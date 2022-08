Røde Kors er bekymra for utviklinga i oppdrag: – Nærmer oss en smerteterskel

Siden 2007 har antall henteoppdrag hos Røde Kors hjelpekorps firedoblet seg. Antall søksoppdrag har nesten doblet seg.

Samtidig har rekrutteringa av frivillige i hjelpekorpsene stagnert.

Fire oppdrag på én uke

Jon Helge Solemsli er operativ leder i Grindaheim Røde Kors, som holder til i Vang kommune i Valdres. For dem har det i sommer vært travelt i perioder.

– Vi hadde en uke her i sommer hvor vi hadde fire oppdrag, sier han.

På ett døgn var han ute med hjelpekorpset på oppdrag på natta, deretter på jobb på dagen og så ut på et oppdrag i Jotunheimen på ettermiddagen.

Jon Helge Solemsli i Grindaheim Røde Kors skulle helst sett at de var flere frivillige i hjelpekorpset: – Vi er oppmerksomme på at vi ikke må slite ut medlemmene våre, så vi prioriterer stort sett oppdrag i vår egen kommune eller i tilstøtende kommuner. Bildet er fra en redningsaksjon i Koldedalsområdet i juli i år. En nederlandsk kvinne hadde skadet ankelen. Foto: Oddvin Almenning

– Er det bærekraftig å drive på slik?

– Vi er i hvert fall avhengig av medlemmer som stiller opp til enhver tid og arbeidsgivere som lar oss få fri fra arbeid.

Han sier det går rundt fordi de samme frivillige alltid stiller opp.

– Jo færre aktive vi er, jo mer sårbare er vi.

– Bekymringsfull utvikling

På landsbasis har antall frivillige i Røde Kors sine hjelpekorps ligget stabilt på 6-6500 de siste fem årene.

Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors hjelpekorps, er bekymret over at de ikke får inn flere frivillige i en tid hvor behovet øker.

– Det er en bekymringsfull utvikling. Vi ønsker veldig gjerne at folk melder seg, sier Løvik.

Hun peker på at utviklinga gjør at det stadig blir mer å gjøre for hver enkelt. I det lange løp vil ikke dette være bærekraftig.

– Når du har hatt sju eller åtte oppdrag på bare noen få dager, så blir det ikke tid til så veldig mye annet.

– Vi nærmer oss en smerteterskel.

– Hvor avhengig er politi- og ambulansetjeneste av Røde Kors sine hjelpekorps?

– Den norske redningstjenesten er fullstendig avhengig av frivilligheten, sier hun.

ØNSKER FLERE FRIVILLIGE: Løvik sier at hjelpekorpsene skulle ha hatt flere frivillige. Foto: Roar Dalmo Moltubak / Røde Kors

– Ikke samvittighet til å bli hjemme

I 2015 var Oppland Røde Kors sine hjelpekorps på 79 henteoppdrag for AMK.

Allerede til nå i år er det 20 flere henteoppdrag enn i hele 2015.

Røde Kors hjelpekorps i Oppland er alene om å ha hatt en økning i frivillige i sine hjelpekorps. Økningen står likevel ikke til økningen i oppdrag, ifølge landsrådslederen.

– De ser jo den samme økningen i antall oppdrag. Økningen i frivilligheten tilsvarer det ikke, den er fortsatt under.

Elin Fjellvang, områdeleder for Valdres Røde Kors, sier at flere korps i Valdres sliter med å få tak i folk når de trenger det.

Det er ofte de samme som drar ut, noe som tærer på i lengden, sier hun.

– De har ikke samvittighet til å bli hjemme.

Opptatt av sterk frivillig sektor

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp) sier at de frivillige er en svært viktig del av den nasjonale redningstjenesten.

– Er utviklingen bekymringsfull?

– Vi er i tett dialog med de frivillige organisasjonene om situasjonen. Regjeringen er opptatt av å ha en sterk frivillig sektor som står på egne ben. Regjeringen vil sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet, skriver han.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp) sier at frivillige er helt sentralt i den norske redningstjenesten. Foto: JD / JD

Løvik sier at hjelpekorpsene gjerne skulle ha hatt flere frivillige.

– Vi skulle gjerne hatt flere som har den interessen for å være ute fra før, sånn at man har fjellkunnskap og naturkunnskap fra før.

Samtidig er hun tydelig på at alle kan melde seg.