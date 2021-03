13. juli i 2020 smalt det hos Felleskjøpet på Lena i Østre Toten, da det oppsto en støveksplosjon etter at et biprodukt av solsikke antente. Tre personer ble skadet.

En av dem var sommervikaren, Sander Kulstad Engen (21), som havnet midt i branninfernoet.

– Jeg hører en lyd som minner om at man tapper luft ut av et dekk, en suselyd. Jeg rakk ikke tenke så mye før alt rundt meg ble gult, oransje og rødt. Det var et fryktelig sterkt lys.

Brannvesenet måtte skjære seg inn gjennom siloveggen for å få ut luft under brannen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

– Jeg var sikker på at det var det siste

Sander hadde dratt hjem etter morgenskiftet, da han ble vekket av beskjeden om at arbeidsplassen hans sto i brann.

Han dro på jobben for å hjelpe til med slukningsarbeidet.

Sander ble hardt brannskadd under eksplosjonen. Men i dag er det lite som tyder på at han for under et år siden så slik ut. Foto: Privat

De jobbet til utpå natta før det tilsynelatende var kontroll på situasjonen. 21-åringen gikk til møllerommet i siloen for å rydde.

Så kom suselyden og smellet, som skadet Sander og to andre. Det hadde eksplodert i siloen i rommet ved siden av.

– Da var jeg sikker på at det var det siste som skulle skje. Det var en smerte jeg aldri har kjent på før, og en smerte jeg håper jeg aldri vil kjenne på nytt. Jeg håper heller ingen andre skal få føle, for det unner jeg ingen, forteller han.

Han rakk ikke å reagere før smertene tok overhånd.

– Jeg var så brent i ansiktet at øynene var klistret igjen, forteller han.

Døra i trucken er skiftet ut etter eksplosjonen. Sander stortrives fortsatt på Felleskjøpet, og drømmer om fast jobb. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Hør Sander fortelle sin historie i podkasten SOS Nødtelefonen:

Unge arbeidstakere har høyest skaderisiko

Siden 2014 er det hvert år blitt meldt rundt 1000 skadde arbeidstakere under 25 år, der skaden medførte fravær på mer enn tre dager. I 2019 ble det meldt 987 slike skadetilfeller, viser stall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er et trekk som er stabilt over tid, at det er de unge arbeidstakere som har høyest skaderisiko. Det er særlig hos de under 25 år man finner forhøyet risiko, forteller Hans Magne Gravseth, overlege hos Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Han forteller at det har vært en jevn, svak nedgang på yrkesskader blant de unge de siste seks årene.

Ifølge Gravseth er det i hovedsak de samme næringer som er mest skadeutsatt for unge som det er for resten av den yrkesaktive befolkningen.

Bygg og anlegg, industri, elektrisitet, vann, renovasjon, jordbruk, skogbruk og fiske og transport og lagring.

– En vanlig forklaring ellers på at yngre arbeidstakere har forhøyet skaderisiko er at de gjerne har de mest ulykkesbelastede jobbene. Man kommer gjerne over i mer beskyttede jobber etter hvert som man blir litt eldre. De yngste har også naturligvis mindre rutine. Dessuten er det generelt slik at det å være ny på et arbeidssted forbundet med høyere risiko for arbeidsskader – uavhengig av alder, sier Gravseth.

Surrealistisk TV-øyeblikk

Sander kom seg ut i sikkerhet, men det tok en stund før noen oppdaget hvor forbrent han var i ansiktet og på kroppen.

– En av brannfolka som ble skadet fikk hjelp med å helle vann på ryggen sin. Da jeg så opp mot dem, så skjønte jeg at de snakket om meg. Da så de ansiktet mitt for første gang. Jeg skjønte på blikkene deres at «oi, her er det verre enn først antatt».

Sander peker på rommet eksplosjonen kom fra. Selv sto han på stigtrinnet i Trucken, på samme plass som han står på i bildet. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Kort tid senere kom ambulansen som tok ham til sjukehuset.

Han fikk raskt hjelp, og følte seg etter forholdene i fin form.

Derfor var det rart å se nyheter på TV fra ulykken på Lena. Med seg selv i hovedrollen.

– Reporteren på TV sa at tre var skadet, to lettere og en hardt skadet. Jeg tenkte «jøss, jeg er den som er hardt skadet, men jeg sitter jo her, jeg lever, jeg har det vondt, men jeg har det bra». Det var rart å se det fra den siden. At jeg ble omtalt i media som hardt skadet, uten at jeg følte det selv. Men jeg var jo hardt skadet.

Drømmer om fast jobb

I dag er Sander tilbake i full jobb, og det er umulig å se at han for under ett år siden ble hardt brannskadet i ansiktet av eksplosjonen.

Tiden etter ulykken ble også annerledes enn han hadde planlagt. Studier ble satt på vent, og fortsatt kan han ikke være ute i sollys.

Sander jobber fortsatt hos Felleskjøpet, og kjører den samme trucken som da det eksploderte. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Han jobber fortsatt på samme sted hvor han ble hardt skadet. Og nå har han en drøm.

– Det skal komme en ledig stilling der jeg jobber nå, så jeg skal søke på den. Får jeg den så blir det til at jeg jobber her. Det er her jeg trives.

I ettertid av eksplosjonen tok brannvesenet kritikk for hvordan de håndterte situasjonen.