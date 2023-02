– Tidlegare har eg tenkt på det som sjølvsagt at «eg har jo ikkje barn, eg må ikkje heim til nokon, sjølvsagt kan eg jobbe ein time over i dag», seier Skjeldal.

– Det har ikkje slått meg før no at dette har gått føre seg i mange år.

Sandra (30) har kjent på ei forventning om at ho skal ta på seg til dømes ulempevakter fordi ho har valt å ikkje få barn enno.

– Eg har opplevd det fleire gonger. Både når det gjeld heilagdagar og feriar, men òg i det daglege. Til dømes at kollegaer må reise frå jobb fordi dei må hente i barnehagen, eller fordi barna har blitt sjuke.

Ho understrekar at ho har full forståing for at foreldre må reise om slike ting skjer.

– Men det blir vanskelegare for oss utan barn, fordi vi ikkje har noko vi kan forsvare oss med.

LEI: I eit innlegg Skjeldal delte på LinkedIn kritiserer ho haldningar som finst i arbeidslivet til dei som ikkje har barn. Det er ikkje konkrete arbeidsplassar ho kritiserer, heller haldningar som finst i arbeidslivet. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Positiv respons

Eit LinkedIn-innlegg Skjeldal har delt har fått over tusen reaksjonar og nærare hundre kommentarar. Mange av kommentarane er takkeerklæringar.

EINIGE: Skjeldal delte frustrasjon på LinkedIn og fekk enorm respons. Foto: Skjermdump / LinkedIn

Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid meiner responsen er eit teikn på at det er fleire som har kjent på dei same forventningane på arbeidsplassen.

– Som tilsett er det forventningar til deg, avhengig av kva som står i stillingsbeskrivinga di, kva slags profesjon du har og kva du er tilsett for å gjere, seier Bjaalid.

TÆRER PÅ: Gunhild Bjaalid er organisasjonspsykolog ved Universitetet i Stavanger. Foto: Asbjørn Jensen / UiS

Ho seier det ligg store og formelle retningslinjer for kva som er venta av deg som tilsett.

– Det som sikkert mange som ikkje har barn har opplevd, er å møte uformelle forventningar og haldningar i arbeidslivet. Dette uformelle presset kan kome frå både jamstilte kollegaer og frå leiarar.

Slike haldningar kan til dømes vere at «du som ikkje har barn treng vel ikkje fri 17. mai». Eller «kan du gjere dette ferdig, eg må reise for å hente i barnehagen no».

– Dersom nokre tilsette føler at dei får slike kommentarar, så tærer det ofte på arbeidsmiljøet.

Rom for forskjellsbehandling

Reint juridisk sett, har alle på arbeidsplassen same rettar, uansett livssituasjon.

Likevel finst det unntak som kan verke diskriminerande for dei som ikkje har barn.

Om det er noko særskilt, tidsavgrensa eller heilt spesielt, kan arbeidsgjevaren pålegge tilsette overtid.

Men, tilsette kan bli friteke for dette om dei har helsemessige eller vektige sosiale grunnar til det.

– Små barn kan vere ein vektig sosial grunn dersom ein har forsørgaransvar. I lovverket kan ein leiar faktisk pålegge ein som ikkje er i den situasjonen meir enn ein som har barn, seier Bjaalid.

– Så det ligg eit grunnlag for ein viss forskjellsbehandling i lovverket, og det kan verke diskriminerande for dei som har barn.

Ho understrekar at det å bli pålagt overtid ikkje er noko som skal eller kan skje kvar dag.

– Sjølv om småbarnslivet krev mykje tid, mange plikter og ein stor dose kjærleik, betyr ikkje det at eg utan barn vil legge meir tid til jobb og kompensere for kollegaene mine sitt fråvær. Sandra Cailyn Skjeldal i innlegg på LinkedIn

Oppmodar til å seie frå

Kvinner i dag ventar lengre med å få sitt første barn enn tidlegare.

Ifølge SSB var gjennomsnittsalderen ved første fødsel 30,1 år i 2021. 20 år tidlegare var gjennomsnittsalderen 27,3 år.

Samstundes er det fleire som aldri får barn, anten frivillig eller ikkje. 14 prosent av kvinnene og 26 prosent av mennene som vart fødd i 1975, var barnlause ved 45-årsalderen.

Bjaalid oppmodar dei som kjenner på det same presset som Skjeldal til å seie frå.

– Om det skjer over lang tid, og ikkje blir betre, så blir det heller ikkje betre om ein ikkje seier frå.

– Sjølv om ein ikkje har små barn, så kan ein ha forpliktingar, avtaler eller ha lyst på ein på ein balanse mellom jobb og fritid.

Samstundes understrekar Bjaalid at ho trur dei aller fleste småbarnsforeldre kjenner på eit ubehag når ein må gå litt tidlegare eller bli heime med sjukt barn.

– Vi er alle til ein viss grad fanga i våre eigne perspektiv, og ser helst dei utfordringane som er i våre eigne liv best, men at småbarnsforeldre er ignorante og ikkje ser denne problematikken, det trur eg ikkje, seier ho.

Treng dialog

– No er eg i eit arbeidsmiljø der ein jobbar meir individuelt og held stengt i helger og feriar, så dette er første gongen eg opplever å bli sett på lik linje som mine andre kollegaer, uavhengig av livssituasjonen min, seier Skjeldal.

MYKJE RESPONS: Sandra Cailyn Skjeldal fekk mykje respons på innlegget ho la ut på LinkedIn. Ho meiner det er viktig å vise forståing for kvarandre og ha ein open dialog på arbeidsplassen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Ho har aldri sagt frå om problematikken før, men det vil ho gjere no, dersom ho kjenner på eit slikt press igjen.

– Ein har ulike behov og interesser, og det er noko av grunnen til vala eg har teke og kvifor eg ikkje har barn den dag i dag, seier Skjeldal.

– Eg vil gjerne hjelpe til dersom det trengst på jobben, men det handlar meir om at det blir rekna som ein sjølvfølgje og at det skjer fleire gonger.