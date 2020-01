Det var et grotesk syn som møtte henne lørdag morgen, da hun åpnet dørene til fjøset sitt i Gausdal.

– Det var ikke noe trivelig. Jeg møtte først en hund da jeg åpnet døra. Så så jeg masse blod og sauer klemt opp i et hjørne.

Hanne Næss ble vitne til avbitte ører, store mengder blod, vettskremte sauer og bein som var revet tvers av.

16 dyr måtte avlives umiddelbart, mens det kan være at flere av de 35 gjenlevende dyra må avlives.

BLODIGE: Sauene var redde, skadde og blodige da Hanne Næss fant dem i fjøset lørdag morgen. Foto: Hanne Næss / Privat

Uventet

Da Hanne oppdaget hunden hadde den vært i fjøset i flere timer. Hun varslet umiddelbart dyrlegen.

– Det var jo et sjokk. Det var cirka 11 centimeter åpning hunden har krabbet gjennom. Jeg hadde ikke forventet at noen skulle komme seg gjennom der, forteller hun.

Hun mener det er viktig for hundeeiere å være klar over at hunder kan oppføre seg annerledes når de er alene.

– Det er jo vanskelig å se for seg at en hund kan gjøre så store skader. Det tenker man ikke når man er hundeeier selv.

Hanne har vært i kontakt med hundeeieren.

– Han har vært her og beklaget. Han er kjempelei seg for det som har skjedd. Han hadde jo heller ikke forventa at han skulle finne hunden sin inne i fjøset. Han hadde vært uheldig å mista hunden da han skulle ha den inn om kvelden, så dette var et stort sjokk for han også.

HUNDEANGREP: 16 sauer måtte avlives etter at de ble angrepet av hund. Foto: Hanne Næss / Privat

Etterforskes

Nå er saken anmeldt til politiet.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse. Saken blir etterforsket på vanlig måte, sier Lars Ringvik, politiadvokat hos politiet i Innlandet.

Hanne Næss forteller at de ikke var forberedt på en situasjon som denne. Hun sier også at de holder til i et område med lite rovdyr.

– En får jo kjenne litt på hvordan de som har ulv i området har det. Det har vi blitt skånet for her vi bor, sier hun.