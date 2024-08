Saken oppsummert • Norge opplever en økning i turisme fra land som opplever ekstremvarme, med mange som søker kjøligere temperaturer for sine ferier.

• Uttrykket "coolcation" brukes for å beskrive denne trenden, som innebærer å reise til kjøligere steder for å unnslippe ubehagelig varme.

• Norge er trukket frem som det beste stedet å reise på "coolcation" i Europa av reisenettsiden Time Out.

• Den lave kronekursen er også en faktor i den økte turismen til Norge.

• Reiselivssjef i Visit Lillehammer og administrerende direktør i NHO reiseliv bekrefter at de har merket denne trenden.

• Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i besøk fra land med varmere klima enn Norge fra 2022 til 2023.

– Det er et stort pluss å være i Norden og i Lillehammer hvor det er en temperatur på 20 til 23 grader med kjølige netter. Det er virkelig supert.

Det forteller ekteparet Pamela og Brian Hicks fra South Carolina i USA.

De veksler på å bo i USA og Sverige. Paret har lagt årets ferie til Norge og Lillehammer som de ikke har besøkt tidligere.

– Sommerne i South Carolina kan være brutale, med temperaturer opp til førti grader, legger de til.

Norge på topp

Reise-nettsiden Time Out skriver om de beste stedene man kan reise hvis man ønsker en ferie med lavere temperaturer.

I artikkelen blir Norge trukket frem som det beste stedet å reise på såkalt «coolcation» i Europa.

Det var mange turister ved Lysgårdsbakkene i Lillehammer hvor bildet er tatt. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Uttrykket kan kanskje oversettes til «kjølig-ferie».

Elinn Bolann er førsteamanuensis ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Hun hørte om uttrykket for første gang for et års tid siden og forklarer det på denne måten.

– Det betyr at folk trekker til steder som er kjølige. Man reiser ikke til Norge for å oppleve heten, for å si det sånn. Da reiser man sydover. Det er for å komme vekk fra et varmt klima, som blir så varmt at det kan være ubehagelig. Da er det forfriskende å komme til kjøligere temperaturer. Kanskje også regn, sier hun.

Merker endring blant turistene

Men er coolcation en reell trend? Det mener i hvert fall Bolann og peker på klimaforholdene og hetebølgene i sydlige deler av Europa.

– Det er klart det er forfriskende for folk som bor i disse områdene å komme til Norge. Men man må også ta med den lave kronekursen som en grunn til den økte turismen i Norge, sier hun.

Reiselivssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Visit Lillehammer, forteller at de opplever en økning av turister fra sørligere land. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Reiselivssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Visit Lillehammer, forteller at de opplever at det er andre turister som inntar Lillehammer-området nå enn tidligere.

– Det er mange turister fra delene av Europa som er preget av hetebølge, som reiser hit på grunn av mildere temperaturer. Det er en trend vi så i fjor, og som vi også ser i år blant våre bedrifter og i vår region, forklarer hun.

Merker tendens

Administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, skriver i en e-post at de har lagt merke til tendensen.

– Såkalt «coolcation» er en trend vi ser i sommer. Norge har et mer behagelig klima om sommeren enn mange andre land, og kan derfor være et mer fristende feriemål enn sørligere strøk med ekstremvarme og tørke.

Administrerende direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Også Krohn Devold trekker frem den svake kronen som en annen faktor til økt utenlandsk turisme.

Tall fra SSB viser en økning i besøk fra land med varmere klima enn Norge fra 2022 til 2023.

Antall overnattinger i Norge etter bostedsland. Tall er hentet fra SSB Land 2022 2023 USA 819 080 1 109 202 Frankrike 461 000 499 152 Spania 267 916 308 466 Italia 265 617 288 373

Ekstremvær i sør

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Reidun Gangstø, bekrefter at det har vært ekstremt varmt i sørlige deler av Europa også denne sommeren.

– Det har vært hetebølger rundt østlige deler av Middelhavet. Det har forskjøvet seg litt vestover etter hvert nå, også har det begynt å ramme Spania og de områdene. Disse hetebølgene er jo begynt å bli mer langvarige, sier hun

Klimaforsker Reidun Gangstø forteller at det har vært en varm sommer i Sør-Europa. Foto: Vilde Ottersen Jagland

Klimaforskeren forteller at klimaendringene vil føre til at det blir mer regn om sommeren nord i Europa, mens det vil bli mindre regn i sørlige deler av Europa. I midt-Europa vil det veksle mer.