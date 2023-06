Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sikrer flertall for årets jordbruksoppgjør, heter det i en pressemelding fra de tre partiene.

Jordbruksavtalen som partene kom til enighet om i midten av mai, hadde en samlet ramme på 4,15 milliarder kroner. Bøndene krevde opprinnelig 6,9 milliarder kroner.

SV mente at året oppgjør ikke var godt nok.

Nå er Ap, Sp og SV samlet seg rundt tre forslag som legges frem for Stortinget når saken skal opp til behandling 12. juni.

Dette er partiene enige om: Ekspander/minimer faktaboks Ved behandling i Næringskomiteen ble Ap, Sp og SV enige om å fremme følgende forslag: Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet. Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

Styrket selvforsyning

Per Vidar Kjølmoen, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener jordbruksavtalen styrker norsk landbruk og sørger for at den norske bonden fremdeles kan produsere god, trygg mat.

Kjølmoen trekker frem inntektsuviklingen for norske bønder. Han sier også at jordbrukspolitikken er særlig viktig i lys av Totalberedskapskommisjonens rapport.

– Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har vært opptatt av å se fremover og bidra til å øke selvforsyningen, altså øke Norges evne til å ta vare på sine egne innbyggere hvis det skulle bli forstyrrelser med import av mat.

ENIGHET: – Vi har en enighet vi tre partiene sammen nå, om at vi kommer til å stemme for jordbruksoppgjøret slik partene har forhandlet seg frem til enighet om, sier Per Vidar Kjølmoen, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en styrket selvforsyning i Norge gjennom en god avtale for norsk jordbruk. Jordbruket er i krise, og klimaendringer og global uro gjør at vi trenger mer, ikke mindre, norsk matproduksjon, sier SVs landbrukspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes.

ÅRLIGE FORHANDLINGER: Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I år er avtalen for første gang inngått mellom staten og bare en organisasjon, Norges Bondelag, etter at jordbruksorganisasjonene ikke kom til enighet om et felles krav. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Tette inntektsgapet

Jordbruksavtalen legger til rette for en inntektsvekst på 111.000 kr per årsverk for bøndene. Beløpet skal begrense gapet mellom inntekten til bonden og andre yrkesgrupper.

– Jeg er glad for at vi er kommet til en enighet som styrker inntektsgrunnlaget for landets matprodusenter og økt selvforsyning for landet. Det har vært viktig for Senterpartiet, sier Per Olav Tyldum, landbrukspolitisk talsperson i Sp.

Reagerer

– «Opp som en løve, ned som en skinnfell», er den beste oppsummeringen av SVs inngåtte forlik med regjeringspartiene om årets jordbruksoppgjør.

Det sier Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, i en kommentar til dagens enighet mellom Ap, Sp og SV i årets landbruksoppgjør.

– Venstre vil vise en tydelig ny retning i landbrukspolitikken når vi legger fram våre forslag i forbindelse med jordbruksavtalen, når den blir avgitt fra næringskomiteen senere denne uken, sier han.

DÅRLIG NYTT: Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, mener dagens enighet er dårlig nytt for norsk landbruk og for norsk klima- og miljøpolitikk. Foto: Annika Byrde / NTB

Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt, mener jordbruksavtalen burde gått lenger i å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet trenger fortsatt all drahjelpen de kan få av opposisjonen for levere på av de viktigste jordbruksløftene: å løfte bøndenes inntekt til det nivået andre sammenlignbare yrkesgrupper har, og å få opp selvforsyningen.

DET HASTER: – Totalberedskapskommisjonen viser oss at økt selvforsyningsgrad er essensielt for Norges beredskap, og med økt uro og klimaendringer haster det mer enn noen gang å øke produksjonen av mat i Norge, sier fra Geir Jørgensen, landbrukspolitisk talsperson i Rødt. Foto: Mats Rønning