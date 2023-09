En kvinne falt og skled ned i en skrent mellom Vesttoppen og Midttoppen på Snøhetta i formiddag.

Hun er hentet ut av fjellområdet i Dovre.

– Personen er hentet ut av luftambulanse, og det er fortsatt ukjent skadeomfang, sier redningsleder Andreas Ingsøy ved HRS Sør-Norge, til NRK.

HØY TOPP: Snøhetta ligger i Dovre og er med sine 2286 meter den høyeste fjelltoppen i Norge utenfor Jotunheimen.

Får helsehjelp

Luftambulansen fraktet kvinnen til Snøheim. Og derfra ble hun fraktet videre med helikopteret SAR Queen fra Ørlandet til St. Olavs sykhus.

Like etter kl. 13.30 meldte politiet på X/Twitter at kvinnen var i følge med en mann da hun falt.

Mannen blir ivaretatt på turisthytta Snøheim. Han skal ikke være skadet.

Undersøkte om flere trengte hjelp

Politiet i Innlandet meldte kl 10:55 at de hadde satt i gang en redningsaksjon på Snøhetta. Det skjedde etter melding om at en person hadde falt ned mellom Vesttoppen og Midttoppen.

Etter at den skadde var flytt ut av Snøhetta, ble det undersøkt om det var andre i området som trengte hjelp.

– Det undersøkes nå videre om det er andre som har behov der ulykken skjedde. Luftambulansen er på vei inn for å se om det er flere som trenger hjelp, opplyste operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt, til NRK.

Ved 13.45-tiden opplyser politiets operasjonssentral til NRK at de har oversikt over situasjonen og at redningsinnsatsen er avsluttet.