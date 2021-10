Hjemme på kjøkkenet i Begnadalen i Valdres pakker Ruth Håkenåsen ned det hun alltid har med på jakt. Snart skal hun sette seg i bilen og kjøre til Nore i Numedal. Rutinene sitter godt etter å ha jaktet i 70 år. Viktigst er rifla, en Husqvarna som er over 50 år gammel. Koppen fra 1961 må også med. Den skal det drikkes kokekaffe fra.Tallerkener, tollkniv og vømmelbuksa må også med.

MÅ MED: Ruth Håkenåsen må ha med dette på tur. Foto: Kari Toft / NRK

Bedt med på jakt

Det hel startet i 1948 da Ruth var i gang med onnearbeidet. Da kom han som seinere skulle bli mannen hennes og spurte om hun ville være med på jakt. Hun kjente til han fra før, for hun hadde sett han på dans. I dag så ser hun ikke bort fra at det muligens var et sjekketriks. Hun ble med.

– Han skjøt elg før vi hadde gått 100 meter fra hytta. Etter det har det vært før og etter elgjakta, smiler Ruth.

Hun er stolt over at hun aldri har skadeskutt noen elg.

Les også: Hedmark har abdisert fra elgjakttrona

Det fineste med jakta beskriver hun slik:

– Det er å sitte stille i skogen, høre fuglelyd, høre det knaker og så tror du at det er en elg, og så blir det borte igjen, sier hun.

– Elgjakt er så morsomt, sier hun.

JAKTLAGET: Fire generasjoner er med på jakta. Bak fra venstre oldebarn Alhilde, datter Eli Enerstvedt, barnebarn Liv Brynhild og Ruth. Foto: Privat

Men hun vil ikke sitte for nært en veg. Bilduren tar bort idyllen.

Oppskytinga gikk som alle andre år bra. Men for første gang gikk det ikke på første forsøk.

– Det var ikke så vellykket denne gangen. Det var ikke så godt å ligge på magen. Så jeg satte meg på ei kasse og da gikk det bra, smiler Ruth.

Da Ruth ble med på jakt første gang var hun den eneste kvinnen. Nå er det mange. Det syns jeg er artig, sier Ruth.

Flere kvinner

Leder i Norges Jeger- og fiskerforbund Knut Arne Gjems, sier det er veldig sjelden at jegere holder det gående så lenge som Ruth har gjort.

– Det er kjempefint at hun gjør det. Dette er en interesse en kan ha hele livet, sier Gjems.

Han er glad for at situasjonen er en helt annen nå enn i 1948 når det gjelder andelen kvinnelige jegere.

Takket være målrettet arbeid, har andelen kvinnelige jegere skutt i været. På 70-tallet var det rundt 400 kvinnelige jegere i Norge. Nå er det over 80.000, forteller Gjems.

Stolt

PÅ POST: Ruth Håkenåsen har sittet på post i 70 år.

Av barna hennes er det bare en som ble jeger. Men rekrutteringa er likevel sikret. For jaktlaget består av mor, datter, og to barnebarn. Oldebarn er også med.

– Jeg må si jeg synes det er litt moro, smiler Ruth.

Vebjørn Enerstvedt er et av barnebarna som jakter med mormor. Lørdag felte han en hjort, men elgen har de enn å ikke fått på skuddhold.

– Men mormor så storoksen. Det var stort, sier han.

Han synes det er koselig å jakte med bestemora.

– Og så er hun så flink til å lage mat. Hun lager leverbiff som ingen andre, smiler han.

Vebjørn har jakta med bestemoren i 10 år, og hun og bestefaren har vært viktige inspirasjonskilder for jaktinteressen.

– Jeg er utrolig stolt av henne, og blir stoltere for hvert år. Det er ganske så unikt, sier han.

Han håper at han kan få jakte med Ruth i mange flere år.

KLAR: Ruth Håkenåsen har pakket og klar for jakt igjen. Foto: Kari Toft / NRK

Men hun tror at årets jakt blir den siste. Men det har hun sagt før også. Hodebryet hennes nå er hvem som skal arve rifla. Datter, barnebarn eller oldebarn.

– Det har jeg ikke tenkt på enda.