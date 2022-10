Vil halvere tilskotet til skogvern: – Drastisk, seier skognæringa

– Køane kan bli så lange at mange truleg vil hogge framfor å verne.

Det trur skogeigar og bonde Gunnar Myrvang. Han har eit skogsområde på 423 dekar i Stor-Elvdal, som han sjølv har foreslått å verne. No står han i kø for å ta imot erstatning.

I fleire år har det vore ei ordning med frivillig vern der ramma for erstatning har vore på godt over 400 millionar kroner.

I forslaget til statsbudsjett for neste år vil regjeringa kutte beløpet til 200 millionar, altså meir enn ei halvering.

AVHENGIG: Myrvang seier at han er heilt avhengig av inntektene frå skogen, sidan han ikkje tener nok på gardsdrifta. Foto: Arne Sørenes / NRK

No fryktar Myrvang at det kan ta fleire år før han får erstatning. For han går det greitt, men han er redd mange andre må trekke verneforslaget sitt.

– Mange bønder har ikkje tid og råd til å vente så lenge på erstatning.

Skognæringa meiner forslaget kan sette heile skogvernet på vent.

Ein kraftig brems

– Den konkrete effekten er jo at mykje av skogvernet rett og slett blir sett på vent, seier Gudmund Nordtun i Glommen og Mjøsen Skog.

UNDERLEG: Nordtun meiner forslaget frå regjeringa er underleg. Foto: Arne Sørenes / NRK

I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av norsk skog og natur skal vernast.

– Det seier seg sjølv at dette kuttet vil gjere at dette vil ta veldig, veldig lang tid, seier Nordtun.

Han beskriv forslaget frå regjeringa som underleg. Han seier at alle partar er samde om at dagens ordning med frivillig vern fungerer godt.

– Og så plutseleg, med berre eit pennestrøk så meir enn halverer ein den potten.

Glommen og Mjøsen meiner ordninga no blir vanskeleg å bruke for skogeigarane, som då vil vegre seg for å tilby areal til frivillig vern.

– Dei færraste har lyst til å avstå sin eigen grunn utan kompensasjon. Så det vil bremse denne prosessen veldig, seier Nordtun.

ERSTATNING: I fleire år har skogeigarar fått erstatning for å verne områda sine frivillig. Foto: Arne Sørenes / NRK

Fryktar tvangsvern

Glommen og Mjøsen lever av å forvalte skog og hogge skog. Men dei er samde i at det er naturleg å verne ein del av skogen i eit berekraftig skogbruk.

Før vart skogareal verna med tvang. Det førte til mange konfliktar. Så kom ein i staden fram til ordninga med frivillig vern.

No fryktar skognæringa at det kan bli meir tvangsvern utan erstatning igjen, om ein skal nå målet om 10 prosent vern.

– Viss det endar opp med at det blir tvangsvern utan erstatning, så seier det seg sjølv at det vil føre med seg langt fleire konfliktar enn det er i dag, seier Nordtun.

– Alvorleg

Naturvernforbundet meiner forslaget frå Regjeringa er alvorleg.

– Vi meiner tilskotet til skogvern må aukast, og no blir det halvert i staden, seier leder i Naturvernforbundet Innlandet Ole Midthun.

PÅ LAG: Midthun seier at Naturvernforbundet er på lag med skogeigarane i skogvernet. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Han er einig med Nordtun om at dette er eit rart kutt. Ifølge han er det ingen som eigentleg vil ha mindre pengar i skogvern.

– Vi er heilt på lag med skogeigarane i dette, og vil at dei skal ha eit tilbod om vern med kompensasjon. Det skal skje så fort som mogleg, seier han.

Midthun meiner også at dette seier mykje om kvar prioriteringane til regjeringa ligg.

Tempoet vil gå ned

Aleksander Øren Heen (Sp) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han seier han har sympati med dei som no fryktar for skogvernet.

– Skogeigarane har bygd opp ressursar for å bidra til dette vernet. Det blir usikkert no, så eg forstår reaksjonane deira.

TRONGT: Øren Heen seier budsjettet er trongt. Derfor kuttar dei i tilskotet til skogvern. Foto: Arne Sørenes / NRK

Årsaka til at dei kuttar i satsinga på skogvern er at budsjettet er trongt.

Øren Heen poengterer at det er sett av 200 millionar til vern av skog, og at dei held seg til målet Stortinget har om å verne 10 prosent.

Samtidig seier han at dei ikkje har funne rom for å halde oppe så mykje aktivitet på dette området.

– Det klart at tempoet naturleg nok vil gå ned når ein reduserer tilskotet til dette arbeidet, seier han.