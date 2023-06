Krangelen om ny E6 forbi Lillehammer fortsetter. Naturvernere kaller det som står igjen av de foreslåtte miljøtiltakene for «tynn suppe».

Utbygger Nye Veier mener på sin side at dette er det beste man kan få til ut fra forutsetningene.

I februar gikk regjeringen inn for å tillatte bygging av ny E6 gjennom Lågendeltaet, og med det å dele naturvernområdet i to.

En av forutsetningene for byggingen var at regjeringen skulle finne nye tiltak for å redusere miljøulempene.

Et av de viktigste var å fjerne luftspennene over Lågendeltaet. Men det har ikke Statnett tatt med i en ny høring om høyspentkablene.

Nå er flere naturvernorganisasjoner oppgitt.

NY VEI: Her er det planlagt at nye E6 skal krysse Lågendeltaet over Våløya. Hva som skjer med luftspennene er foreløpig uavklart. Foto: Reidar Gregersen

Forutsatt at luftspenn skulle fjernes

Å fjerne luftspennene over Lågendeltaet har i flere omganger vært en forutsetning fra Statsforvalteren i Innlandets side.

Det er også inngått en avtale mellom Statnett og Nye Veier om at Nye Veier skal dekke kostnadene for dette.

Derfor er Statsforvalteren nå overrasket over at forslaget ikke er med i den nye høringen.

– Fra vår side har det vært et viktig premiss for å føre fram ny E6 i naturreservatet, at man bytter ut et inngrep med et annet, sier avdelingsdirektør i areal- og klimaavdelingen, Jørn Karlsen.

Han forutsetter at Statnett nå tar dette med videre i prosessen.

FJERNER VERN: Lågendeltaet blir delt i to her ved Våløya for at Nye Veier skal få bygge vei gjennom området. Foto: Reidar Gregersen

Statnett svarer at prosessen er i en tidlig fase, og at det vil bli flere høringsrunder før det endelig blir avgjort hva som skjer med kablene over deltaet.

Syv av dagens strømlinjer vil uansett bli lagt i broa, opplyser de. De ti siste er det fortsatt usikkerhet rundt.

Miljøvernere: – Veldig alvorlig

Flere naturvernere reagerer også på den nye høringen.

Ragnhild Bjørnsen i Laagendeltaets venner sier at høyspentkablene som allerede finnes over Lågen tar livet av mye fugler.

– Hvis det i tillegg kommer en bro rett under ledningene får du det de kaller en dobbeltbarriere, sier hun.

Leder i Naturvernforbundet i Lillehammer, Terje Onshus, påpeker også at det er mye fugl som flyr fram og tilbake i dette området.

– Det er veldig alvorlig fordi Statsforvalteren både i 2018 og i 2022 har forutsatt at kablene skulle legges i bru, og så skjer det ikke. Støy blir det fra brua også, så det vil gjøre det enda verre, sier han.

Lågendeltaet naturreservat Ekspander/minimer faktaboks Formålet med fredinga er ifølgje lovteksten å «bevara eit viktig og spesielt våtmarksområde i den naturlege tilstanden sin med vegetasjon og dyreliv, og å verna om eit spesielt rikt og interessant fugleliv, særleg av omsyn til trekkjande, hekkande og overvintrande vassfugl.»

Det ligg føre ein del føresegner for området. Mellom anna er all vegetasjon i vatn og på land freda mot alle former for skade og øydelegging.

Det er ikkje lov å innføra nye planteartar.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen og dessutan å sleppe fri hund er forbode.Vidare står det at ikkje må «setjast i verk tiltak som kan endra dei naturgitte forholda». Dette betyr mellom anna at det ikkje er tillate å føra opp bygningar eller veg.

Nord for Vingnesbrua er motorisert ferdsel på land og sjø forbode.

I tida frå 15. april til 14. mai er all ferdsel på vatn og på gruntområder i delar av deltaet forbode.

Området vart reidd som naturreservat ved Kronprinsreg.blir reidd. av 12. oktober 1990.

Nye veier: – Forståelse for engasjement

NRK har kontaktet Klima- og miljødepartementet, men verken de eller Samferdselsdepartementet vil uttale seg i saken.

