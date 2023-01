Det brutale ranet ved Jordet postkontor i Trysil i 1979 førte til en stor og omfattende politietterforskning.

For første gang vil Bjørn Sjøli intervjues om det han opplevde i barndomshjemmet, der mor hans drev postkontoret i bygda.

– Hvis du googler «Jordet-ranet» i dag finner du ingenting. Du må lete deg fram i avisenes arkiver for å finne noe. Jeg vil at det ikke skal bli glemt, sier 53-åringen.

Bjørn Sjøli mener det er viktig for ettertida at historia om ranet i Jordet blir fortalt før alle de involverte er borte. Foto: Stein S Eide / NRK

– Første Cold Case-sak

Til tross for at ranet i Trysil førte til en stor og omfattende politietterforskning der Kripos og lokalt politi var involvert, førte det ikke til noen løsning. Ikke før politiet tok opp igjen etterforskningen etter fem år.

Tidligere politiadjutant ved Sør Østerdal politikammer Per Martin Marum sier dette var den første «Cold-Case-saken» i Norge.

Kvelden 26. juli 1979

10 år gamle Bjørn Sjøli hadde spist kveldsmat og gått på rommet sitt i andre etasje for å legge seg.

Faren John la seg i naborommet, mens mor Ida var nede på kjøkkenet.

Rundt klokka 22.00 ringte det på døra.

Mor Ida åpnet og to menn med avsagd haglgevær og nylonstrømper over hodet presset seg inn i huset.

– Mor skrek og jeg ropte ned; hva er det som skjer? Da sa hun at det var væpnet ran, gå og legg deg! Bjørn Sjøli

Ranerne truet Ida til å låse opp pengeskapet og tok de rundt 20.000 kronene som lå der.

Truet med å skyte

Deretter kommanderte de henne opp i andre etasje.

Der ble både hun, mannen John og sønnen Bjørn på 10 år bundet fast til hver sin stol.

Da far min kikket bort på ranerne fikk han en smekk i huet med hagla med beskjed om at han måtte se rett fram. Bjørn Sjøli

Politiet hadde flere rekonstruksjoner etter ranet ved Jordet postkontor i Trysil 1979. Her spiller far John Sjøli seg sjøl, mens andre er kalt inn for å spille de maskerte ranerne, mor Ida Sjøli og sønnen John på 10 år. Foto: Bilde tatt av politiet

Den ene raneren satte hagleløpet i tinningen på faren og spurte om det var noe han ville si til familien før han skulle skytes.

Bjørn på ti år ba om at de ikke måtte skyte faren hans.

Da satte raneren hagla under øynene på tiåringen.

– Han sa jeg skulle holde kjeft ellers skjøt han meg først, sier Bjørn.

Deretter begynte raneren å slå Bjørns far i hodet med geværet. Etter flere slag klarte faren å sparke fra så stolen veltet og han ble liggende på golvet.

Deretter slo ranerne først Ida i hodet med våpenet og til slutt Bjørn så begge falt på golvet.

Da løp ranerne nedover trappene. På vei ut kuttet de telefonledningen.

Blodig: Slik så det ut på soverommet etter at ranerne hadde bundet og slått Ida, John og sønnen Bjørn sent på kvelden den 26.7.1979. Foto: Bilde tatt av politiet

– Hele gulvet her var dekket av blod, så det var mer ille tilredt her enn jeg husker det da jeg fikk se bildene som politiet hadde tatt av åstedet. Bjørn Sjøli

Varslet naboer

Både Bjørn og foreldrene var ved bevissthet og kom seg ganske raskt løs. De fikk varslet naboer, som ringte politiet.

Nabo: Rolf Jacob Andersen i Jordet varslet politiet etter postranet i 79. Moren hans var sjukepleier og tok seg av John som blødde kraftig fra hodet.– Vi skjønte ingen verdens ting av at det skulle være ran her i Jordet, men fikk da ringt politiet minnes Rolf «bobo» Andersen. Foto: Stein S Eide / NRK

Kripos og lokalt politi satte inn store ressurser på å få tatt ranerne, men de var som sunket i jorda.

Etterforskninga vart stående i stampe og senere vart den lagt helt i bero. Tidligere lensmannsbetjent i Trysil, Odd Nordland

Det skulle ta over fem år før det væpna postranet i Jordet i Trysil ble oppklart.

Det fellende sporet ble en trebit som hadde falt av skjeftet på hagla da ranerne hadde slått John i hodet med hagla.

