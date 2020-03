Håndverkere som vanligvis håndterer både kloakk og møkk må nå ha med eget vann og såpe når de skal hjem til folk for å jobbe.

Tirsdag kom fagforeninger med en liste med tiltak håndverkere må følge for å unngå å spre korona-smitte.

Som å rense verktøy og kokvaske verneklær.

Men til tross for tiltakene møter flere håndverkere stengte dører med lapper om at de ikke er ønsket, på grunn av korona-epidemien.

MUNNBIND: Ringside Rørleggerbedrift i Oslo bruker både hansker og munnbind under sitt oppdrag. Foto: Privat

Mange avbestillinger

Den siste uka har flere rørleggerbedrifter fått mange avbestillinger på jobber. Det gjør fagsjefen for arbeidsgiverforeningen for rørleggere i Norge, fortvila.

– Hvis man holder håndverkere borte fra hjem og borettslag er det ikke sikkert at vi har så mange håndverkere igjen når denne krisen er over.

Are Skaar Nilsen forteller at det går hardt utover økonomien til mange rørleggere. De trenger jobber. Han oppfordrer folk til å slippe inn håndverkere og ikke avbestille planlagte jobber.

– SLIPP OSS INN: Det sier fagsjefen for arbeidsgiverforeningen for rørleggere i Norge, Rørentreprenørene, Are Skaar Nilsen. Foto: Rørentreprenørene Norge

– Det er en del av et samfunnsoppdrag å få Norge til å gå rundt. Hvis alt stopper opp nå kommer vi til å slite voldsomt etterpå.

I en undersøkelse fra NHO, svarer 90 % av arbeidsgivere for elektrikere, Nelfo, at det kan bli aktuelt å permittere folk om dagens situasjon fortsetter.

Reagerer på at håndverkere går dør til dør

Erik Møystad bor i et borettslag i Elverum i Hedmark. Han reagerer på at borettslaget ikke stanset håndverkere som skulle gå fra leilighet til leilighet og rense ventilasjonen i bygget.

LAPPER: I blokka til Møystad har det blitt hengt opp lapper på dørene om at de ikke ønsker håndverkere inn i leiligheten. Foto: Privat

Han forteller til NRK at han og flere andre i borettslaget sliter med sykdom, og derfor er redde for å bli smittet av koronaviruset.

– Jeg er i faresonen for å bli veldig syk om jeg blir smittet. Jeg har vært redd for å ha noen som helst inn døra.

Det var avisa Østlendingen som snakket med Møystad først.

Dere er overreagerer ikke?

BEKYMRET: Erik Møystad sier han risikerer å bli veldig syk om han blir smittet. Foto: Privat

– Kanskje, men samtidig så tenker jeg at vi er mange eldre, syke og kreftopererte som bor her. Da synes jeg det er lov å overreagere med tanke på eget liv og helse.

Knut Are Bakken er styreleder for borettslaget, og sier at arbeidet var bestilt før koronaviruset ble en sak i Norge.

Nå er arbeidet stanset.

– Jeg har forståelse for at folk er bekymra for dette. Vi baserte oss på råd fra helsemyndigheter, og når reglene ble strammet til enda mer stanset vi arbeidet, sier Bakken.

Ber kunder vaske før de kommer

I tillegg til at håndverkerne må følge mange retningslinjer for å unngå smitte, er det også et ansvar for forbrukeren, forteller Nilsen i Rørentreprenørene.

– Kunden må vaske overflater før vi kommer og man skal holde to meters avstand. Vi ønsker heller ikke at håndverkeren skal møte mer enn én person.

Ifølge Nilsen kan kundene være helt sikker på at ingen håndverker som føler seg dårlig kommer på jobb.

– En håndverker som føler seg dårlig blir bannlyst. I tillegg skal det alltid brukes hansker og man skal dekke til ansikt dersom forholdene tilsier det.