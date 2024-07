Torsdag ble en seksåring angrepet av en hund i Ringsaker.

Familien passet på hunden for hundeeier, og mor og sønn var på tur med hunden da angrepet skjedde.

– Hunden skal ha gått til angrep mens gutten var i lek, sier politiadvokat Hanne Garberg til NRK.

Også moren ble angrepet, trolig da hun forsøkte å avverge angrepet.

– Hun har også fått noen skader, men i mindre omfang.

Vitne hørte barneskrik: Hund angrep seksåring

Hendelsen skjedde utenfor Furnes ungdomsskole i Ringsaker. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Bitt gjentatte ganger

– Vi har ingen opplysninger om at det har vært vitner til selve angrepet, sier Garberg.

Hundeeieren var ikke til stede ved hendelsen.

Hva som skjer videre med hunden, er foreløpig ikke avgjort.

Politiet har vært i kontakt med hundeeier, men ikke fått avhørt vedkommende.

Ulykken skjedde torsdag formiddag i halv tolv-tiden.

Da ble AMK varslet om et hundeangrep ved Furnes ungdomsskole i Ringsaker.

Seksåringen skal ha blitt bitt gjentatte ganger i armer og bein. Han ble sendt til sykehus sammen med moren.

Gutten skal da ha blitt alvorlig, men ikke livstruende skadet, ifølge politiet.

Ifølge politiet skal moren trolig også ha blitt bitt av hunden da hun gikk mellom hund og barn.

Både mor og sønn ivaretas av helsevesenet.

I 2022 ble en kvinne dømt til seks måneders fengsel etter at hunden hennes drepte barnebarnet

Bittskader og barn Ved norske legevakter vurderes 7-800 bittskader årlig, ifølge tall fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Av bittskader er hundebitt vanligste årsak til legekontakt.

Barn under 10 år er mest utsatt for hundebitt, og får også de alvorligste skadene.

Hos de minste barna ser man oftest skader i hode- og halsregionen.

Hos eldre barn og ungdom på armer og bein.

Hos voksne ser man hyppigst skader på hendene.

Kattebitt er ofte dypere enn hundebitt, og er forbundet med langt høyere risiko for infeksjon (28-80%) enn hundebitt (3-18%).

Intensjonelle bittskader ses oftest hos barn som resultat av voldsom lek, men er som regel ikke alvorlige.

Bittskader representerer en betydelig risiko for infeksjon. Man bør alltid iverksette strakstiltak som rens av sår. Kilde: FHI

Norsk Kennel Klub: – Utmerket familiehund

– Det er ingen tvil om at dette er en tragedie for de involverte, sier Eva Kristine Wiik i Norsk Kennel Klub til NRK.

– Er det grunn å være bekymret rundt rottweilere?

– Om en hund biter, avhenger av flere ting, som genetikk, sosialisering, erfaring, trening og fysisk og mental helse.

Wiik understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hun sier at rottweilere først og fremst er en tjenestehund, og i aller høyeste grad en verdsatt familiehund blant de som har denne rasen.

Gutten skal ha vært i lek, da hunden angrep. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– Så selv om det kan være en utmerket familiehund som jevnt over blir beskrevet som barnevennlig, så er det også en rase som krever en jobb. Altså at den blir brukt til noe, som for eksempel politihund.

Hun understreker viktigheten av å snakke med hunderasens klubb for å være sikker på at en forstår hundens behov.

Og i disse ferietider, når mange har behov for hundepass, minner hun om at hunden fortsatt er hundeeiers ansvar.

– Overlater man ansvaret for hunden til noen andre, enten den er stor eller liten, skal man være trygg på at de som tar vare på den er i stand til det.

– Hunder er som mennesker

På spørsmål om det er grunn til bekymring eller engstelse rundt rottweilere, minner zoolog Petter Bøckman om at hunder er som mennesker.

Ikke én hund er lik en annen.

– Hunder er som mennesker, det finnes ikke to like, sier Peter Bøckman. Han uttaler seg på generelt grunnlag. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Det at én hund har bitt noen, betyr ikke at noen andre har tenkt til å bite noen. Så lenge vi ikke kjenner til omstendighetene rundt hva som har skjedd, så kan det være misforståelse, eller det kan være at noen har plaga bikkja.

Han minner om at hunder kan sette seg til motverge på samme måte som mennesker kan sette seg til motverge.