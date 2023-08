Sender nødvarsel grunnet uværet «Hans»

Uværet «Hans» rammer flere deler av landet mandag og tirsdag. Det er ventet store nedbørsmengder, og det er sendt ut rødt farevarsel om flom, skred og regn flere steder i Sør-Norge.

Statsforvalteren i Innlandet opplyser i en pressemelding at de i samarbeid med politiet og andre statsforvalterembeter jobber med utsendingen av nødvarslingen.

Det blir gjort spesielt for å nå turister og andre som er på reise i Innlandet og ikke får med seg norske nyheter.

Meldingen vil bli sendt ut på norsk, engelsk og tysk til de som oppholder seg innenfor nedslagsfeltet for «Hans», ifølge Statsforvalteren i Innlandet.

Turister har etterspurt informasjon

Johanna og Christian Stein fra Leipzig i Tyskland er på ferie i Norge for tiende året på rad. De kjenner derfor til norske medier og værmeldingstjenester.

Men de har ikke funnet informasjon på tysk, og de har stilt spørsmål ved at de ikke har fått en form for varsling verken fra hjemlandet eller fra ferielandet.

– Det er rart. Turister er ofte mer utsatt. De kommer med telt, og de skal på fjelltur, sier Christian Stein.

Paret leier hytte i Jotunheimen og regner med de vil få koselige dager med «innevær». Men de har vært bekymret for andre turister i ekstremværet.

Tidligere i dag kjørte de forbi en teltplass hvor de så en franskregistrert bil og en familie med to barn.

Finnes det nyheter på fransk, spør de seg. De lurer på om de kanskje ikke vet at det blir så drlig vær.

Stein viser til at SMS-varslingen fungerte over landegrenser under koronapandemien. Han mener derfor at det burde være enkelt å sende en SMS på ulike språk til alle mobiltelefoner som befinner seg innenfor et område.

– Hvis du ikke har tatt ansvar for din egen reise, så kan det gå galt i dette tilfellet, sier Johanna Stein.

Varsler venner selv

Joke Kortenhoeven og Michiel Bende er fra Nederland og har reist til Norge for å besøke familien i Gudbrandsdalen.

De har funnet en norsk værvarsling, og sier de alltid sjekker været når de er på tur.

Også de syntes det hadde vært praktisk med et system som varslet reisende om ventet ekstremvær – nettopp fordi været i Norge kan endre seg fort og det kan bli voldsomt.

Spesielt for reisende i fjellet, mener de at et varslingssystem kunne vært hensiktsmessig.

Paret har varslet venner som de vet er på camping i fjellet. Og vennene hadde ikke fått med seg været som er varslet.

– Konsekvensene kan bli farlige, men du har også ansvar selv for å sjekke været og ta forholdsregler, sier Kortenhoeven.