Der Lågen renner ut i Mjøsa, er det et spesielt naturområde:

Lågendeltaet naturreservat, som er et viktig område for noen fugler.

Det har vært utallige omkamper, med skarpe fronter i debatten om deltaets fremtid. Rett gjennom det verna området er det planlagt å bygge en ny motorveg.

Nå vedtar regjeringen å endre vernegrensene for Lågendeltaet.

Endrer vernegrenser

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde pressekonferanse i dag. Der informerte de om den planlagte E6-utbyggingen gjennom Lågendeltaet.

27 dekar av det vernede området tas ut for å skaffe rom for broen gjennom reservatet. Da gjenstår 7080 dekar.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at det naturinngrepet isolert sett er en ulempe for naturen, sier Barth Eide.

Men regjeringen innfører tiltak som de mener skal bedre tilstanden og redusere belastningen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Deriblant at Rykkhustjønnin, et område nord for Lågendeltaet, vernes. Det innebærer 793 dekar.

– Dette er et viktig område for en rekke arter, blant annet våtmarksfugl, sier han.

Foreslår å utvide grenser i nord

I tillegg foreslår regjeringen å utvide Lågendeltaets grenser i nord.

– Dette er naturlige utvidelser av Lågendeltaet naturreservat slik det var. Det vil berøre viktige områder som noen flommarkskoger, næringsrike sumpområder og rikt fugleliv, sier Barth Eide.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og klima- og miljøminister Espen Barth Eide på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De ønsker også å sette i gang vern og restaurering av et annet område: Gausadeltaet.

– Det har et stort restaureringspotensial. Der skal vi reetablere flommarksløp, vi skal bygge ny flomvoll et annet sted som gjør at flomskogområdene kommer tilbake til sin naturlige tilstand, sier statsråden.

En langvarig strid

Reservatet ble vernet i 1990, for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand». I området er det observert 12 ulike arter ender.

33 år senere gikk regjeringa inn for å bygge ny E6 gjennom verneområdet, til tross for at Miljødirektoratet sa nei til utbygginga.

Formålet med fredinga er ifølge lovteksten å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i den naturlege tilstanden sin med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vassfugl».

VERNET: For å kunne bygge E6 gjennom naturreservatet har Klima- og miljødepartementet åpnet for å endre verneforskriften. Foto: Reidar Gregersen

En av forutsetningene for å starte bygginga av ny E6 var at regjeringen skulle finne nye, avbøtende tiltak.

Målet til regjeringa er å kunne bygge vegen med flere tiltak opp mot naturen enn det som lå i den opprinnelige planen.

Men flere miljøvernere er oppgitt over forslagene så langt.

Mener regjeringen svikter naturen

Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, er ikke fornøyd.

– Før jul jublet vi over en ny naturavtale og at man fikk stoppet utbyggingen gjennom Lågendeltaet. Kun et halvt år senere ønsker regjeringen å rokke ved det strengeste vernet vi har for å gjøre en utbygging som er så utrolig lite framtidsrettet.

NATUR OG UNGDOM: Aleksander Snarheim er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Foto: AMANDA IVERSEN ORLICH

De mener at prosjektet bryter med formålet i naturavtalen, som blant annet innebærer å bevare 30 prosent av Norges natur innen 2030.

– Dette prosjektet er en strak motsetning til det, sier Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Også MDGs Une Bastholm er misfornøyd.

– Jeg synes det er veldig skremmende. Regjeringen har gjort det til en regel mer enn et unntak å ikke høre på miljøfaglige råd.

– Hele poenget med å gi vernestatus til våtmarksområder som Lågendeltaet er at det skal være varig, sier Bastholm.

SKUFFET: MDGs Une Bastholm kaller regjeringens tankegang for bakstreversk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun mener de avbøtende tiltakene er viktige tiltak som regjeringa burde gjort avhengig av vegprosjektet.

– Det her er bakstreversk og en gammeldags måte å forholde seg til natur på som vi ikke har råd til lenger hvis ungene våre skal ha tilgang til den samme naturrikdommen som oss, sier hun.

– Ganske ille

Terje Onshus, leder for naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, mener at de avbøtende tiltakene ikke er nok.

– Den nye veien er svært ødeleggende for naturverdiene, sier Onshus.

– Det er ganske ille å ødelegge et naturreservat som har lovens strengeste vern og legge en vei gjennom og si at dette blir bra fordi vi har gjort så mye annet, sier han.

MISFORNØYD: Leder for naturvernforbundet i Lillehammer og Øyer, Terje Onshus, er ikke fornøyd med dagens pressekonferanse. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Likevel var det enkelte punkter Onshus var fornøyd med.

– Det var noen positive ting der, dette med Gausavassdraget er kjempebra. Hvis veien får 50 kilometer i timen og blir en miljøvei, så er det positivt.

– Men de store grepene kommer ikke fram, mener han.

Entreprenøren kommer med tiltak

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at entreprenør Nye Veier har utredet flere miljøforberedende tiltak.

Blant de tiltakene som er foreslått er redusert fartsgrense og smalere vei med lys- og støyskjerming på dagens E6.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la frem Nye Veiers ytterligere miljøforberedende tiltak. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Et av tiltakene er også å redusere bredden på den nye veien.

– Da vil man redusere arealbeslaget med ytterligere 40 dekar enn tidligere forutsatt, sier Nygård.

Andre tiltak innebærer å utvide tidsperioden for ferdselsforbud og montere visuelle markører på høyspentledninger for å redusere kollisjonsrisiko.

Åpnet for å endre verneforskriften

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har tidligere i år åpnet for å endre verneforskriften i Lågendeltaet i Lillehammer.

Men han har understreket at det ikke ville skje før de avbøtende tiltakene er endelig avklart og avgjort.

I mars i år la Statsforvalteren i Innlandet fram et forslag til oppheving av deler av Lågendeltaet naturreservat på oppdrag fra regjeringa.

De foreslo å ta ut cirka 27 dekar vernet areal fra det eksisterende naturreservatet. I praksis ville det vært en avveining av en korridor, for å sikre at det kunne bygges motorvei der.

Forslaget ble sendt ut på høring med frist 1. mai.