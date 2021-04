– Det har vært utrolig viktig for meg å ha noen å bo med.

Det sier 24 år gamle Fatema Al-Musawi, som er student på Lillehammer, og som bor i kollektiv.

Hun forklarer at det å føle på et sosialt fellesskap har vært godt, og at det har hjulpet veldig på den psykiske helsen hennes under pandemien.

Hun er ikke alene om å ville bo sammen med flere andre nå.

154.000 har søkt høyere utdanning i år, noe som er rekordhøyt. Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) merker økt etterspørsel etter bofelleskap.

GODT SELSKAP: Fatema Al-Musawi bor sammen med studentene Amalie Skavnes, Maren Fernandez Kvammen og Mathias Brattås Remo. De stortrives i hverandres selskap, og setter pris på å ha hverandre under pandemien. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

For ett år siden flytta Al-Musawi inn i et kollektiv på Lillehammer med tre andre studenter fra Høgskolen i Innlandet.

Det har hun vært glad for.

– Før jeg flytta hit bodde jeg alene, og det var midt under lockdown. Det var veldig tungt. Jeg har det så utrolig mye bedre nå enn jeg hadde det for ett år siden.

Viktig med trygghet

Trude Sandvik er kommunikasjons- og markedssjef i studentsamskipnaden Innlandet (SINN). Hun forteller at de har merket at flere studenter ønsker å bo i bofellesskap dette året.

SINN får en del henvendelser om studentboliger. Nesten fire av fem søknader handler om at man ønsker å bo i kollektiv.

– Vi ser en utvikling i antall henvendelser fra studenter som ønsker å bo med andre, i tillegg til antall søknader på boliger med fellesarealer, sier Sandvik.

IKKE SIKKERT ALLE FÅR PLASS: – Vi får inn mange søknader på studentboliger. Det er ikke sikkert vi har boliger til alle, men vi skal gjøre det vi kan for å møte de henvendelsene vi får, sier Sandvik. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Hun mener den økte interessen for bofellesskap kan tyde på at det er ekstra viktig med det sosiale fellesskapet for studentene i år. Noe studentboliger legger til rette for.

– Det er mange som er ensomme. Da er det nok ekstra viktig for studentene å ha den tryggheten i at de har et nettverk de kan omgås med ved siden av studiene, sier hun.

Tydelig utvikling i de største byene

Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren, forteller at også de ser en klar trend i at flere studenter vil bo i bofellesskap kontra hybel nå.

– Vi har sett en tydelig utvikling i de største byene. Det er større etterspørsel for bofellesskap enn for hybler. Hybler har vært vanskeligere å leie ut, sier hun.

BLITT POPULÆRT: – Fra våre tall ser det ut til at det for tiden er større etterspørsel etter kollektiv enn hybler. Den samme opplevelsen sitter våre meglere i Oslo og Trondheim med, sier Halck. Foto: privat

Hun forteller at de også ser at studentene ønsker å komme seg inn i leiemarkedet raskere nå enn tidligere.

Ønsker du å flytte inn i kollektiv før studiestart bør du derfor være rask, mener Halck.

– Boliger som er ledige fra august er allerede utleid, sier hun.

– Kanskje det verste jeg noen gang har gjort

24 år gamle Al-Musawi er også studentambassadør for Høgskolen i Innlandet. Flere har kommet bort til henne og snakket om ensomheten ved det å bo alene nå.

– De føler seg mye alene. De prøver å søke sosial tilhørighet hos venner eller andre som bor alene eller i kollektiv for å føle på et sosialt fellesskap, sier hun.

FØLER SEG ENSOMT: Studenter studentambassadør for Høgskolen i Innlandet, Al-Musawi, har snakka med sier de føler seg ensomme nå. Mange ytrer ønsket om å bo sammen med andre. Foto: Lars Erik Skrefsrud / nrk

Al-Musawi sier hun forstår at studenter søker etter sosialt fellesskap nå, og anbefaler alle som kan å vurdere kollektiv.

– Det var et lite år i fjor jeg ikke bodde i bofellesskap. Det er kanskje det verste jeg noen gang har gjort.

– Vi i kollektivet har snakket mye om at vi har vært veldig heldige. Vi henger mye sammen og er der for hverandre når det trengs, avslutter hun.