– Jeg har lyst til å jobbe på en fin restaurant og tilfredsstille gjester.

17 år gamle Tom-Patrick Haugen går andreåret på kokk- og servitørfag ved Lillehammer videregående skole.

Han har en drøm om å bli servitør, men er redd han ikke blir lærling til høsten.

– Sjansen for å få jobb uten læreplass er liten. Det er en spesiell situasjon vi er i nå, og jeg er ganske usikker. Det er jo framtiden min, sier Haugen.

ALLSIDIG: På kokk- og servisefag ved Lillehammer videregående skole lærer Tom-Patrick Haugen alt fra å flambere til å mikse drinker. Men mest av alt håper han å få jobb som servitør. Foto: knut røsrud / nrk

Mister kompetente elever

– Vi har et arbeidsmarked hvor vi kanskje ikke har den tryggheten som vi hadde bare for få måneder tilbake.

Det sier Jørn Olav Bekkelund, seksjonsleder for fagopplæring og skoletilbud i Innlandet fylkeskommune.

FÅ PLASSER: – I Innlandet har 12 000 unge jenter og gutter søkt lærlingplass. Hittil har rundt 230 av disse fått kontrakt, forteller Jørn Olav Bekkelund i Innlandet fylkeskommune. Foto: Knut Røsrud / nrk

Han mener utfordringen er at bedriftene mister kompetente elever, og at flere sannsynligvis kommer til å velger en teoretisk tilnærming, gjennom eksempelvis påbygg.

– Det er klart elevene opplever en frustrasjon og en manglende trygghet. Vi står i fare for å miste et helt elevkull med potensielle fagarbeidere.

– Det aller viktigste nå er å sørge for at bedriftene åpner dørene sine, fortsetter han.

Ber om tilskudd

I år har 20 700 ungdommer søkt seg til læreplass. Dette er en økning på 350 søkere sammenlignet med i fjor. På landsbasis er nærmere 4000 lærlinger permittert.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er bekymret for at ikke alle elevene får plass til høsten. De ber derfor regjeringen om å gi ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger.

TRENGER KOMPETANSEN: – Bedriftene våre skal være konkurransedyktig ute i verden, og da trenger vi denne kompetansen på plass. Foto: Moment Studio/NHO

– Det er viktig med en ekstra dytt nå, sier NHOs regiondirektør i Innlandet, Jon Kristiansen.

Han forteller at det egentlig pleier å være mangel på ungdommer som søker. Men at det i år har snudd, og blitt mangel på læreplasser i stedet.

– Det gikk normalt for seg fram til 12. mars, og deretter stoppet det helt opp. Det er klart det er bekymringsfullt.

Ikke planer om å endre tilskuddet

Anja Johansen (V), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, forteller at regjeringen i første rekke kommer til å se nærmere på effekten av tiltakene som allerede er på vei, før de vurderer å ta i bruk andre midler.

– Foreløpig har vi ikke planer om å endre lærlingtilskuddet. I den innledende fasen har regjeringen arbeidet med å sikre at samfunnet har arbeidsplasser å gå til etter koronakrisen er over. Det vil også gange lærlingene.

– Det viktigste nå er at ingen lærlinger skal havne bakpå på grunn av situasjonen vi står i.

Johansen sier at de skal gjøre det de kan for at lærlingene kan fullføre opplæringen uten vesentlige forsinkelser.

Regjeringen foreslår i imidlertid at det gjøres forskriftsendringer for å sikre at flest mulig får avlagt fag- eller svenneprøven sin.

Det ene unntaket dreier seg om at fylkeskommunene kan fravike kravet om at hele prøvenemnda må være til stede ved oppstart og avslutning av prøven.

– Et annet unntak er at læretiden kan kortes ned for lærlinger som har vært permittert på grunn av koronasituasjonen og at læretiden kan kortes ned etter bestått fagprøve.

Reserveløsning

Hvelvet restaurant i Lillehammer er en av plassene Haugen har søkt lærlingplass ved.

Daglig leder, Kenneth Amble Simsø, er usikker på om restauranten overlever. Som mange andre tør han derfor ikke ta inn lærlinger på dette tidspunktet.

– Slik økonomien er i dag blir det vanskelig fordi man ikke får nok inntekt før man kan ta inn en lærling.

17 år gamle Haugen sier han er spent på å høre fra bedriftene, men at han har en reserveløsning dersom ting ikke går som planlagt.

– Det blir jo en utsettelse på utdanningen min, men om jeg ikke får lærerplass så har jeg søkt påbygg. Da har jeg noe å gjøre det året.