Sakna kvinne i Øyerfjellet er funne i god behald

Politiet meldte i 22.30-tida søndag kveld at ei lokal kvinne i 80-åra var sakna i Øyerfjellet.

Kvinna var på fisketur saman med fleire ved Lyngen-vatnet, men skilte lag med turfølgje på veg attende til Bøsetra.

Kvinna frå Øyer vart meld sakna 21.30 seinare den kvelden då ho ikkje dukka opp på Bøsetra som avtalt, fortel Christan Svarstad innsatsleiar for Innlandet politidistrikt.

Måndag ettermiddag kunne Svarstad melde at kvinna hadde vorte funnet i god behald.

– Ho vart funnet av frivillige som var ute i søksområdet. Ho var redusert, men oppegåande. Ho hadde nedsett temperatur i kroppen, men sto oppreist og klarte å gå inn i helikopteret som plukka ho opp, seier Svarstad.

Innsatsleiar for Innlandet politidistrikt, Christian Svarstad, fortalde at dei hadde sett inn full styrke for å finne den sakna kvinna. No er ho funne i god behald. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Det vart sett inn store ressursar hjå leitemannskapet som har base på Bøsetra. Politi, Sivilforsvaret, Heimevernet, brannvesen, norsk redningshundar, norsk folkehjelp og frivillige frå Røde Kors var på staden for å søke etter kvinna.

De leita etter kvinna sidan midnatt.

PAKKAR NED: Politiet og friviljuge lette med full styrke etter sakna kvinne. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

John Ole Bagstad og Fredrik Nordby var blant dei friviljuge som deltok i søket etter kvinna.

– Vi er veldig glad for at ho vart funnet, først og fremst. Fint at så mange faktisk kunne vere med å finne ho i live. Det var kanskje ikkje den tanken vi gjekk opp med. Vi hadde lyst til å funne ho, heldigvis at nokon andre gjorde det. Det er kjempebra, seier Bagstad.

FRIVILJUGE: Fredrik Nordby og John Ole Bagstad var med på leiteaksjonen. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Helikopter sett på bakken

Grunna vanskeleg verforhold og dårleg dekning var det ikkje på eit tidspunkt mogleg å søke med helikopter.

Det gjorde det utfordrande å få oversikt over det store området med krevjande eit terreng.

– Per no er det bakkemannskap som gjer søk. Vi har hatt drone og helikopter i lufta i natt, men været har ikkje spelt på lag så no står politihelikopteret på land ved Bøsetra, sa Svarstad.

KREVJANDE VERFORHOLD: Grunna utfordrande ver vart alt av søk gjort til fots. Foto: Nikolai Gransjøen / NRK

– Vi ventar på betre ver og at vi etter kvart kan ta i bruk helikopter, men fram til det blir alt søk gjort til fots.

Innsatsleiar i Innlandet politidistrikt legger til at dei har styrka leitemannskapet med bistand frå heimevernet og sivilforsvaret.

– Korleis ser det ut med tanke på å finne kvinna i god behald?

– Vi er positive og heile mannskapet er opptatt av å gjere ein stor innsats for å finne kvinna så raskt som mogleg. Det er klart at det er ei vaksen kvinne og veret gjer det utfordrande, så vi har inga tid å miste, sa Svarstad.

LEITEAKSJON: Politiet og friviljuge lette med full styrke etter sakna kvinne. Foto: Nikolai Gransjøen / NRK