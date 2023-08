Noregs største innsjø Mjøsa bognar over av rundballar.

Gudbrandsdalslågen har vakse seg stor, noko som har overflødd E6 fleire stader i Gudbrandsdalen.

Endå ein konsekvens er at rundballar har vorte drege med i elva og til slutt enda opp i Mjøsa.

No blir det jobba frivillig for å samle inn igjen rundballane.

Jobbar frivillig

Det er Vaktmestertjenesten Lillehammer AS som arrangerer sankinga. Ei gruppe på rundt ti personar har møtt opp ved Mjøsa.

– No har vi fått fyrste ballen på, så då håpar eg det går bra inn til land, seier Arnfinn Nylund, som er ein av dei frivillige.

SANKAR INN: Arnfinn Nylund og Rosita Andersen jobbar med å sanke inn rundballar med båt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nylund seier det er litt utfordrande, fordi det er mykje rusk og stokkar i vatnet som dei ikkje kan få inn i motoren.

– Vi må jo berre prøve. På grunn av motoren kan vi ikkje gå så langt inn i brasket. Det kan hende det blir litt åreroing for å få dei ut.

Frå land bruker dei traktor med klype som fraktar rundballane vidare.

– Traktoren tek dei med frå vatnet og opp i hengjaren, som får køyrt dei vekk.

FLEIRE HUNDRE: Det skal vere nesten 400 rundballar berre i området mellom Vingrom og Vingnes nord i Mjøsa. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

På grunn av miljøet

Nylund seier dei gjer det på av miljøomsyn.

– Når vi ser kor mykje plast som ligg utpå her no, det er jo litt viktig. Både for fisk og alt. Vi klarer ikkje alt, men det som er oppe det er oppe.

Han seier at rundballane flyt ganske lett.

– Målet vårt er å få opp så mykje som mogleg i dag. Så får vi sjå kva som skjer i morgon.

Han seier det er umogleg å seie kor lang tid dei vil bruke.

16 år gamle Rosita Andersen er blant dei som stod opp tidleg for å få i land rundballane.

– Vi er jo ganske heldig med vêret, det kunne vore mykje verre viss det hadde vore vind.

For Andersen er det viktig å kunne bidra.

– Mjøsa har hatt historia si med søppel frå før av, så vi må prøve alt vi kan for å få dei her opp.

FRIVILLIG: Rosita Andersen er blant dei frivillige som jobbar med å sanke inn rundballar. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fleire hundre rundballar

Ifølgje fotograf Kjetil Rolseth, som har køyrt med drone over Mjøsa, er det fleire hundre rundballar i Mjøsa.

I området frå Vingrom og nordover til Vingnesodden like ved Lillehammer by, har han talt 396 rundballar.

Arnfinn Nylund håper fleire vil bidra i redningsaksjonen.

– Vi tek imot alle hendene vi kan få. Vi er to båtar som driv, og vi skal ha fleire utpå håper vi. Eg berre håper at det er engasjement i alle til å hjelpe oss.

