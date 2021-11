Regjeringa vil ha meir utmarksbeite – bøndene peiker på konfliktar med hyttefolket

Ein ny rapport slår denne veka fast at det er plass til mange fleire dyr i store delar av norsk natur. Det er gode nyheiter for regjeringa, for dei vil ha meir utmarksbeite.

Men Noregs Bondelag meiner det ikkje er så enkelt. Dei seier beitenæringa må bli betre høyrt i planlegging av hyttefelt.

– Det har blitt altfor svakt kommunisert kva behov beitenæringa har, og kva konfliktar som kan oppstå, seier Erling Aas Eng.

MEIR MERKSEMD: Erling Aas Eng meiner det ikkje har vore teke godt nok omsyn til beitenæringa i bygginga av fleire hyttefelt. Foto: Geir Olav Slåen

Han er ansvarleg for grunneigarrettar i Noregs Bondelag, og har sjølv dyr på beite om sommaren.

Også andre konfliktar kan oppstå i hytteområde:

Redde hyttefolk og skadde kyr

Fleire stader har det vore konfliktar mellom beitenæring og hyttefolk dei siste åra. I sommar toppa det seg på Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen. På eit tidspunkt vart det så skarpe konfrontasjonar at kommunen måtte arrangere fredsmøte.

På Skei i Gausdal har det og vore ein del problem knytt til beitedyr i tronge hyttefelt. Bonde Ivar Steine måtte i sommar slakte kyr som hadde beita i hytteområde, fordi dei hadde fått skader på føtene etter å ha trakka på grov pukk.

MISTA KYR: Ivar Steine sa til NRK tidlegare i haust at det er utfordrande å ha kyr gåande i et område med så mykje folk som det nå er på Skei i Gausdal. Det er rundt 2000 hytter på Skei, og planar om mange nye. Her er Steine avbildet heime på garden, med kyrne som da var henta ned frå fjellet for hausten. Foto: Even Lusæter / NRK

Hyttefolket på si side meldte om at dei hadde vorte angripne av kyr, og at dei er redde for å møte dei store dyra når dei er ute på tur.

Nibio-rapporten har via eit heilt kapittel om slike konfliktar som oppstår i utmarka.

– Når hytter leggjast i gode beiteområde fortrenges beitedyra derifrå, ikkje minst med framveksten av nye hyttebyar med semiurbant preg, står det i rapporten.

Eng i Bondelaget synest det er flott at Nibio-rapporten stadfestar noko av verdien til beitenæringa. Blant anna at dyra et mat som svarer til fôr for 1 milliard kronar i året på beite.

Samstundes saknar han at dette blir teke med i planlegginga av nye hyttefelt.

– Ein må ta omsyn til utmarksnæringane når ein regulerer for til dømes hytte- og infrastrukturutbygging, seier han.

Viktig med problemløysing

Jorunn Stubsjøen er seniorrådgjevar for Statsforvaltaren i Innlandet.

Ho har assistert fleire kommunar med konflikthandtering i beitesaker.

KONFLIKTLØYSING: Det er ikkje alltid lett å få ueinige partar til å prate saman. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Vi kan gje midlar til sperregjerde, sette GPS på storfe, gje god informasjon og starte samarbeid mellom hyttefolk og beitenæringa, seier ho.

Ho ser likevel helst at kommunen er aktiv med planlegging også for beite i forkant av hytteutbygging.

Blant anna meiner ho det er viktig å etablere gode beiteplanar, som også legg føringar for korleis hyttebygginga blir.

– Det er plass til alle. Dersom vi planlegg godt og pratar saman, så unngår vi konfliktar framover.

Beitekonflikten i Tufsingdalen har kravd mykje mekling gjennom fleire år frå både kommunar og statsforvaltar:

Landbruksministeren: – Opp til kommunane

Det krev med andre ord politisk prioritering for å løyse konflikten, men kva slags verdiar som er verdt å prioritere kan det vere forskjellig meining om.

Rapporten talfesta at utmarksbeite tok ut ein milliard i fôr i året. I tillegg kjem resultatet av utmarksbeite, med kjøt- og mjølkeproduksjon, vedlikehald av kulturlandskap, og det biomangfaldet som eksisterer i utmarka.

Og førebygging av konflikt rundt desse ressursane blir truleg opp til kommunane.

MÅ BLI LØYST LOKALT: Landbruksminister Sandra Borch meiner ein må førebyggje og løyse konfliktar i kommunane det gjeld. Foto: Dan Henrik Klausen

– Utreiinga frå Nibio er eit nasjonalt tiltak som kan auke kommunane si merksemd om beiterettar, som er viktig når dei legg ut nye område for hyttebygging, skriv landbruksminister Sandra Borch i ein e-post til NRK.

Ho understrekar at eksisterande konfliktar må løysast gjennom dei metodane som finst i blant anna gjerdeloven og beiteloven.

– Eg meiner vegen å gå er å førebyggje og løyse konfliktane lokalt, ikkje gjennom nasjonale tiltak.