– Jeg kan ikke puste, og jeg er sliten. Skikkelig sliten, sier Ryan Toney.

Bak to brune øyne skimtes det en sorg bare de som har opplevd å miste en av sine kjære kan forstå.

– Jeg får ikke sørget på samme måte som de andre, fordi jeg må fortsette å kjempe, sier Toney med et snev av amerikansk aksent.

Ble alvorlig syk

Amerikanske Toney har fått en sammensatt begrunnelse for at han ikke kan få fortsette å bo i Norge.

Han flyttet hit 10. februar 2022 sammen med kona Maria. Hun var islandsk statsborger, men hadde bodd i Norge sammen med familien siden 2008.

I 2016 dro Maria til USA for å studere, og det var der hun og Ryan ble kjent. I 2020 giftet de seg.

GIFTET SEG: I 2020 giftet Maria og Ryan seg. Et år senere fikk Maria en alvorlig kreftdiagnose. Foto: Privat

I begynnelsen av 2022 ble Maria diagnostisert med en svært sjelden og aggressiv krefttype.

Da bestemte ekteparet seg for å flytte til Lillehammer for å komme nærmere familien hennes. Og for å starte behandlingen i Norge.

– Leger fra Island fortalte oss at hun hadde tre til seks måneder å leve uten behandling. Norge var det eneste stedet som tok Maria inn til behandling veldig tidlig, forteller Toney.

I sykdomsperioden ble han en omsorgsperson for Maria døgnet rundt. Han hentet krefter i håpet om at de skulle få dele en framtid sammen.

– Vi lovet hverandre at vi skulle kjempe oss gjennom dette sammen, sier Ryan og blir stille i noen sekunder.

FIKK KREFT: Maria Viggosdottir Toney ble diagnostisert med en sjelden krefttype i 2021. Foto: Privat

Blir rådet feil av politiet

Men Maria mistet livet til kreften i september 2022.

Da fikk Toney en telefon med en sjokkerende nyhet. Han må ut av landet.

Han oppfyller ikke lenger kravene for å få opphold i Norge.

For ifølge Toney rådet politiet han til å søke oppholdsrett som familiemedlem av en EØS-borger.

Men han var gift med en nordisk statsborger, noe som skulle ha gitt ham rett til å søke om oppholdstillatelse, ikke bare oppholdsrett.

– Politiet forsikret oss om at dette var et bedre alternativ for vår situasjon, forteller han.

GODE VENNER: Ryan Toney har fått et stort nettverk i Norge. Her er han sammen med en kompis på en reise. Foto: Privat

Fem måneder for lite

Men etter disse reglene må ektefolk bo sammen i Norge i minst tolv måneder for at en utenlandsk ektefelle skal kunne få opphold.

Ryan og Maria fikk bare 7 måneder sammen. Dermed er ikke kravet etter EØS-reglene oppfylt.

Toney kan dokumentere at han først søkte om ordinær oppholdstillatelse da han kom til Norge. Men han hevder at denne ble lagt bort av politiet som oppfordret han til å søke etter EØS-regelverket. NRK har sett denne dokumentasjonen.

Ryan mener at dersom politiet hadde godkjent den første søknaden, ville han hatt rett til videre opphold etter Marias død.

Kan ikke svare konkret

Tone Ljoså er Ryans advokat.

– I den situasjonen Ryan og Maria var i med hennes alvorlige sykdom kunne det ikke forventes at han skulle klare å sette seg nok inn i reglene til å avdekke at politiet ga ham gal informasjon, skriver advokat Tone Ljoså i klagen som ble sendt til UDI.

Politiinspektør Ronny Hvalby Sollie ved politiet i Innlandet sier at de ikke kan svare konkret på denne saken.

– På generelt grunnlag kan man informere om at politiet har informasjons- og veiledningsplikt i forvaltningssaker, skriver han i en e-post til NRK.

