen nekter straffskyld. Foto: Knut Røsrud / NRK

Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Det opplyser den siktedes forsvarer André Lillehovde van der Eyden.

– Den siktede har forklart seg for politiet og gitt forklaring på alle søkene hun har gjort.

Hun har forklart at hun har hatt tjenestemessige behov for de søkene hun har gjort.

Han sier videre at politiet er i startgropa av etterforskninga, så de må bli ferdige med den før det tas stilling til siktelsen. Men hans klient ønsker å bidra videre i saken.

– Hun tar det tungt, sier advokaten.