Siktede ringte selv til politiet: Kvinne i 30-årene død

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap sent lørdag kveld.

– Kvinnen ble søndag identifisert, og det er en kvinne i slutten av 30-årene som er funnet død. Kvinnen er kjørt til rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Vi har også en formening om hva dødsårsaken er, sier politiadvokat Tom Erik Wassenaar Berntsen i en pressemelding fra Innlandet politidistrikt.

Mannen i 30-årene som er pågrepet, ringte selv til politiet og fortalte at noen var blitt drept, opplyser politiet. Mannen sto utenfor politistasjonen da han ringte. Han er fortsatt siktet, men foreløpig ikke avhørt.

Ved 23-tiden lørdag kveld var det satt opp sperrebånd utenfor hovedinngangen ved politihuset. Også en politivakt voktet området, skriver Hamar Arbeiderblad.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå inn på om politiet har tatt beslag i et våpen, relasjonen mellom de to eller om flere personer var til stede på adressen der kvinnen ble funnet død.

– Det er gjort flere beslag i saken, men vi kan av hensyn til etterforskningen ikke si hvilke beslag som er gjort, sier Berntsen.

Det var ved 21-tiden lørdag kveld politiet dro til adressen.

– På den adressen ga omstendighetene oss skjellig grunn til å tro at det er begått et drap. I etterkant ble mannen i 30-årene pågrepet og siktet, sier politiadvokat Tom Erik W. Berntsen til NRK.

Politiet er fortsatt på stedet søndag formiddag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Har fått forsvarer

Mannen som er pågrepet har fått oppnevnt Helge Hartz som forsvarer.

– Jeg kan ikke si så mye annet enn at jeg vil ta en prat med ham når forholdene er lagt til rette for det, sier Hartz til NTB.

Politiet søker med hund i området rundt boligen Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Tidlig

Politiadvokaten sa lørdag kveld at de jobbet med å skaffe oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen her nå. Vårt fokus er å skaffe oversikt over hendelsesforløpet og skaffe bevis og avklare hvem som har noe med dette å gjøre, sier politiadvokaten.

Han sier at det også pågår taktiske undersøkelser for å kartlegge hvilke personer, steder og gjenstander politiet bør kjenne til, som kan kaste lys over det som har skjedd.