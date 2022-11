Riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er stengt

Sent mandag ettermiddag melder Vegtrafikksentralen vest at riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er stengt på grunn av glatt vei.

– Vi fikk melding fra bilførere som meldte at det var svært glatt i området, og at de enkelte steder ikke kom seg videre, sier trafikkoperatør Albert Sherington.

Brøytemannskap er på vei for å strø veien.