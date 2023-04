– Isfolket har fått meg gjennom tunge dagar

Silje Hellerud Engen elskar historia om Isfolket. Den startar på 1500-talet med stamfaren Tengil den vonde, stammora Silje og dotter deira, Sol av Isfolket.

34-åringen seier ho vart hekta tvert, da ho høyrde den første boka i serien.

– Eg vart dradd inn i ei fantastisk verd. Med historie, mystikk og sterke menneskeskjebner.

Hellerud Engen er mykje heime aleine, og sidan ho har ADHD, har det vore vanskeleg å konsentrere seg. Men med Sagaen om Isfolket har kvardagane vore lettare å komme seg gjennom.

– I periodar gjekk eg rundt med hovudtelefonane på heile dagen, ungane klaga. Spesielt sonen min som må låne bort sine, ler Silje.

Ho oppdaga serien i fjor haust og i løpet av kort tid hadde ho høyrd 30 bøker i serien. Ho er så begeistra at ho har delt opplevinga på BookTok – boksidene på TikTok.

Rekordlytting

2022 var det første året at folk strøymde fleire bøker enn dei kjøpte i bokhandelen. Det viser statistikken frå Den norske Forleggerforeningen.

Dei fleste selskapa har Sagaen om Isfolket i utvalet sitt. Og både hos lydboktenesta Fabel og hos BookBeat har serien toppa listene.

– Sidan vi lanserte serien i 2019 har vi hatt nærmare 125 000 lyttingar, dvs. 760 000 timar spelt av, seier Ann-Kristin Vasseljen, sjef for lydboktenesta Fabel.

– Frå 2022 og hittil i år 2023 har vi 45 000 lyttingar til serien, omrekna i timar blir dette 200 000 timar.

Da BookBeat, som er eigd av svenskar, lanserte Sagaen om Isfolket i fjor sommar, tok det heilt av.

– Så sidan da er Sandemo den mest strøymde forfattaren hos oss, seier Marianne Vågan i den norske avdelinga av BookBeat, til NRK.





EIN BONDE I LITTERATURENS UTMARK, kalla Margit Sandemo seg sjølv. Da ho døydde hadde ho skrive 185 bøker og seld meir enn 37 millionar eksemplar Foto: Lisbeth David-Andersen / NRK

Kiosklitteraturen

I Noreg brukte vi å kalle slike seriar som Sagen om Isfolket for kiosklitteratur. Fordi den vart seld i kioskar, ikkje i bokhandel. Bøkene kom heller aldri til folkebiblioteka.

Sjølv om dei er etterspurde blir ikkje bøkene gitt ut på nytt. Nå er det strøymetenestene som tek serielitteraturen vidare til eit nytt publikum.

Bladkompaniet er framleis den største utgivaren av serielitteratur i Noreg. Dei har fått lese inn nesten alle Sandemo sine nesten 200 bøker.

– Sagaen om Isfolket ei framleis ein av dei mest populære seriane våre. Både hos dei som kjenner bøkene frå før og hos eit nytt, ungt publikum, fortel redaksjonssjef i Bladkompaniet, Mariann Fredin.

Ho legg ikkje skjul på at bøkene ikkje har vore akseptert i litterære krinsar.

– Det fine med lydbok er at ingen ser kva du les, smiler Fredin.

Margit Sandemo Ekspandér faktaboks Forfattaren Margit Sandemo var fødd i Sverige i 1924. Ho levde mesteparten av sitt vaksne liv i Valdres. Sandemo skreiv 185 bøker, ingen andre norske forfattarar kjem i nærleiken av det. Bøkene hennar var voldsomt populære, men Sagaen om Isfolket sprengte alle rekordar.

Sandemo trudde på det paranormale, noko også serien om Isfolke ber preg av. Også det vart kontroversielt - og det vart gjort narr av.



Sandemo sine bøker kom aldri til bokhandelen, og Sandemo fekk aldri bli med i nokon forfatterforening. Ho døydde i 2018, dei siste åra sine budde ho i Sverige.

Snobberiet

Direktør Ingeborg Volan i Den Norsk Bokklubben er lei av snobberiet rundt litteratur. Ho har skrive ein kronikk der ho slår eit slag for serielitteraturen. Eller husmorpornoen, som var det nedsettande ordet som var brukt på bøkene.

– På ei bokmesse høyrde ein nokre si at det var eit problem at dei bøkene som gjekk best på strøymetenestene var ein slik type litteratur. Det reagerer eg sterkt på.

LEI SNOBBERIET: – Sagaen om Isfolket har vore inngangen til litteraturen for mange, mange lesarar, seier direktør i Den Norske Bokklubben, Ingeborg Volan Foto: Per Thrana

Volan las sjølv Sagaen om Isfolket som ung, og seier at Margit Sandemo truleg har lært henne det meste ho kan om norsk og svensk 1700-talshistorie. Ho forstår godt at også unge folk i dag lar seg fasinere – og lyttar time etter time.