Trebiten viste seg å stamme fra et sjeldent spansk haglemerke som het UMBE, kaliber 12.

Det var solgt bare noen få slike hagler i Norge. Den ene i Nordre Osen i Åmot i gamle Hedmark.

I 1984 sendte NRK Hedmark radiodokumentaren «Hvem kjøpte hagle i Nordre Osen».

Programmet var lagd av journalist Øyvind Bæk, som fikk tillatelse til å lese alt materialet i politietterforskningen.

Jeg begynte å undersøke og fant ut hvem som hadde kjøpt hagla, men jeg kunne ikke bruke det i radioprogrammet. Tidligere journalist Øyvind Bæk

Politiadjutant ved Sør-Østerdal politidistrikt Per Martin Marum hørte programmet og spisset ører.

– Øyvind Bæks radioprogram var helt avgjørende. Vi hadde neppe gått løs på den saken om det ikke var for det programmet.

Ida og John Sjøli med journalist Øyvind Bæk, som fikk 10.000 kroner av Postverket for å ha bidratt til oppklaring av postranet i Jordet. Han sier i dag at han nok var den eneste som tjente penger på ranet. Foto: Stein S Eide / NRK

Ny etterforskning

Snart fant politiet ut hvem som hadde solgt hagleværet, som trebiten stammet fra.

I mai samme år tilsto tre unge menn fra distriktet å ha stått bak ranet.

Det viste seg at tredjemann hadde sittet i bilen og halvsovet under ranet.

Den 21. januar i 1985 ble de tre tiltalt for postranet fem år tidligere.

Ungdommene hadde vært avhørt som vitner tidlig i etterforskninga, men blitt sjekket ut fordi man ikke fant noe bevis.

Rettssaken

I rettssaken kom det fram at de tiltalte hadde fartet rundt med bil den sommeren, gått tom for penger til rusmidler og bestemt seg for å rane postkontoret.

Etterpå hadde de dratt til Oslo og festet bort pengene.

I rettssaken kom fram at den fornærmede familien i Jordet hadde slitt etter ranet.

Medieomtalen var stor etter ranet i Jordet i 1979 og fem år senere før rettssaken. Han som var aktor, politiadjutant Per Martin Marum sier det er den første Cold-Case-saken i norsk politihistorie. Foto: Stein S Eide / NRK

Aktor Per Marum la ned påstand om ubetinget fengsel i to år for den ene tiltalte og et og et halvt år for de to andre.

Dommen i Sør-Østerdal herredsrett lød på fengsel i henholdsvis et år og seks måneder, et år to to måneder og et år for tredjemann. Hans dom ble etter anke gjort betinget. De ble også dømt til å betale tilbake pengene de stjal fra Postverket.

Retten tok i formildende retning hensyn til at de tiltalte hadde vært mellom 18–21 år da de gjorde ranet. Siden det også hadde gått over fem år siden ranet fikk de straffereduksjon. Ifølge forsvarerne viste de sterk anger. Med unntak av en promilledom hadde alle holdt seg unna kriminalitet etterpå.

Aktor Per Marum sier det var viktig at de skyldige måtte stå til ansvar for hva de hadde gjort.

– Jeg husker en av de dømte kom bort til meg under rettssaken og sa at det var første gang på flere år han hadde sovet godt.

Det viktigste var at den fornærmede familien fikk en viss trygghet gjennom at saken var oppklart. Ikke minst på grunn av hva den lille gutten hadde opplevd. Tidligere aktor Per Martin Marum

Den tidligere politimesteren i Sør-Trøndelag politidistrikt glemmer aldri postranet i Jordet.

– Det var spesielt fordi det var et væpna ran på et lite sted mot en liten familie med brutal vold der et barn var involvert.

Vil ikke rippe opp

NRK har snakket med to av dem som ble dømt for ranet ved Jordet postkontor i 79, men ingen ønsker å medvirke i denne saken.

I en SMS skriver den ene:

– Jeg har sonet ferdig og ønsker ikke å rippe opp i det etter så mange år. Dette er glemt fra min side og er pr. dato historie.

Den andre er mot at NRK tar opp igjen denne saken nå. Det er glemt og bør forbli glemt sier han.

Den tredje som ble dømt for ranet døde i fjor.

Vil at ranet ikke skal bli glemt

Bjørn Sjøli sier han har klart seg bra etter den dramatiske opplevelsen som tiåring, men vil ikke at det skal bli glemt for ettertida.

– Det er en del av historia både for oss involverte men også for Jordet og Trysil, sier Bjørn Sjøli.