VIL IKKJE OVERKØYRE: Statssekretær Aleksander Øren i Klima- og miljødepartementet seier dei har tatt over arbeidet frå førre regjering og vil ikkje kommentere kritikken mot prosessen. Men seier at regjeringa ikkje har nokon plan om å køyre over kommunane.

Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL