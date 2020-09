Sæha Heirati og lagkameratane feira det som hadde vore ein strålande sesong for G16-laget til Raufoss, då det fatale skjedde i november i fjor.

Han og ein kompis skulle ta ein baklengs flipp, men kolliderte i lufta. 16-år gamle Sæha vart liggjande på matta, utan å kunne røre seg:

– Eg hugsar alt. Eg berre låg der og alle samla seg rundt meg. Det var veldig skummelt.

Ein prosent sjanse

Kvart år får rundt 120 personar i Noreg alvorlege skader på ryggmargen. Dei fleste blir lamme, anten frå livet, eller frå nakken og ned.

Sæha vart operert i over sju timar, og då han vakna kunne han framleis ikkje bevege seg.

HARDT SKADD: Sæha vart frakta med luftambulanse til Ullevål Sykehus i Oslo. Der vart det konstatert to brot i nakken. Foto: privat / nrk

Han kom til Sunnaas sykehus på Nesodden kort tid etter ulykka, og der har han vore sidan. Dagane går med til trening, trening og atter trening:

– Dei første tre vekene på Sunnas kunne eg ikkje bevege på nokon ting. Men gradvis har eg fått meir og meir rørsle tilbake.

Sæha har lagt ned hundrevis av timar i treningsrommet:

– Armar, skuldrer, mage og rygg er betre. Eg er mykje betre i kroppen no enn då eg kom.

Legane har gitt Sæha ein prosent sjanse til å kunne gå igjen.

– Det skal eg klare, seier den motiverte 17-åringen. For eg er alt blitt mykje sterkare enn det legane trudde var mogleg.

Behandling i utlandet

Håpet til Sæha og familien er nye behandlingsformer for ryggmargsskadde som førebels er på forskingsstadiet i dei fleste land. Men i USA, Canada, Sveits og Thailand tilbyr fleire sjukehus behandling både med stamceller og såkalla epidural, eller elektrisk, stimulering av ryggmargen.

Les meir om behandlingsmetodane i forskning.no

Mark Züchner er overlege på nevrokirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. I tillegg forskar han på behandling av ryggmargsskadar.

NEVROKIRURG OG FORSKAR: Mark Züchner har lang erfaring frå operasjonar og behandling av ryggmargskadde pasientar ved Oslo Universitetssykehus. Han forskar også på området. Foto: Arne Sørenes / nrk

Han fortel at forskingsmiljøa lenge har hatt håp om at stamceller skal kunne etablere nye nervebanar i ryggmargen, slik at pasientane kan få noko av den tapte førligheten tilbake.

– Denne behandlingsforma har førebels ikkje gitt dei resultata forskarane har venta, seier Züchner.

Men nevrokirurgen fortel at pasientar med brot i nakke eller rygg som oftast har nokre nervebanar igjen i ryggen som framleis fungerer, sjølv om store deler av ryggmargen er skadd.

– Det er desse attverande nervebanane ein kan stimulere med elektriske signal, seier Züchner, som legg til at forskingsresultata er lovande:

– Pasientar som har vore lamme i mange år har fått tilbake bevegelse i beina med denne metoden. Men full gangfunksjon har dei enno ikkje klart å få tilbake.

Züchner legg vekt på at resultata er best for pasientar som har brot i brystnivået, og at det så langt har vore vanskelegare å oppnå same effekt for pasientar med brot i nakken.

Han håpar at denne behandlingsforma vil bli tilgjengeleg i Noreg i løpet av relativt kort tid.

– Behandlinga har lite biverknader og er ufarleg. I visse tilfelle, avhengig av skada, kan denne metoden vere eit godt alternativ.

Lokalsamfunnet stiller opp

Behandling i utlandet er svært kostbart. Derfor brukar Sæha ei folkefinansieringsteneste på nettet for å samle inn pengar.

Til no har det komme inn nesten 300 000 kroner, hovudsakleg frå lokalsamfunnet på Raufoss:

– Den støtta vi har fått frå lokalmiljøet og venner og kjenningar er heilt enorm, seier Sæha. Eg er svært takksam for alle som stiller opp.

Sæha var ein talentfull fotballspelar i moderklubben Raufoss. Som 16-åring spela han på G-16, G-19 og andrelaget til OBOS-klubben.

– Fotball var livet, mitt seier Sæha.

No har bestekameratane frå fotballmiljøet organisert ein flaskedugnad for å støtte kompisen. Til no har dei panta flasker for over 60 000 kroner.

– Vi har ikkje tenkt å gje oss med det første, seier Joachim Lundhagebakken.

KAMERATANE: Mathis Thyli, Joachim Lundhagebakken og Hynor Gashnjani snakkar med Sæha på Facetime etter å nok ein tur i butikken med panteflasker. Foto: Arne Sørenes / nrk

Også frå uventa hald har det komme meldingar. Fleire kjente fotballspelarar, som Antonio Rüdiger frå Chelsea og det tyske landslaget, og Alexander Sørloth frå Trabzonspor og Noreg, har sendt helsingar og oppmuntrande ord.

Mest stas var det likevel å få ei helsing frå Martin Ødegaard frå favorittklubben Real Madrid.

FAVORITTSPELAREN: Sjå Martin Ødegaard si helsing til Sæha. Du trenger javascript for å se video. FAVORITTSPELAREN: Sjå Martin Ødegaard si helsing til Sæha.

– Der var veldig stilig, seier Sæha. Ødegaard er ein spelar eg har sett opp til lenge.

Målet er å samle inn nok pengar til å kunne reise til Thailand i løpet av det neste halvåret. Der byrjar første etappe av eit langt behandlingsløp.

Håpet er at han ein dag skal klare å gå igjen:

– Eg skal ut på ei lang reise for å nå målet mitt, seier Sæha. Eg skal gjennom mange behandlingar for å bli betre, og Thailand er den første behandlinga eg skal på. Dette er berre starten.