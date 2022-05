Nataliia Fediuk (35) kom til Norge da mannen hennes fikk jobb her for fem år siden. Hun er utdannet pedagog og engelsklærer, men først nå har hun fått jobb som passer til utdannelsen.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Det er min oppgave nå å hjelpe barna, holde dem trygge og gi dem en god start her.

Nå får hun også brukt utdannelsen sin, samtidig som hun hjelper både kommunen og de ukrainske barna som har flyktet fra krig og frykt.

– Det betyr så mye. Jeg elsker å jobbe i barnehage. Og jeg tror barna føler seg trygge med meg. Så jeg tror jeg gjør en god jobb. Jeg er på riktig plass, sier hun.

Fikk permisjon – dobbelt glad

PERMISJON: Nataliia Fediuk har fått permisjon fra hotell-jobben. Foto: Frode Meskau / NRK

Selv kom hun og mannen til Norge for fem år siden. De flyttet hit fordi det var vanskelig å få jobb i Ukraina.

I Elverum fikk Nataliia Fediuk jobb som renholder på et hotell.

Da krigen brøt ut registrerte hun seg i Elverum kommune og ga beskjed om at hun kunne hjelpe når flyktningene kom, hvis det var behov.

– Fordi jeg kan ukrainsk og russisk.

Og kommunen tok kontakt. De trengte henne i barnehagen. Så nå har hun fått permisjon fra jobben som renholder. Sjefen hennes på hotellet sa ja med en gang.

– Da ble jeg dobbelt glad. Det er veldig viktig for meg å kunne hjelpe barna fra hjemlandet mitt, sier Nataliia.

GODT TATT IMOT: Nataliia Fediuk er godt tatt imot av barna Foto: Frode Meskau / NRK

Alle barna i Solkroken har tatt godt imot henne.

– De spør alltid: Nataliia, hvor er du, ler hun.

Godt å høre morsmålet

Det er fire ukrainske barn i Solkroken barnehage akkurat nå. Det er godt for både dem og foreldrene å bli møtt av noen som snakker morsmålet deres.

– Det betyr veldig mye for ivaretakelsen av de unga som kommer hit. Det skaper også en trygghet for oss i personalgruppa, at noen forstår reaksjonene deres og kan forklare ting underveis, sier enhetsleder i barnehagen, Hilde Marken.

TRYGGHET: Enhetsleder Hilde Marken sier Nataliia skaper trygghet i personalgruppa. Foto: Frode Meskau / NRK

Hun sier det var tydelig at Nataliia passet godt inn fra første dag.

– Hun ser hver enkelt. Hun er en veldig varm og sosial person og liker tydeligvis å ta utfordringer på strak arm, sier Marken.

KS: Ukrainere i Norge en stor ressurs

Avdelingsdirektør i KS (kommunesektorens organisasjon), Kristin Holm Jensen sier kommunene har et stort behov for folk i flere kommunale tjenester for å gi ukrainske flyktninger et godt tilbud.

Les også: Kommunene er utålmodige: – Proppen i systemet må løses

Mangel på lærere og personell som behersker ukrainsk er en utfordring.

– Det er derfor svært verdifullt at ukrainere bosatt i Norge stiller opp i arbeidet med å gi flyktningene et godt tilbud, sier Holm Jensen.

Nå skal Nataliia jobbe i barnehagen gjennom sommeren. Enhetsleder Hilde Marken håper hun også kan være der under oppstarten etter ferien.

TRIVES: Nataliia Fediuk trives i barnehagen. Foto: Frode Meskau / NRK

Ønsket begge steder

Arbeidsgiveren hennes hos Thon Hotell i Elverum var aldri i tvil om at hun skulle få permisjon for å jobbe i barnehagen.

– Hun fikk en forespørsel og kom glad til oss og ba om permisjon, og da var det en selvfølge for oss, sier driftsdirektør Niklas Lindstrøm.

SELVFØLGE: Hotell-direktør Niklas Lindstrøm sier det var en selvfølge å gi permisjon. Foto: Knut Røsrud / NRK

Nataliia er ønsket tilbake til jobben på hotellet, men Lindstrøm sier hun må bli i barnehagen så lenge hun vil og trengs der.

– Vi er alle veldig berørt av det som skjer i Ukraina. Det er en dugnad og en felles innsats vi prøver å gjøre.