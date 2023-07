Katten Emil trives godt sammen med matmor Grethe Bjørklund i den nye omsorgsboligen på Nes i Ringsaker.

– Han er ungen min. Jeg koser meg så mye med kattepusen min, sier Grethe.

Men denne historien kunne ha endt helt annerledes.

Grethe og mannen Finn hadde allerede flytta inn da de oppdaga at det var forbudt å ha kjæledyr.

– Det var et sjokk. Ingen sa noe om dette da vi gikk igjennom kontrakta, enda de visste at vi hadde en katt.

SJOKK: Grethe ble overraska da hun gikk gjennom kontrakta og oppdaga at det ikke var lov med husdyr. Foto: Elin Fossum / NRK

Ba om ny vurdering

Ekteparet mente boligen lå slik til at den egna seg godt for kjæledyr.

Men kommunen sa likevel nei.

Å avlive Emil var helt uaktuelt, han ble derfor plassert på et kattepensjonat.

Men Bente og mannen ville ikke gi seg, savnet etter katten var for stort.

De to fortalte historien sin til Ringsaker Blad, samtidig sendte de en ny søknad til kommunen, der de ba om ei ny vurdering.

– Katten er jo livet vårt og familien vår. Og vi skulle se til at han ikke var til sjenanse for noen, sier Grethe.

KOS: Å kose med katten Emil gir Grethe stor glede. Foto: Elin Fossum / NRK

Norge er delt på midten

Det kan oppleves som vanskelig å måtte flytte fra sitt eget hjem og inn i en omsorgsbolig eller på et sykehjem.

Og for de som har kjæledyr, men som ikke får lov til å ta det med, kan denne omstillinga bli ekstra tung.

NRK har spurt alle kommunene i Norge om de tillater kjæledyr i omsorgsboliger, rundt 300 har svart.

I halvparten av kommunene som besvarte undersøkelsen er svaret nei, i den andre halvparten er det åpna opp for dette, ofte etter ei vurdering:

Flere av kommunene som har svar nei sier de vurderer å åpne opp for at de som allerede har kjæledyr får ta de med seg når de flytter inn i omsorgsboligene.

– Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle hvor det er aktuelt om leietaker er i stand til å ivareta kjæledyret. Dersom de bor i bofellesskap må vi i tillegg vurdere om det er mulig i forhold til øvrige beboere. Det kan være beboere som er allergiske, sier Siv Nilsen, kommunalsjef i Herøy kommune.

– Kjæledyr viktig for mental helse

May Britt Jensen, kommunedirektør i Utsira, Norges minste kommune i folketall, sier kommunen vil strekke seg langt dersom dette skulle bli et tema.

– Vi har for eksempel to familier fra Ukraina med hund og katt som var med dem på flukten fra Mariopol og som bor i kommunalt disponerte leiligheter. Kjæledyr er viktige for mental helse, sier Jensen.

Flere kommuner som har et forbud sier de vurderer å åpne opp for at de som allerede har kjæledyr får ta det med seg når de skal flytte inn.

Mens andre kommuner mener at hensyn til andre beboere, som allergi og angst for dyr, gjør at de ikke kan tillate dette.

– Allergier kan ikke velges bort og brukerne hadde da blitt isolert i leilighetene sine, sier Mette D. Hamre, enhetsleder i Arendal kommune.

Hamre sier at noen også har en forventning om at de skal få hjelp til å for eksempel lufte hunden, men at de ikke har ressurser til det.

Kommunen snudde

Men for Grethe og katten Emil fikk historien en lykkelig slutt.

Ei uke etter den siste søknaden ga kommunen beskjed om at pus likevel kunne komme hjem.

– Dette betydde hele verden. Kjære pusen min, sier en letta matmor.

HJEMME: Både Grethe og Emil kan nå slå seg til ro i den nye omsorgsboligen. Foto: Elin Fossum / NRK

Håvard Haug er kommunalsjef i hjemkommunen deres, Ringsaker kommune. Han bekrefter at det i utgangspunktet ikke er lov med kjæledyr i omsorgsboligene i kommunen.

– I enkelttilfeller kan vi gjøre en individuell vurdering, uansett må vi veie dette opp mot andre beboere og andre behov, sier Haug.

VURDERER: Kommunalsjef i Ringsaker kommune, Håvard Haug, sier allergi hos andre beboere og ansatte er hovedårsaken til at de sier nei til kjæledyr i omsorgsboliger. Foto: Elin Fossum / NRK

Grethe er takknemlig for at Emil fikk en ny sjanse, men hun forstår at det kan være vanskelig å tillate kjæledyr i noen omsorgsboliger.

– Uansett synes jeg at kommunen skal ta en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Jeg opfordrer alle til å ikke gi opp, men prøve, sier Grethe.