Etter et møte med strømbransjen og flere tilsynsynsmyndigheter vil nå regjeringa ha på plass mer standardiserte og forbrukervennlige avtaler.

– Poenget med nytt regelverk er selvsagt å styrke forbrukernes interesser og rettigheter, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Tidligere har NRK skrevet om Bente Rasmussen Grefsrud på Eina i Innlandet, som følte seg lurt da hun skrev under på en strømavtale.

For Grefsrud kommer imidlertid initiativet fra regjeringa for seint. Hun har også liten tro på at nye regler vil være nok.

Ikke overbevist

I fjor ble Rasmussen Grefsrud råda til å bytte strømavtale, det ble en dyr erfaring.

Hun inngikk en variabel strømavtale hos Fjordkraft der strømprisen ble endra hver 30. dag, ikke fra time til time slik de fleste spotprisavtaler fungerer.

Den uføretrygda kvinna endte opp med to strømregninger på 12.000 hver i november og desember. Hun mener strømselskapene tjener så mye på avtalene at det skal mer til før de blir skrinlagt.

– Jeg tror det ikke før jeg ser det. De har ikke lenger min tillit, og kommer ikke til å få det, sier hun.

FRISTENDE: Bente sin avtale hos Fjordkraft er kalt «Garantistrøm». Foto: Roar Berntsen / NRK

Fjordkraft har i dag stoppa salget av variable strømavtaler.

NRK har på nytt vært i kontakt med Fjordkraft. De henviser til sitt forrige svar i saken. Les svaret her:

Fra Fjordkraft: Ekspandér faktaboks Vi synes det er veldig leit at kunden føler seg lurt. Ifølge våre opplysninger kom kunden over til oss i forbindelse med oppkjøpet av Eidsiva i 2021, og hadde da en spotprisavtale. Kunden har så ringt oss i september 2021 med et ønske om en rimeligere strømavtale. I dialog med kundeservice har man landet på vår Garantistrøm-avtale, som er en variabelavtale med en forhåndsbestemt pris for hver time gjennom døgnet. Kunde har akseptert avtalen via SMS. Den gang var gjennomsnittlig spotpris i kundens prisområde 135 øre per kWh. Vår garantistrømavtale hadde ved bestilling en pris på 78,90 øre per kWh, med et pristak ut året på 99,99 øre. Uten at vi kjenner detaljene i kundedialogen, fremstår dette som en helt kurant anbefaling på det tidspunktet. Avtalen har spart kunden for penger i flere perioder. Om kunden hadde tatt kontakt i dag, ville nok anbefalingen vært annerledes. Vi stanset aktivt salg av variabelavtaler i fjor høst, men avtalen har vært tilgjengelig på direkte forespørsel fra kunder. Vi har imidlertid besluttet å avslutte salg av variabelavtaler i sin helhet. Våre variabelkunder står fritt til å bytte avtale eller si opp sitt kundeforhold nær sagt når som helst. For at vi skal kunne tilby en nedbetalingsplan er det nødt til å være et eksisterende kundeforhold. Dersom kundeforholdet blir sagt opp, vil utestående beløp forfalle til betaling i sin helhet. Kilde: Frode Fjellstad, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft

Ber strømbransjen rydde opp i kritikkverdig praksis

Familieminister Kjersti Toppe (Sp), som også har ansvar for forbrukerpolitikk, møtte i forrige uke representanter for strømbransjen, tilsynsmyndigheter, Elklagenemda og Forbrukerrådet.

Toppe vil nå ha på plass en standard spotprisavtale som alle strømselskapene kan tilby.

– Vi kom med klare krav til bransjen om å rydde opp i kritikkverdig praksis og rette seg etter det nye regelverket, og varsla også om nye tiltak, skriver hun via sin kommunikasjonsrådgiver i en e-post til NRK.

KRAV: Familieminister Kjersti Toppe vil ha krav til innholdet i avtaler og forbud mot avtaler der risikoen for forbrukeren virker urimelig. Foto: Tom Balgaard / NRK

NRK har stilt Toppe spørsmål om hvordan hun vil forsikre seg at dette kommer frem til forbrukerne.

– Vi skal sørge for aktiv handheving av det nye regelverket fra 1. november for å sikre forbrukernes interesser. Forbrukertilsynet har fått i oppdrag å prioritere strømmarkedet høyt og slå hardt ned på lovbrudd, sier Toppe.

– Forbrukerrådet sier til NRK at salget av ugunstige strømavtaler, som variable, har gått ned, men at det er mange som fremdeles har disse avtalene. Kan det bli aktuelt å forby dette, slik at de som allerede har en slik avtale blir hjulpet til å avslutte de?

– Jeg er bekymra for at det fortsatt er forbrukere som står i ugunstige avtaler, uten at de får god og tilgjengelig informasjon. Derfor utgreier nå regjeringa å kunne forby visse avtaler, som «standard- variabel»-avtaler, og å innføre en plikt for alle selskaper å informere om risiko ved alle avtaletyper.

Toppe legger til at hun har en klar forventning til bransjen om å styrke Elklagenemnda, som bransjen har fortalt at de nå er i gang med.

NRK forklarer Hvilke strømavtaler finnes? Bla videre Spotprisavtale En slik avtale følger markedsprisen som settes av kraftbørsen og varierer fra time til time. I tillegg til markedsprisen betaler man et påslag, og i noen tilfeller også et fastbeløp, som strømselskapet bestemmer. Fastpris Med bindingstid betaler man en fast pris pr. kilowattime på strøm i et bestemt tidsrom. Ofte er bindingstiden lang. Variable avtaler Variable prisavtaler varsler om endringer hver 30. dag. Forbrukerrådet anbefaler i utgangspunktet ikke andre avtaler enn spotpris eller fastpris. Mange av avtalene i andre kategorier er ofte dyre, og de kan ha dårlige betingelser. Forrige kort Neste kort

Redda av venner og Spleis

Bente mener at strømselskapene utnytter at mange allerede har denne type avtaler uten å være klar over det.

– Jeg tror de har blitt grådige. De mener de utnytter at folk ikke klarer å følge med så godt som vi burde gjøre, sier hun.

Hun har fått beskjed om at det er rundt ett års ventetid på klager til Elklagenemda.

– Jeg brukte en måned på å komme meg på beina igjen, etter å ha slåss med folk bak høye murer. Det hadde jeg aldri klart uten den hjelpa jeg har fått av snille naboer, venner og folk som har gitt meg penger gjennom spleis, sier Bente.

FIKK HJELP: Bente er glad for all hjelpa hun har fått, men sier hun tenker på de som må stå helt alene. Hun frykter at strømselskapene nå vil gjemme pålagt informasjon til kunden, for eksempel i mye tekst. Foto: Roar Berntsen / NRK

