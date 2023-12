Regjeringen reduserer støtten til meieriene

– Det er dypt skuffende. Jeg forstår ikke at de kan gjøre det. Stikk i strid med alle faglige råd, sier Kristine Aasheim i Q-meieriene AS.

I dag er det flere tiltak som hjelper mindre meieri i konkurransen mot Tine SA. Det gjelder for eksempel Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet.

I Hurdalsplattformen varslet regjeringa at de ville fase ut disse tiltakene, og i formiddag ble det kjent at regjeringen gjør endringer fra 1. juli 2024.

– Nå gjør vi en endring i den støtten som blant annet Q-meieriene og Synnøve Finden får, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Endringene kommer til tross for advarsler fra blant annet Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet.

Dette er endringene: Ekspander/minimer faktaboks Distribusjonstilskuddet blir fjernet.

Satsen for differensierte avgifter og tilskudd blir økt fra 27 øre til 30 øre per liter og det blir innført et tak på totalt 90 millioner kroner på ordningen.

Den særskilte kapitalgodtgjørelsen blir videreført, men den ekstra stimulansen på fem øre per liter blir fjernet.

Mindre til de mindre meieriene

Aasheim i Q-meieriene tror dette har vært en prinsippsak for regjeringen.

– De har lovet i Hurdalsplattformen, som de står for, selv om alle faglige råd, alle utredninger, sier det motsatte.

Som Q-sjef kan hun ikke se at ministeren har lyttet til dem:

– Det kan ikke jeg si at han har gjort. Fordi han tar bort distribusjonstilskuddet, og det er rett og slett for å kunne konkurrere på melk.

AVVIKLES: Størrelsen på prisutjevningsordningen reduseres fra 200 millioner i året. Blant annet blir det slutt på støtten mindre meierier får til distribusjon.

På Q-meieriet i Gausdal i Innlandet produserer de yoghurt, skyr og rømmeprodukter. De har også noe produksjon av melk.

Produksjonsleder Geir Ole Stenslette ved Q-meieriet i Gausdal sier de er stolte av å ha vært med på innovasjon i meierisektoren.

Han viser til Q-sjef Aasheim når det gjelder regjeringens beslutning.

INNOVATIVE: Produksjonsleder Geir Ole Stenslette ved Q-meieriet i Gausdal trekker frem rømme med skrulokk som et produkt fra Gausdal.

Slutt på tilskudd til distribusjon

De årlige samlete utbetalingene over ordningen har vært på rundt 200 millioner kroner. Med endringene reduseres beløpet til rundt 150 millioner kroner i året.

– Det mener vi er tilstrekkelig for å opprettholde en god konkurranse i meierimarkedet, samtidig som vi sparer de som betaler denne avgiften for disse pengene, sier Pollestad til NRK.

Innsparingene kommer blant annet med avvikling av det såkalte distribusjonstilskuddet. Pollestad mener det ikke lenger er grunnlag for dette tilskuddet.

– Det kan ikke påvises at Q-meieriene eller Rørosmeieriet har høyere kostnader ved distribusjon fra meieri til butikk enn det Tine har.

FORNØYD: Landbruks- og matminister Geir Pollestad sier han er godt fornøyd med å ha landet saken. Regjeringen mener den nye ordningen vil legge godt til rette for «utvikling, mangfold og konkurranse» i markedet.

Ministeren frykter ikke at de vedtatte endringene går ut over nytenkning i meieribransjen.

– Det er ikke bare Konkurransetilsynet som er imot det dere kommer med nå, det er jo også flere aktører også, altså dagligvarebutikkene? De frykter jo at utvalget blir dårligere.

– Det er en frykt som vi ikke deler, sier Pollestad.

Siden melkeforliket i 2007 har særlig tre konkurransefremmende tiltak vært finansiert gjennom prisutjevningsordningen for melk:

Et generelt tilskudd som innebærer at konkurrentene på foredlingsleddet har fått en reduksjon i prisen på melkeråvaren.

Et distribusjonstilskudd for flytende produkt fordi konkurrentene har høyere kostnader i deler av distribusjonsvirksomheten.

En spesiell kapitalgodtgjørelse for meieri med egne leverandører.

I dagens pressemelding presiserer regjeringen at hoveddelen av tiltakene videreføres.

Dette er prisutjevningsordningen: Ekspander/minimer faktaboks Prisutjevningsordningen for melk ble innført i 1997, og regulerer prisdifferensiering av melk som råvare til ulik bruk.

Den gir også melkeprodusenter mulighet til å nå målpris på melk, uavhengig av hva melka blir brukt til og hvor produksjonen er lokalisert.

I prisutjevningsordninger har enkelte produkt for eksempel drikkemelk en avgift, mens andre melkeprodukt, som ost og tørrmelk, får tilskudd. Ordningen består av: Utjevning mellom bruksmåten til melk og biprodukt.

Geografiutjevning, som skal gi mulighet for lik pris uavhengig av hvor produksjonen er.

