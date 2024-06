Regjeringen vil etablere beredskapslagre for matkorn

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Norge gjenoppretter kornlagre over 20 år etter de ble avviklet.

En avtale om lagring av de første 30 000 tonnene med korn blir signert tirsdag.

Innen 2029 er planen å ha beredskapslagre for tre måneders forbruk av mathvete, det vil si 82 500 tonn korn.

Staten skal eie kornet, mens kommersielle aktører skal lagre og ta vare på det.

Pandemi, klimaendringer og krig i Europa gjør det nødvendig å bygge opp igjen kornlagrene.

Det skjer drøye 20 år etter at kornlagrene i Norge ble avviklet.

Avtalen som blir signert tirsdag, omfatter lagring av de første 30.000 tonnene med korn.

Mot slutten av tiåret er planen at beredskapslagrene skal huse tre måneders forbruk av mathvete til bakerier, industri og husholdning.

Det vil si 82.500 tonn med korn, ifølge regjeringen.

Pandemi, krig i Europa og klimaendringer gjør det nødvendig å bygge opp igjen kornlagrene i Norge, mener regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kraftig forverret sikkerhets situasjonen

Landbruks- og matminister Geir Pollestad forteller at han er i Hamar i dag for å markere at regjeringen er i gang med arbeidet med å bygge opp beredskapslagring av korn i Norge.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad er på plass i Hamar for å skrive under kontrakter for lagring av korn. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Vi markerer i dag at de første kontaktene skal signeres for lagring av korn, sier Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Han forteller at den sikkerhetspolitiske situasjonen er kraftig forverret. Derfor er Senterpartiet og arbeiderregjeringen opptatt av å styrke beredskapen.

– Matvareberedskap en viktig del av dette. Vi må være forberedt på at utenkelige ting kan skje. Og, i en slik situasjon vil vi trenge mat, sier han.

Han forteller videre at dette er kontrakter som skal gjennomføres i 2024 -2025. Kontraktene gjelder for lagring i 25 år.

– Så skal vi bygge dette gradvis opp fram til 2029. Sånn at vi da har nok korn til tre måneders forbruk av Norges befolkning i en krisesituasjon som eventuelt kan oppstå, sier han.

Et viktig skritt i riktig retning

Leder totalberedskapskommisjonen Harald Sunde forteller at i en beredskapssammenheng er det viktig å etablere lagre av råvarer og reservedeler for ting vi trenger i en krisesituasjon.

I dag skal to statsråder være med å tegne kontrakter for leveranse for lagring av korn. I Norge har vi en selvforsyningsgrad på 40 prosent på mat.

– Totalberedskapskommisjonen leverte i fjor sin rapport. Vi så på en rekke samfunnsfunksjoner og hvordan vi må endre samfunnet vårt for å for å få beredskap, sier han.

Leder totalberedskapskommisjonen Harald Sunde jobber med å sikre Norge en rekke varer hvis det skulle oppstå en krise. Foto: William Jobling / NRK

Han forteller videre at vi lever i en verden som forandrer seg veldig raskt, og et av temaene som de analyserte var tilgangen på mat.

– Vi anbefalte at vi må etablere et lager av kornprodukter. Dette ble yttligere understreket i vår, hvor vi også så at vi manglet såkorn på grunn av et buår året før, sier han.

Han forteller videre at det er viktig å lokalisere hvor knapphet kan oppstå, og så må vi gjøre noe med det ved å etablere lagere. For vi har et samfunn som er vant til å kunne kjøpe det vi trenger og vi har fått det akkurat i tide. Men, nå må vi endre vår tenkning til å være føre var.

Lagre over hele landet

Det er staten som skal eie kornet, mens kommersielle aktører skal lagre og ta vare på det.

For i år og neste år, er det fire aktører som har skrevet under kontrakten om at de skal lagre tonnevis av korn på vegne av landet.

En av dem er Strand Unikorn på Hamar. De øvrige er Norgesmøllene AS, Fiskå Mølle AS og Lantmannen Cerealia AS.

Kontraktene er på 25 år. Det vil gi forutsigbarhet både for staten og aktørene som skal stå for lagringen, mener regjeringen.

Til høsten skal det lyses ut nye kontrakter med oppstart i 2026, 2027, 2028 og 2029.

Anbefaler seks måneders bruk

Totalberedskapskommisjonen la i fjor frem en rapport der de anbefalte regjeringen å opprette kornlager.

I rapporten skrev kommisjonen at Landbruksdirektoratet i utgangspunktet anbefaler et kornlager på seks måneders forbruk.