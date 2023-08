Amerikanske Ryan Toney fikk ikke oppholdstillatelse etter at kona Maria døde av kreft. Ekteparet hadde ikke bodd lenge nok i Norge før hun døde.

Men nå har Utlendingsnemnda (UNE) tatt klagen hans til følge. 27-åringen får bli i Norge de neste tre årene, og kan deretter søke om permanent opphold.

Det var avisa Vårt Land som skrev om avgjørelsen først.

Ryan fikk den gode nyheten fra advokaten sin tirsdag denne uka.

– Det betyr at jeg endelig kan leve et normalt liv igjen – uten frykt for å bli kastet ut av landet, skriver han på Facebook.

Ryans advokat, Tone Ljoså, bekrefter at han er innvilget oppholdstillatelse i medhold av utlendingslovens paragraf 38.

– Han er selvfølgelig veldig lettet og glad, og tenker at han kan starte å planlegge livet sitt i den retningen han ønsker, sier hun.

Levde ikke lenge nok

NRK skrev om skjebnen til det unge ekteparet tidligere i sommer.

Paret møttes da begge studerte i Alaska. Maria hadde bodd i Norge sammen med familien sin og de valgte derfor å etablere seg på Lillehammer.

LYKKELIGE DAGER: Ryan Toney og Maria Gudmundssdottir Toney giftet seg i 2020 og flyttet til Lillehammer i 2022. Foto: Privat

Men så ble Maria sjuk. Hun fikk en aggressiv kreftsjukdom og døde i fjor.

Ekteparet fikk bare sju måneder sammen i Norge.

Toney søkte om oppholdsrett på bakgrunn av at han var gift med en EØS-borger, men for å få rett til opphold etter disse reglene kreves det at man bor i Norge sammen med ektefellen i minst 12 måneder.

Sliten av sorg

Men Ryan ser på Norge som sitt hjem og ønsker å bli. Det er her han har nettverket sitt nå.

– Jeg kan ikke puste, og jeg er sliten. Skikkelig sliten.

Det fortalte en fortvilet Ryan til NRK tidligere i sommer.

– Jeg får ikke sørget på samme måte som de andre, fordi jeg må fortsette å kjempe.

FAMILIE: Ryan Toney følte at han også ville miste familien til Maria hvis han ikke fikk bli i Norge. Foto: Alexander Nordby

Prinsipielt viktig

Ryan klaget på avslaget fra UDI og det har altså ført fram.

Nå har Utlendingsnemnda gitt 27-åringen opphold i tre år, før han deretter kan søke varig opphold om han fortsatt ønsker det.

Advokat, Tone Ljoså mener begrunnelsen for regelen som rammet Ryan er tynn, og at den kan være i strid med flere EU-rettslige prinsipper.

– Slik jeg forstår vedtaket konkluderer UNE med at det verken er riktig, rimelig eller nødvendig å ha en bestemmelse med et slikt krav om ett års botid før dødsfall for rett til videre opphold for ektefeller til EØS-borgere, sier hun til NRK.

Hun mener regelen nå må endres og at kravet om ett års botid fjernes fra lovteksten.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med Ryan Toney i dag.