– Ingen ser ned på dei som ser Game of Thrones. Men folk har sett ned på Sagaen om Isfolket. Det gjer meg sint, seier Volan. Men ho ser ikkje bort frå at tida til Isfolket har komme nå.

– Her er magi og mystikk, alt det fantasy i litteratur, TV og film har kome med etter at Isfolket kom ut. Uansett: Poenget er at folk treng avkopling og underhaldning. Dessutan: Sagaen om Isfolket kan vere ein opnar inn til anna litteratur.

For Silje Hellerud Engen har det vore akkurat slik. Abonnementet på strøymetenesta BookBeat har opna døra til ei enda større, litterær verd. Sidan i fjor haust har ho høyrd seg gjennom 80 bøker. Mykje av det er fantasy.

Alt ho betyr for mange

Direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord støtter Volan.

– Denne litteraturen betyr så mykje for mange. Og Sagaen om Isfolket er det beste du kan få i sjangeren underhaldningslitteratur, seier Åmås

Han kan ikkje få streka nok under kor viktig Sandemo har vore for å få fleire generasjonar til å like å lese, og nå til å lytte, til bøker.

LA FOLK FÅ LYTTE: Direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord har i alle år snakka varmt om Sagaen om Isfolket. Han forstår godt at den nå lever vidare i beste velgåande på strøymetenestene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Åmås kjente også forfattaren godt.

– Margit var stolt av det ho gjorde. Ho sa: «Om eg kan få lesarane til å gløyme ei trist verkelegheit i ein halv times tid, har eg gjort det eg skal.»

Eg vil nå menneskje som har veldig mykje kjærleik å gje, men ingen å gje den til. Margit Sandemo

Da Sandemo døydde låg det igjen 50.000 brev frå lesarane etter henne.

– Det seier alt om kva ho betydde og framleis betyr for mange, seier Åmås.

Ei fantastisk verd

Bøkene om Isfolket skildrar faktiske historiske hendingar. Men personane omgir seg med mystikk, religion og svart magi. Og ikkje minst heit kjærleik og erotiske skildringar som tenner lesaren.

SOL AV ISFOLKET: Teaterstykket bygd på dei tre første bøkene i serien, var sette opp fleire somrar på Valdres Folkemuseum. Heidi Ruud-Ellingsen var Sol, dotter til stamforeldra, Silje og Tengil den vonde. Foto: Ole Jørgen Liodden

Sagaen har ein hær av lesarar – og nå lyttarar. Gjennom åra har dei hatt fleire interesseorganisasjonar. Mange har eit veldig sterkt tilhøve til bøkene. NRK spør folk på ei Facebookside for Isfolket-elskarar:

Sagaen om Isfolket har følgd meg heile livet, første lesing var da eg var 10 år, og eg fyller 40 i år. Har sett teateret i Valdres fleire gonger, og historia har ein heilt spesiell plass i hjertet og livet mitt. Alle dei 3 barna mine er kalt opp etter karakterar i bøkene. Lilith Marena Tafjord Eriksen:

Historien i den første boka trakk meg verkeleg inn, og etter det ville eg berre vite den vidare skjebna til Tengel den gode, barna og etterkommarane. Weronika Pakula, fra Polen

Mange av lyttarane vil løfte fram Hedda Sandvig. Det er ho som har lese inn bøkene for Bladkompaniet og ho har stjernestatus hos dei som lyttar.

Skodespelaren og regissøren blir kjempeglad for rosen ho får frå lyttarane. For ho har faktisk brukt 4 år på å lese inn alle dei 47 binda.

– Men eg les sjeldan kommentarar om lesinga mi. For det kan komme ein og annan ganske så sur innimellom rosen, og det er nok til at eg blir lei meg. Så det vegrar eg meg i mot. Sjølv om eg har gjort mykje anna desse åra, har serien vore ein stor del av livet mitt, seier Hedda Sandvig.

ELSKA AV LYTTARANE: Hedda Sandvig har lese inn alle bøkene i Sagaen om Isfolket. Det har tatt henne 4 år.



Ei fantastisk verd

Silje Hellerud Engen er ei av Sandvig sine største fans. Ho kan ikkje få fullrost måten ho bruker stemma på, slik at det er lett å skilje personane i det store persongalleriet.

ENKELT: Ein fin ting med lydbok er at du kan nyte litteratur medan du jobbar. Silje Hellerud Engen har pussa opp stova med Sagaen om Isfolket på øyret. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Eg vil berre vere inne i Sandemo si fantastiske verd, når det er Hedda som tek meg dit. Og det er så bra at det er mange bøker i serien.

Seier Silje. som må innrømme at ho måtte ta ei pause nå på etterjulsvinteren.

– Det var litt i overkant å høyre alle 47 bøkene i eitt, eg må jo få tid til litt anna også!