Konkurransefremmende tiltak som særskilt distribusjonstilskudd, og differensierte avgifter og tilskudd. Ordningen er selvfinansierende. Det vil si at avgiftene som blir betalt til ordningen finansierer tilskuddene. Følgende meieriselskap er en del av ordningen: Tine SA

Synnøve Finden AS

Q-Meieriene AS

Rørosmeieriet AS

Normilk AS

Valdresmeieriet AS

Arno Landman

Mondelez procurement Europe – norsk filial Kilde: Landbruksdirektoratet

FORLIK ETTER ÅRELANG KONFLIKT: Konkurransefremmende tiltak i meierisektoren i dagens form har eksistert siden 2007.

Trosser faglige råd

De konkurransefremmende tiltakene har vært evaluert hvert femte år, og den siste rapporten fra Landbruksdirektoratet kom i desember i fjor.

Også da var Konkurransetilsynet klare på at de mener tiltakene som nå endres, er nødvendige for markedet og burde videreføres. Aller helst burde tiltakene styrkes, mente tilsynet.

Og til endringene som nå er vedtatt har Konkurransetilsynet vært klinkende klar i sitt innspill:

«Konkurransetilsynet anbefaler at forslaget ikke vedtas. Endringene som er foreslått vil etter Konkurransetilsynets vurdering kunne føre til ytterligere svekkelse av en allerede svak konkurranse i meierimarkedene, med risiko for dårligere utvalg og høyere priser til forbruker.» Konkurransetilsynets høringsuttalelse, 10. oktober 2023

Pollestad mener på sin side at regjeringen har tatt hensyn til innspillene.

– Men, dette er jo mot det Konkurransetilsynet sier. Lytter dere ikke til dem?

– Det er to sider ved det. For det første så lytter vi til de, fordi vi beholder jo tre fjerdedeler av tilskuddet. Planen var egentlig å ta bort alt. Så, vi har lyttet til det, sier Pollestad.

Han legger til at det ikke kommer flere endringer fra regjeringen nå.

Tine er fortsatt den største aktøren i markedet. Samvirket har over 90 prosent av volumet i råvaremarkedet og rundt 75 prosent av anvendelsen av melken.

Konkurransetilsynet ønsker ikke å kommentere dagens beslutning, men viser til høringssvaret fra oktober.

Mye kritikk

Forslaget til endring ble lagt ut på høring i sommer. I oktober gikk høringsfristen ut.

Det kom 30 innspill i høringen – og et flertall av dem var negative til endringene. Forbrukerrådet var blant kritikerne:

«De konkurransefremmende tiltakene har vært og vil fortsatt være nødvendige for å opprettholde konkurranse i industriell meieriproduksjon i Norge.» Forbrukerrådets høringsuttalelse, 13. oktober 2023

Men det finnes også positive stemmer i debatten. Norges Bondelag har støttet de fleste endringene som nå er presentert.

– Med dagens endringer kan prisutjevningsordningen for melk brukes mer til det den er ment til: lik melkepris til bonden uavhengig av hva melka skal brukes til, hvor i Norge den produseres og et størst mulig marked for norsk melk, sier leder Bjørn Gimming.

POSITIV: – Dette dreier seg om hvordan vi kan opprettholde og øke markedet for norsk melk, og prisutjevningsordningen kan nå brukes til det den er ment for, slik at vi kan ha et landbruk over hele landet, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Henrik Nordtun Gjertsen som er styreleder i Norges Bygdeungdomslag er også fornøyd med dagens beslutning.

– I altfor mange år har melkebønder over hele landet finansiert distribusjonen til konkurrenter som skummer fløten i de mest melketette områdene. Dette vil sørge for økt konkurransekraft til Tine som henter melk i hele landet, sier han.

VIKTIG SEIER: Henrik Nordtun Gjertsen, styreleder i Norges Bygdeungdomslag, mener beslutningen er en viktig seier for distriktslandbruket.

Lite tid

Endringene vil tre i kraft 12. juli 2024.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet at den nye ordningen skulle iverksettes ved nyttår, men har tatt hensyn til at det vil være vanskelig å få til for aktørene i markedet.

Lene Westgaard-Halle i Høyre reagerer på det regjeringen har bestemt.

– Det er både skuffende og trist at regjeringen to uker før jul foreslår noe som vil øke matvareprisene. I dag velger de å overkjøre absolutt alle faglige råd, og tar et skritt tilbake mot det gamle melkemonopolet, sier Westgaard-Halle.

REAGERER: Lene Westgaard-Halle i Høyre mener dette vil ramme mange distriktsarbeidsplasser, og gjøre at forbrukerne får dårligere utvalg og dyrere produkter.

Alfred Bjørlo, næringspolitisk talsperson i Venstre, mener avgjørelsen viser Senterpartiet på sitt verste.

– Støres regjering svekker konkurransen og gjør det vanskeligere for utfordrere som Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet å konkurrere med meierigiganten. Senterpartiets store kampsak er som kjent å beskytte Tine mot «plagsom» konkurranse, sier Bjørlo.