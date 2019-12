I vår slapp sauebonden Torbjørn Elvestad fra Dovreskogen dyrene ut på sommerbeite, som han gjør hver eneste vår. Så kom høsten og sauene skulle sankes inn. Da var syv av dyrene borte, og Elvestad fryktet det verste.

Men på selveste julaften fikk bonden beskjed om at en skigåer hadde sett tre sauer vandre omkring i vintermørket.

Elvestad ringte flere kamerater og kontaktet det lokale hjelpekorpset, Brennhaug Røde Kors, for få hjelp til å lete.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først omtalte saken.

Redningsaksjon

– Vi delte oss på 3 snøscootere og reiste i nitiden om morgenen. Allerede kvart over elleve hadde vi lastet opp sauene på scootersleden, forteller Marit Sætrom som var en av de frivillige.

KOLLEKTIVT: De tre hårete fårene inntok plassene på hengeren og ble kjørt hjem . Foto: Marit Sætrom / Privat

Sætrom er ikke sikker på om sauene ville ha overlevd vinteren ute.

– De var veldig magre, de kan ikke ha hatt mye å spise.

Elvestad sier at skigåeren som hadde sett sauene hadde tatt et bilde av dyrene og lagt ved posisjonen på hvor bildet ble tatt. Hjelpekorpset kunne derfor kjøre rett til det samme stedet, ved Raudhammerdalen i Grimsdalen, hvor de etter hvert fant fårene.

– Da var det bare å ta frem kraftfôr-bøtta, så kom sauene løpendes. Det var et gledelig gjensyn.

Dette er ikke første gang noen sauer har blitt reddet ned fra fjellet. I november ble ei søye og hennes to lam berget med helikopter, etter å ha stått fast på fjellet på Kvaløya i Tromsø i over to uker.

Rovdyrangrep og snøfall

Elvestad forteller at han gjennom over 50 år som sauebonde aldri har opplevd noe liknende. Han tror likevel at han vet hvorfor sauene forsvant.

– Da høsten kom så var de allerede godt spredt i området. Jerven har også tatt flere lam og kan ha skremt sauene av gårde. I tillegg så falt det plutselig en meter med snø, og da kom vi oss rett og slett ikke frem.

Rondane er også en nasjonalpark med strenge begrensninger når det gjelder kjøring med snøskuter.

Trygt hjemme

Elvestad frykter at de fire andre lammene han ikke har funnet igjen kan være tatt av rovdyr. Han er derfor glad for at tre av sauene nå er trygt tilbake i fjøset.

Dovringen sier at han er takknemlig for hjelpen han fikk med redningsarbeidet.

– Det var litt av en julegave. Jeg tenkte på jo på sauene hver natt og hver dag.

De tre magre sauene er nå gjenforent med resten av flokken.

– Nå skal de stå inne i fjøset og få mat, men vi må fôre de forsiktig. De har jo hatt en tøff tid.