Einige om 500 millionar i straumstøtte til landbruket og vekstnæringa

Nokre av dei som har slite mest med dei høge straumprisane i vinter har vore bønder. Det er vanskeleg å spare på straumen, når ein skal sørgje for levelege kår for dyr, og gode vekstforhold i drivhus.

No har regjeringa blitt einige med SV om ein kompensasjonsordning for landbruket og veksthusnæringa, som skal dekke straksbehova i næringane.

Det gir straumpakka fleirtal i Stortinget.

Ingen bønder å miste

Både Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV i ei pressemelding at dei er godt nøgde med løysinga.

Nestleiar og næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, fortel at det har vore viktig å løfte fram den økonomisk krisa jordbruket er i. Det kjem av auka kostnadar i på fleire område.

– Bonden kan ikkje gjere opp for det med høgare pris på mjølk, kjøtt eller korn, det er politisk styrt, seier Torgeir Knag Fylkesnes frå SV.

BEKYMRA: Fylkesnes har uroa seg over ei økonomisk krise i landbruket. Her frå eit besøk i eit fjøs i Vang i Valdres. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fylkesnes viser til meldingar frå næringa om bønder som vurderer å trappe ned produksjon eller slutte fullstendig.

– Vi har ingen bønder å miste.

Dekker ikkje alt

Den nye ordninga er basert på støtta for straum til private bustader. Skilnaden er at det blir eit høgare tak for jordbruket, og ikkje noko tak for veksthus.

Målet er at den første utbetalinga kan kome allereie i andre halvdel av februar.

Det er ikkje berre den enkelte straumrekninga som har blitt dyrare. Ein konsekvens av prisveksten er høgare produksjonskostnadar på til dømes kunstgjødsel:

Det er ikkje dekka i den nye ordninga.

Håpar på meir

Bondelaget er veldig fornøgde med at straumstøtta no går gjennom.

Foto: Norges Bondelag

– Det har vore veldig viktig for bønder å få dette på plass, seier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jacobsen frå Bondelaget.

Likevel saknar dei ei ordning for kunstgjødsel.

– Mange må snart få hjelp med dette for å sikre drifta, så vi håpar at det kjem til å kome meir seinare.

Fylkesnes forsikrar om at dei prioriterer å få dekka opp behovet rundt våronna.

– Det var ikkje regjeringa villig til å ta inn i denne ordninga, men dei er plikta av Stortinget til å kome med tiltak om nødvendig.