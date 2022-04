Det vakte oppsikt da Brøttum Almenning i Innlandet bladde opp 80 millioner kroner og kjøpte storgården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal i 2019. Men allmenninga gikk på en smell da både kommunen og Statsforvalteren sa nei til konsesjon.

Anken førte heller ikke fram, og etter en periode i tenkeboksen, landet Brøttum Allmenning denne uka på at de gir opp, og ikke vil ta kampen videre. De vil derfor selge gården.

Gammelstu Stai Ekspandér faktaboks Gården i Imsroa i Stor-Elvdal har vært i samme slekt i nesten 500 år og gjennom 13 generasjoner. Den består av flere bygninger, store landbruksarealer og enda større skogsarealer. I alt er den på 61.780 dekar. I tillegg til gårdshusene omfatter salget et nyere fjøs, ei seter, et overnattingssted, stabbur, slakteri og jakthytter, blant annet.

– Tragisk

TRAGISK: Ketil Koppang mener utfallet av kjøpet er tragisk. Foto: Koppang Landbruk

Ketil Koppang har lang erfaring som tidligere mekler i kjøp og salg av landbrukseiendommer. Han kjenner godt til gården i Stor-Elvdal. Han synes det hele er tragisk. Han er nådeløs når han beskriver kommunens behandling av saken.

– Dette er gammelkommunisme satt i system.

Han mener Stor-Elvdal kommune kunne vært smidige og godtatt upersonlig boplikt eller at det ble dannet et AS.

– Men her rir man prinsippene for prinsippenes skyld.

Koppang hevder Arbeiderpartiet og Senterpartiet er redd for å miste kontrollen over prisene på landbrukseiendommer ved å selge til et AS, noe konsesjonsloven åpner for.

Han mener at kommuner må tørre å drive halvkommersielt til beste for bygda.

Synd for alle

Koppang ser bare tapere etter at Brøttum Allmenning måtte kaste inn håndkleet.

– Er det noe både gården og bygda hadde trengt så er det en aktør med finansielle muskler. Brøttum Allmenning ville vært en langsiktig eier som ikke ville snauhogd skogen.

– Bygningsmassen på gården trenger oppussing. Det hadde allmenninga fått til, sier Koppang.

KJØPERE: Brøttum allmenning håper de nå får solgt storgården. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han vil ikke kategorisk slå fast at Brøttum Allmenning vil tape penger på denne saken.

– Det er ikke engang en håndfull som vil bruke så mye penger og bo så langt fra arbeidsplasser og bynære områder. Men det er nok med en kjøper, sier Koppang.

Styreleder Jan Tore Hemma i Brøttum Allmenning har opplyst til NRK at det er noen som alt har meldt seg og er interessert i å overta.

Står på sitt

Ordfører Even Moen (Sp) i Stor-Elvdal sier at han og formannskapet står fast på avgjørelsen, og mener behandlinga er i tråd med Statsforvalter og departementets retningslinjer.

Ordføreren mener at Koppang får mene hva han vil.

– I dette tilfellet mener vi at personlig eierskap er det beste. Det er flere private interessenter til gården. Dette er bra for eiendommen og bygda, sier ordføreren som ikke er redd for at den ikke blir solgt.

STÅR PÅ SITT: Ordfører Even Moen (Sp) står på sitt og mener det var rett å nekte konsesjon. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han bekrefter at han er redd for høye priser på landbrukseiendommer, og at politikerne må ha kontroll på dette.

– Prinsipielt er jeg imot AS som eierskap. Det er viktig at kommunene har en viss kontroll på eierskapene. Så lenge vi har et reglement å følge, så følger vi det sier Moen.