Sju sauer ble fredag funnet skadd på Mysusæter i nærheten av Otta i Gudbrandsdalen.

Skadene skal ha blitt påført av en hund. Hunden skal ha vært løs og tatt seg inn på et inngjerda område, opplyser politiet i Innlandet.

Seks sauer ble nødslaktet på stedet, mens en var død fra før. Det sier bonde Roy Frode Bjørnvolden, som eier sauene.

– Et dårlig syn

Bonden fikk fredag beskjed om at en hund skal ha angrepet sauene hans på et inngjerda område på Mysusæter ved Otta. Det var en forbipasserende som så hunden ved en av sauene.

– Det var et dårlig syn. Seks stykker var jaga inn i et gjerde med bittskader i munn og hals, og ører var borte. De var i live, mens ett heldigvis var dødt. Resten lå og pintes, sier Bjørnvolden.

Sauene ble raskt avlivet.

LETER: Fredag ettermiddag leter sauebonde Roy Frode Bjørnvolden fortsatt etter sau han mangler. Foto: Geir Randby / NRK

Fredag ettermiddag leter fortsatt bonden etter noen av sauene sine.

– Vi har et område å saumfare fordi det har vært sett sau utenfor gjerdet som har blitt skremt. Vi har et bilde av en hund som står over et lam, som vi driver og søker etter nå, sier han.

– Politiet har tatt over saken og så skal de obduseres for å være 100 prosent sikker på at det er hund. Så får politiet avgjøre hva som skjer, sier han.

Anmeldes

Politiet har funnet ut av hvem som eier hunden og har vært i kontakt med vedkommende. Det opplyser Haagen Løvseth, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Hundeeieren vil bli anmeldt for hendelsen. Det er foreløpig ikke klart hva eieren anmeldes for, opplyser Løvseth.

– Eier blir anmeldt, så må man se hva som blir resultatet av det etter hvert.

En politijurist har besluttet at hunden tas i forvaring på ubestemt tid.

– Den blir transportert til en kennel. Den blir der til det besluttes hva som skjer videre, sier operasjonslederen.

NRK har vært i kontakt med hundeeieren. Vedkommende er gjort kjent med at hendelsen omtales, men ønsker ikke å kommentere saken.

SJU DØDE SAU: Seks av sauene måtte avlives på stedet. Den sjuende var allerede død da bonden fant dem. Foto: Geir Randby / NRK

Ønsker at hunden avlives

Selv ønsker sauebonde Roy Frode Bjørnvolden at hunden blir avlivet.

– Jeg føler ikke at de har kontroll, og nå skal det slippes sau. Det er ikke bare jeg som skal ha sau der, det er mange andre beitedyr der og. Jeg er redd den kan gjøre samme skade en gang til, sier han.

Han ser ikke bort ifra at han kommer til å finne flere skadde sauer.

– Vi har jo et lam som vi vet er utenfor. Hvor hardt skadd det er, vet vi ikke.