På ein innsjø vel hundre meter frå svenskegrensa i Grue Finnskog finn vi holmen Akkasaari.

På toppen av holmen ligg tre groper. Her la finnane, som hadde slått seg ned i skogen, daude slektningar i sommarhalvåret.

For om sommaren var det vanskeleg å frakte liket til næraste kyrkjegard. Dei låg gjerne langt unna, og det var dårleg med vegar i skogen.

Løysinga vart mellombelse gravplassar på holmar som Akkasari.

Det norske stadnamnet fortel oss kva namnet betyr på finsk: «Akka» betyr kjerring, og «saari» betyr holme. Kjerringholmen.

No er holmen freda.

Transport av kister var mykje enklare og meir praktisk på vinterføre enn sommartid. Gravplassar i nærleiken av bustader i Finland og i skogfinske område i Skandinavia har derfor oftast vore av mellombels karakter. Foto: Marit Vestvik / Riksantikvaren

Vatn som vern

Det var her i Grue-området at skogfinnane først etablerte seg i Noreg på 1600-talet.

Tradisjonen med å bruke holmar som gravplassar stammer frå Finland.

At sjøar og myrer fraus om vinteren gjorde liktransport på sledar enklare.

Dei døde vart derfor mellombels gravlagde på holmar i påvente av frosten.

Riksantikvar Hanna Geiran seier det er viktig å løfte fram minoritetane i vår felles, nasjonale album. – Eg er stolt av at vi jobbar med desse fredingane. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den norske omsetjinga «Kjerringholmen» kunne tyde på at holmen var gravplass for kvinner. Men det urfinske namnet «Akkasaari» peiker på at det rett og slett er ein gravplass.

I samisk sjamanisme herska Jabmi-akka over underverda. Her skilde vatnet mellom dei levande og dei døde.

Ein holme vart derfor ein sikker stad å gravleggje døde personar. Slik skulle dei halde seg unna dei levande.

Få bevarte skogfinske kulturminne

Akkasari er det einaste skogfinske fredingsforslaget som representerer skogfinsk tradisjon om gravplassar ute i naturen.

– Det er ei freding som representerer det immaterielle i skogfinnars kultur der sjamanismen er grunnlaget, seier Birger Nesholen ved Norsk Skogsfinsk Museum.

Birger Nesholen er fagleg rådgivar ved Norsk Skogfinsk Museum, og har arbeidd med kulturen til skogfinnane i over 50 år. Han fekk i 2007 Kongens fortenestemedalje i gull for arbeidet sitt med den skogfinske kulturen. Foto: Privat

Han ser på fredinga som eit viktig signal for å bidra til større merksemd på breidda i skogfinsk kultur.

Riksantikvaren som gjennomfører fredinga, omtaler holmen som eit sentralt skogfinsk kulturminne.

– Det er ein veldig viktig del av kulturarven i Noreg. Fornorskingsprosessen gjorde at det finst lite av både fysiske og dokumenterte restar av skogfinske kulturminne, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Skogfinske kulturminner Ekspander/minimer faktaboks Abborhøgda er eit kulturhistorisk viktig eksempel på ein tradisjonell skogfinneplass med både bygningar, nyttehage, tuntre og tilhøyrande driftsareal og mosaikklandskap bevart. Kulturlandskapet har eit rikt biologisk mangfald, noko som er typisk for skogfinske busettingar.

Øvre Askosberget er eit godt bevart eksempel på ei røykestove med røykomn intakt på sin opphavlege plass. I Noreg finnast berre to røykestover der den originale røykomnen er bevart.

Orala er eit kulturhistorisk viktig eksempel på ein tradisjonell skogfinneplass med både bygningar, hage og tilhyørende landbruksareal bevart. Orala viser og tilknyting til sjøen og fisket som har vore ein viktig binæringsveg for mange skogfinnar.

Låven i Peistorpet er berar av ei uvanleg stor mengd innrissa symbol. Bruken av magiske symbol har vore ein viktig del av skogfinsk kultur i Noreg tilbake til 1600-talet. Bygninga er løfta fram av skogfinnane sjølve som særleg viktig å bevare, nettopp for å sikre kunnskapen om, og for å kunne formidle denne viktige delen av deira kultur.

Akkasaari (Kjerringholmen) er ein gravholme med spor etter tre graver. Holmen representerer den skogfinske tradisjonen med å gravlegge på holmer, fast eller mellombels.

Hytjanstorpet er eit godt bevart skogfinsk torp som framleis er busett og er drive på tradisjonelt vis. På torpet er det røykestove, stabbur, mjølkebu, fjøs, sommarfjøs, utkjellar, låve, høyløe, moderne badstove og garasje. Røykestova på garden viser den typiske utviklinga der røykomnen er erstatta med moderne eldstad. Kulturlandskapet rundt garden har eit rikt biologisk mangfald, noko som er typisk for skogfinske busettingar.

Østre Sollien er eit godt bevart eksempel på eit heilskapleg skogfinsk torp med fleire typiske bygningar frå skogfinsk byggeskikk og typisk plassert i landskapet.

Ria frå Revholtet (står nå på Glomdalsmuseet) er eit av to bevarte rier i Noreg. Ria er eit skogfinsk tørkehus for svedjerug og dermed ei nøkkelbygning i skogfinsk bygningstradisjon.

Mikkelrud er ein skogfinsk gard som viser at det har vore skogfinsk busetting heilt til Akershus. Garden har både eit mangfald av bygningar, karakteristisk tunstruktur og kulturlandskap veldig godt bevart. Kulturlandskapet har eit rikt biologisk mangfald, noko som er typisk for stader det har vore skogfinsk busetting.

Snellingen er ein tidlegare skogfinsk gard som har typisk plassering i landskapet, høgt i ei åsside. Garden viser at det også var skogfinsk busetting i tidlegare Oppland.

Nedre Finneplassen er eit godt bevart skogfinsk bur med innskore magiske symbol på døra. Finneplassen er eitt av svært få kulturminne som viser at det var skogfinsk busetting så langt vest som til tidlegare Buskerud. Kilde: Riksantikvaren Kilde: Riksantikvaren

Likholmane og dei mellombelse gravplassane vart gjerne lagt på det høgaste punktet med tre rundt i fredelege omgivnader.

– Det hadde nok nokre praktiske formål òg, men desse holmane er nydelege. Å gravleggje våre næraste på vakre stader var nok viktig for skogfinnane òg.