De henviser til Nye Veier, som har ansvar for de avbøtende tiltakene.

– Vi skal jo gjennom et naturreservat og vi har stor respekt og forståelse for at det vekker engasjement. Men etter nøye utredninger er dette nå så optimalt som det kan få blitt med de tiltakene som vi gjør, sier utbyggingsdirektør i Nye Veier, Espen Almlid.

OPTIMAL LØSNING: Utbyggingsdirektør i Nye Veier mener løsningene for ny E6 er så gode som de kan bli gitt forutsetningene for utbyggingen av veien. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Når det gjelder strømlinjer mener han at syv-tolv av dagens 17 linjer kan bli lagt i bro og at det vil være en stor forbedring.

Syredannende leirskifer

Men Naturvernorganisasjonene er også bekymret for et annet aspekt ved utbyggingen. Det handler om potensielt syredannende leirskifer i tunnelen som skal bygges sør for Lågen.

Dette er gift som finnes naturlig i steinen. Så lenge denne er kapslet inn i fjellet utgjør det ingen fare, men når stoffet kommer i kontakt med luft og/eller vann, kan det bli produsert giftig svovelsyre.

– Det vil kunne ødelegge veldig mye liv i vann og luft om det skal brukes i veikroppen (fyllmasse i vegbygging, journ anm). Det burde ha blitt kjørt til spesialdeponi, men det er det gitt dispensasjon for. Det er veldig alvorlig, sier Onshus i Naturvernforbundet.

De mener det ville koste minst 1,4 milliarder kroner å deponere dette på en forsvarlig måte.

Skifermassene håndteres etter vilkårene i utslippstillatelsen de har, ifølge Nye Veier. De vil bli vurdert og analysert og havner enten på godkjent deponi eller så kan det gjenbrukes fordi vilkårene og analysene tilsier det.

– Så mener vi nå at vi har mange gode tiltak når det gjelder lys, lyd, fart, restaurering av området rundt Lågen. Det er ikke om å gjøre å bruke mest penger, men å gjøre de riktigste tiltakene, sier Almlid.

Tynn suppe

Naturvernorganisasjonene er imidlertid ikke fornøyd. De mener at de avbøtende tiltakene skulle sikre at det såkalte vestsidealternativet for vegutbyggingen, ble mer gunstig for naturen enn østsidealternativet.

– Men det har ikke skjedd. Det er en tynn suppe, en stor vits. Det er et par tiltak som er bra, men som er avhengig av bompenger eller at kommunen bevilger penger, sier Terje Onshus, og viser til prosjekt med miljøveg over gamle E6 og en eventuell flomvoll i sideelva Gausa.

Øyvin Aamodt i Laagendeltaets venner mener regjeringen og Nye Veier nå er på utkikk etter å spare penger.

– De vil bygge så billig som mulig og vi vil at de skal bygge så dyrt som mulig. For det er den måten som miljøet og naturen tas best vare på, sier han.

Nye Veiers forslag til avbøtende tiltak Ekspander/minimer faktaboks Redusere barriereeffekter Underliggende brubæring for å redusere kollisjonsfare og barriere i reservatet

Kabling av 22 kV-ledninger i brua

Tilrettelegging for fremtidig kabling av 300 kV-ledninger i bru. Avtale med Statnett om å dekke merkostnader

Fugleavvisere på 300 kV ledninger frem til disse kables Redusere arealbeslag Kortere bru for å redusere inngrepsområdet

Optimalisert krysningspunkt og pilarplassering for å unngå viktige naturverdier

Restaurering av Kollefallbekken med miljødesign Redusere habitatsforringelse Lavere bru for å redusere barrierer og støypåvirkning i reservatet

Redusert lysforurensning

Oppsamling og rensing av vegvann

To meter høye støyskjermer

Fremskyvingsbru for å redusere behov og omfang av anleggsarbeid i reservatet

Brutype som gir større fleksibilitet i anleggsfasen til å ta hensyn til særlig sårbare perioder i reservatet I tillegg vil Nye Veier finansiere vernet av Rykkhustjønna naturreservat 68 kilometer lenger nord som et kompenserende vern.