Lørdag ettermiddag hadde Sian en markering på Østre torg i Hamar. Leder i Sian, Lars Thorsen, holdt tale og rundt 150 møtte opp.

En Sian-tilhenger og to motdemonstranter ble bortvis på grunn av ordensforstyrrelse. Sian ble møtt med kraftige motrop, og flere ristet i gjerdene som var satt opp av politiet.

I flere byer har Sian sine antiislamske markeringer skapt opptøyer, men denne gang gikk det altså noenlunde rolig for seg.

Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby Foto: Mats Sparby / Mats Sparby

Godt forberedt

Markeringa til Sian varte fra 13:00 til 15:00. Allerede en time før var det rundt 50-60 politimenn der.

– Det har vært en fredelig og ikkevoldelig demonstrasjon. Det skyldes gode forberedelser. Så kan vi takke de som har vært her, sier innsatsleder i Innlandet politidistrikt, Vibeke lundbekk.

Hun forteller at politiet har planlagt godt og at det har vært jobbet forbyggende opp mot flere miljøer.

MOTROP: Sian ble møtt med kraftige motrop fra flere. Både folk som støtter Sian og motdemonstranter var på Østre torg i Hamar. Foto: Mats Sparby / Mats Sparby

Politiet i Innlandet satte inn ekstra ressurser og var forberedt på vold og opptøyer.

Alle som ønsket å komme inn på Østre Torg ble kroppsvisitert, og flere gater i sentrum ble stengt.

Politiet gikk også ut med en anbefaling om en fredelig og ikkevoldelig markering, og at de ville opprettet straffesaker i ettertid dersom det ble fremsatt hatefulle ytringer.

SJEKKER ALLE: Folk som ønsket seg inn på Østre torg i Hamar ble kroppsvisitert av politiet. Foto: Mats Sparby / Mats Sparby

Takknemlig

Motdemonstrantene forsøkte å lage støy for å overdøve Sian, men politiet forteller til NRK at folk i all hovedsak oppførte seg greit.

Iselin Borg og Karen Dufseth var på markeringa. De synes det var gøy å se at så mange stilte opp mot Sian, og at demonstrasjonen gikk fredelig for seg.

– Det er bra at folk møter opp. Jeg er veldig takknemlig for at det endte fredelig. Det har vært litt småknuffing, men ikke noe store greier.

Dufseth hadde med seg blokkfløyte og forsøkte å overdøve Sian.

– Vi sto sammen og viste at vi ikke orket å høre på dette. Jeg har spilt i blokkfløyte, slått litt i gjerdet og lekt med litt kjettinger. Det er jo derfor vi er her. For å lage bråk, sier hun.

SPILTE BLOKKFLØYTE: – Bråket tok oppmerksomheten bort fra Sian og over på oss. Vi vil ikke ha Sian her, sier jentene. Foto: Mats Sparby / Mats Sparby

Ville sette fyr på koranen

Før markeringen varslet Sian at de kom til å sette fyr på koranen.

Politiet ga da beskjed om at det ikke var noe de kom til å tillate, og det ble heller ingen koranbrenning under markeringa.

Sians leder, Lars Thorsen, har sagt til NRK at de kun ville fortelle publikum om islam i Norge under markeringen. Han avviste at de ville spre hat.

Motdemonstrasjon

Samtidig som Sian hadde markering på Østre torg hadde Rødt og flere politiske partier en motdemonstrasjon i Storgata i Hamar.

Der var det utdeling av blomster, taler og diverse konserter.

Den norske kirke med soknepresten i Hamar, Per Erik Stave Engdal, deltok på demonstrasjonen på Stortorget.

Solveig Fiske, biskop i Hamar, sa før helga at hun håpet at motdemonstrantene vender ryggen til Sian, slik som ble gjort da Brumunddal og regionen tok avstand fra Arne Myrdal og Folkebevegelsen mot innvandring i 1991.

– Å ta avstand fra det som bryter ned likeverd og fellesskap, er en verdi som er godt etablert. Men engasjementet, viljen og motet til å si fra må tennes igjen og ivaretas. Ingen vil tilbake til tiden før Brumunddal snudde ryggen til, sa Fiske.

– På Østre torg vendte noen ryggen til, men de flest var opptatt av å lage støy for å overdøve Sian, opplyser NRKs fotograf som var på stedet.

UTEN VOLD: – Å vise engasjement kan gjøres på mange måter, men selvsagt uten å ty til vold, sier Fiske. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Også folk på sosiale medier ba folk snu ryggen til Sian, og muslimer ble bedt om å holde seg hjemme under markeringen i Hamar.