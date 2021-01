En undersøkelse viser at 40 prosent vil ha dieselbil neste gang de skal kjøpe bil. I 2018 var det 24 prosent. Det rimer dårlig med ønske om et grønt skifte.

Spesielt i distriktene

Mens nesten nye elbiler skrotes , har bilselger Kjetil Grøtterud og kollegene aldri opplevd så stor etterspørsel etter brukte dieselbiler som i fjor. De klarte ikke skaffe nok.

Volvo-forhandleren i Hamar er ikke alene. På bruktbilmarkedet troner fortsatt dieselbilen på topp tross ønsket om at flere skal over på miljøvennlige biler.

Men det er spesielt i distriktene.

– Norge er et langstrakt land med grisgrendte strøk. Så for mange er nok fortsatt diesel førstevalget, sier fagsjef i Norges Bilbransjeforbund Tore Rylander.

Men han tror det kommer til å snu om noen år også i distriktene.

Måtte hente bil i Finnmark

Ved Bilia i Hamar starta fjoråret med for mange bruktbiler på lager. Så kom koronapandemien som de trodde ville redusere bilsalget. Men det var det motsatte som skjedde.

– Jeg har aldri opplevd makan til trøkk som det var store deler av fjoråret, sier Kjetil Grøtterud.

De gikk tomme for brukte dieselbiler, og måtte søke på Finn.no etter flere biler de kunne kjøpe inn for å selge i butikken. Vanligvis står bruktbilene en stund før de blir solgt, men i fjor rakk de ikke å annonsere flere biler før de var solgt.

– Vi reiste faktisk helt til Finnmark for å hente bruktbiler som vi kunne ha her, sier Grøtterud.

SELGES FORT: Brukte dieselbiler går fort unna på Bilia i Hamar. I fjor solgte de flere brukte dieselbiler enn noen gang. Foto: Torunn Myhre / NRK

De har hatt lister med kjøpere, men sliter fortsatt med å skaffe biler. Han tror årsaken til den store etterspørselen er at Volvo er store på diesel og det selges lite nye dieselbiler i dag. Den blir for dyr å kjøpe derfor kjøper folk brukte biler som har lav kilometerstand og er fulgt opp med service.

Han tror også at koronapandemien, som gjorde at folk måtte reise innenlands der det kan være langt mellom ladestasjoner for elbiler, kan være en årsaken til etterspørselen.

Flere vil ha dieselbil enn for to år siden

Oversikten som Norges Bilbransjeforbund har over bruktbilsalget i fjor, bekrefter at det ikke bare er Volvo som har solgt bra av dieselbilene. Flere bilmerker har hatt en økning.

– Det ble et bra bruktbilår generelt. Og det tar en stund før de nye elbilene blir brukte, sier fagsjef i forbundet Tore Rylander.

Han viser også til tall fra Finn.no som viser at dieselbil er de som har størst markedsandel der. Dieselbilene står for over halvparten av de annonserte bilene.

Tallene fra forhandlerne og finn.no gjenspeiles i en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.

I undersøkelsen som ble publisert 1. januar er det flere i distriktene som svarer at de vil kjøpe dieselbil i 2020 enn det var i 2018.

40 prosent svarer at de vil ha dieselbil neste gang de skal kjøpe bil. I 2018 var det 24 prosent.

25 prosent i distriktene svarer de vil velge elbil. Det er en nedgang på 7 prosent fra 2018.

REKKEVIDDE: Ute i distriktene er mange avhengig av elbiler som har lang rekkevidde. Det tror bilbransjeforbundet er grunnen til at mange der fortsatt heller satser på dieselbiler. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Kontrasten er stor til Oslo der bare 5 prosent vil velge diesel, mens 53 prosent vil velge elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Flere vil velge hybridbiler

Tore Rylander i Norges Bilbransjeforbund sier at en årsak til at interessen for elbiler er mindre i distriktene enn i byene, er at det er lenger mellom hurtigladestasjonene.

– Folk i distriktene har lengre kjøredistanser enn i de større byene og de må vite at de kommer fram dit de skal, sier han.

Bilbransjeforbundet ser at i nybilsalget var det en økning i plugin hybridsalget i fjor. Rylander tror det vil bli en god overgang for mange som ikke stoler helt på at de kommer dit de skal med elbilen i dag.

– Når elbilene får lengre rekkevidde og det blir flere ladestasjoner, tror jeg mange av de kommer til å velge det, sier han.

Det håper fylkesleder i Innlandet MDG, Jon Lurås, vil skje. Men han synes ikke det er noe negativt at brukte dieselbiler selges som aldri før.

HELLER GJENBRUK: Fylkesleder i Innlandet MDG Jon Lurås vil heller ha gjenbruk av brukte biler enn skroting av nye elbiler. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Jeg mener jo at hvis du skal kjøpe en ny bil så skal du kjøpe elektrisk. Men hvis du kjøper en brukt dieselbil og kjører den lenge er det bra, sier han.

For han er opptatt av gjenbruk i stedet for å kjøpe nytt hele tiden.

– Det er jo mer utslipp fra en dieselbil enn en elbil. Men det å produsere en bil krever veldig mye energi og ressurser, sier han.

Han viser til batterier i elbiler som må skiftes ut og at det må være lønnsomt å reparere elbilene framfor å skrote dem.