– Politiet opplyser i møte med søker om forskjellen på disse ordningene og hva dette innebærer for søkeren både praktisk og rettighetsmessig. Søker står fritt til å velge den løsningen man anser som best etter informasjon og veiledning, skriver han videre.

AKTIV: Maria var på det islandske landslaget i alpin. Foto: Privat

– Det føles brutalt

Nå har Utlendingsdirektoratet avslått Ryans søknad om opphold, selv om det står i loven at menneskelige hensyn kan tas med i vurderingen av slike saker.

– UDI ser veldig svart/hvitt på situasjonen, og jeg mener de burde høre hele historien før de tar slike avgjørelser, sier Toney.

Han forteller at han har gjort sitt ytterste for å tilpasse seg det norske samfunnet. Blant annet fikk han seg fast jobb på Lillehammer Bakeri, men den kunne han ikke beholde siden han ikke lenger har oppholdstillatelse.

– Det føles veldig brutalt.

TRIST: Ryan har jobbet ved Lillehammer Bakeri, men kan ikke jobbe der lenger siden han ikke lenger har oppholdstillatelse. Daglig leder i Lillehammer bakeri sier det er et stort tap å miste en så blid og arbeidsom ansatt – Han mestrer mange språk og vi hadde satt han opp full tid i sommer under turistsesongen, sier Gro-Eva Owren. Du trenger javascript for å se video. TRIST: Ryan har jobbet ved Lillehammer Bakeri, men kan ikke jobbe der lenger siden han ikke lenger har oppholdstillatelse. Daglig leder i Lillehammer bakeri sier det er et stort tap å miste en så blid og arbeidsom ansatt – Han mestrer mange språk og vi hadde satt han opp full tid i sommer under turistsesongen, sier Gro-Eva Owren.

Enhetsleder i UDI Kontroll, Hanne Brusethaug sier de forstår at dette er en vond situasjon for Toney. Samtidig mener de det ikke er noe skjønnsmessig rom for å se vekk fra kravet om ett års oppholdstid.

– Toney sin situasjon oppfyller ikke kravene om sterke menneskelige hensyn, understreker Brusethaug.

Nå er saken oversendt til Utlendingsnemnda for klagebehandling.

Støttet svigermor

Marias mor Bryndis Yr Viggosdottir uttrykker stor takknemlighet for Ryan Toney sin tilstedeværelse også etter at datteren døde.

TETTE BÅND: Mor til Maria Bryndis Yr Viggosdottir sier Ryan er blitt viktig for familien hennes etter at Maria døde. Frikirken Livets Senter i Lillehammer er blitt et viktig sted for Ryan. Der kan han søke trøst. Foto: Alexander Nordby

– Ryan har vært til stor trøst for hele familien, og uten han er det ikke sikkert jeg hadde vært der jeg er i dag, forteller svigermoren.

Bryndis sier hun forstår at reglene må være strenge, og at Norge er et trygt land som mange ønsker å bo i.

– Samtidig mener jeg man må kunne lese mellom linjene. At Maria døde etter syv måneder og ikke tolv er ikke noe vi fikk gjort noe med, sier Bryndis og tørker tårene fra ansiktet.

BLIR HEDRET: Foreldre og ektemann tar imot pris for Maria. Hun blir hedret under en seremoni på skolen i Oregon der hun studerte fysioterapi. Foto: Privat

Forstår ikke situasjonen

Toney forteller at det vil føles ensomt å skulle dra tilbake til USA nå, da hans nettverk der ikke kjenner situasjonen hans.

MOTTO: Ekteparet tatoverte «spread smiles» før Maria døde. – Det var hennes motto og hun var alltid så positiv, selv da alt virket håpløst, sier Ryan. Foto: Alexander Nordby

– Jeg prøver å snakke med venner og familie i USA om sorgen, men de forstår det ikke på samme måte, sier Toney.

– Her i Norge trenger jeg ikke si noe, de bare forstår, fordi de har vært tett på, avslutter han.