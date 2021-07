E6 gjennom Stange i Innlandet er en av landets mest trafikkerte vegstrekninger. Trafikken går i 110 kilometer i timen og nå er ferietrafikken også i gang.

Samtidig har sauer kommet seg ut på vegen flere ganger den siste uka.

– Det er åpenbart en fare for ulykker, sier operasjonsleder hos politiet, Per Solberg.

Smutthull etter regnskyll

Kraftig nedbør har gravd vekk jorda under viltgjerdene, slik at sauene kan krype under gjerdet.

Kjell Nilsson i Veidekke jobber med å tette hullene under viltgjerdet. Foto: Helena Heimer Rognstad

– Problemet er at det har gått jordras langs viltgjerdet som gjør at sauen kommer seg under. Og det er ikke bare på et sted, men det er flere steder, sier leder i Romedal og Stange sauebeitelag, Jorunn Egner.

Og tydeligvis er det noe som frister på den andre sida. For selv om sauen blir henta tilbake, kryper de raskt under igjen hvis hullene ikke blir tettet.

– Det er ganske fint gress mellom viltgjerdet og E6, så jeg skjønner at det er fristende, sier Egner.

Leder i Romedal og Stange beitelag, Jorunn Egner, sier sauene er raske med å krype under gjerdet der det er mulig. Foto: NRK

Vanskelig å holde tritt

Det er Veidekke som har ansvaret for at gjerdet er tett, slik at sauen ikke kommer seg ned på motorvegen.

Mandag jobbet de med å tette hullene langs E6 i Stange.

– Dette burde holde. Men det kommer an på hvor mye vann det kommer nå da, om det blir mer regn, sier Kjell Nilsson i Veidekke.

Kjell Nilsson i Veidekke sier vannet kan ha gravd ut åpninger flere steder. Foto: NRK

Veidekke patruljerer vegen og viltgjerdet jevnlig, men det er gjerne beitelaget som sier fra hvis sauer har kommet seg gjennom.

Den siste tiden er det funnet åpninger under gjerdet sør for Espatunnellen og ved Skaberud. De er usikkert om det kan være flere steder også.

– Det kan det jo være. Det kommer an på hvor vannet går, sier Kjell Nilsson.

Det er vanskelig å forebygge og oppdage hullene før sauene gjør det.

Farlig

Jorunn Egner i beitelaget sier de er bekymret for at flere sauer skal forville seg ut på E6.

– Det er heldig at ingen har blitt påkjørt. Men det er jo veldig fort gjort at det kan skje. Og det er selvfølgelig ikke noe vi ønsker.

Gresset mellom viltgjerdet og E6 frister sauene. Foto: NRK

Politiet advarer folk mot å tro at viltgjerdene er 100 prosent sikre. Også rådyr og elg komme seg av og til forbi.

– Adskilt trafikk og viltgjerder fritar ikke bilfører for aktsomhet.

– Folk må være oppmerksomme på trafikksituasjonen helt uavhengig av viltgjerder eller at de kjører på E6, sier Per Solberg.