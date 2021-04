– Jeg datt som en klut, men spurte aldri om hjelp, forteller Ragnhild Myklebust.

Den 77 år gamle kvinnen i Brumunddal kan se tilbake på en helt usedvanlig idrettskarriere.

Som ettåring fikk hun nemlig den alvorlige sykdommen poliomyelitt. En virussykdom som medførte lammelser i begge beina.

Likevel satset hun på idrett, og har opp gjennom årene vunnet flere gullmedaljer på snø enn Marit Bjørgen.

Over 300 barn døde

Ragnhild betegnes som dronningen av vinterparalympisk idrett. Da hun avsluttet karrieren, 58 år gammel, hadde hun intet mindre enn 22 gullmedaljer å vise til i Paralympics.

At 77-åringen skulle bli idrettsutøver var ingen selvfølge.

Ragnhild var bare 18 måneder gammel da hun fikk smitten fra det som var en av de mest fryktede sykdommer her i landet fram til 50-tallet.

Poliomyelitt kunne gi lammelser etter at cellene i ryggmargen ble angrepet. Mer enn 23 000 mennesker ble rammet av viruset på 1900- tallet, og over 300 norske barn døde av sykdommen.

Vaksinen mot poliomyelitt kom i 1956, men fortsatt lever mellom 5000 og 10.000 mennesker her i landet med senskader etter sykdommen.

Polio Ekspandér faktaboks Over 90 prosent av de smittede har ingen symptomer, men skiller ut virus i avføringen. 9 prosent har uspesifiserte, influensalignende symptomer, mens mindre enn 1 prosent får lammelser. Lammelsene kan opptre i muskulatur hvor som helst i kroppen, men som oftest blir muskelgrupper i ben eller armer rammet. Dersom muskulaturen i mellomgulvet blir angrepet, kan dette medføre alvorlige pustevansker og i verste fall død.

Symptomer: Infeksjonen fører oftest bare til lette symptomer som feber, muskelsmerter eller kvalme og oppkast. En promille av små barn og en prosent av voksne, får alvorlige lammelser. Halvparten av lammelsene går tilbake etter uker eller måneder. En av ti med lammelser, kan rammes i pustemuskulaturen. 5-10 prosent utvikler hjernehinnebetennelse.

Tidlig på 50-tallet herjet tre store polio-epidemier her i landet. Flere hundre barn døde før polio-vaksinen ble innført. I 1951 fikk 2233 barn og voksne sykdommen. I årene 1950 og 1953 ble nesten 1000 rammet.

Over 300 av disse barna døde. Dødeligheten var på 10 prosent. I tillegg fikk mange hjernehinnebetennelse, varige lammelser og deformeringer av armer og ben.

Vaksinen: Vaksinen mot poliomyelitt ble introdusert skoleåret 1956-57 i Norge. Sykdommen kom da raskt under kontroll. Vaksinen dekker alle tre typene poliovirus, og består av inaktivert virus. Vaksinen gir beskyttelse i 10 år.

Alle barn i Norge får tilbud om poliovaksine når de er 3, 5 og 12 måneder. Denne inngår i kombinasjon med vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og hjernehinnebetennelse. I 2. klasse og 10. klasse får barna oppfriskningsdoser.

I 2013 hadde 94 prosent av 2-åringene fått de anbefalte tre doser med DTP-vaksine, som inkluderer poliovaksine.

Bivirkninger: Inaktivert poliovaksine som gis idag har svært lite bivirkninger, bare milde lokalreaksjoner eller svært sjelden elveblest.

Etter 1969 har det ikke vært poliosmitte i Norge, bortsett fra enkelte importerte tilfeller. Etter 1975 har bare fem tilfeller blitt registrert - i 1975, 1981, 1982, 1987 og 1992. Tre av disse pasientene ble smittet i Pakistan. To av de fem var voksne, to var innvandrerbarn som hadde besøkt foreldrenes hjemland, og et tilfelle var et barn adoptert fra utlandet.

Er ikke utryddet: Poliomyelitt er nå utryddet i store deler av verden. I 2002 ble Europa erklært poliofritt. Men fortsatt fins poliomyelitt enkelte land, se oversikt hos Folkehelseinstituttet. Ved reise til slike området bør voksne ta oppfriskningsvaksine.

Risiko: For å hindre at sykdommen bryter ut igjen, må over 85 prosent av befolkningen være immune gjennom vaksinering. Ellers kan smitteførende, friske personer som kommer til Norge, smitte uvaksinerte. Uvaksinerte kan også bli smittet på reiser, og deretter smitte andre etter hjemkomst. Kilde: Folkehelseinstituttet.

En av dem er altså Ragnhild Myklebust. Sjøl om sykdommen hadde gitt henne bein som ikke ville lystre lot hun ikke det stoppe seg. Hun ville gjøre det samme som de andre ungene, hun ville være i bevegelse.

– Jeg kom meg fram på mitt eget vis, i starten ved hjelp av armene til å støtte de svake beina mine.

Hedres med utstilling

Ragnhild er stolt over hva hun har oppnådd, og er glad for at hun, og de andre gullvinnerne i Paralympics nå blir satt pris på med en egen utstilling i OL-museet på Lillehammer.

Mannen bak bildene, fotograf Arnfinn Johnsen sier dette er det viktigste han har gjort i løpet av sin 40-årige karriere.

– Dette er folk som har trosset vanskelige treningsforhold, operasjoner, smerter og mye uforstand. Flere av dem har også støtt på mye diskriminering, sier han.

Utstillingen «Best- Paralympisk gull» i OL- museet i Lillehammer, viser de 82 nålevende gullvinnere i Paralympics.

– På tross av dette har de endt opp på toppen, de er enere og gullvinnere, og det er meget imponerende, sier Johnsen.

Vil inspirere

Cato Zahl Pedersen har vunnet 13 gull og ett sølv i fire forskjellige Paralympics.

Han er glad for at alle nålevende gullvinnere presenteres i utstillingen.

– Dette er en storslagen samling av fantastisk flotte mennesker, og det er all grunn til å være stolt, sier han.

– Det gjør et sterkt inntrykk å se dette, bildene av utøverne viser hva Norge har prestert til nå, og det kan være en inspirasjon til hva vi kan prestere også i framtiden, sier Cato Zahl Pedersen.

Mestring ga selvfølelse

Da Ragnhild avslutta karrieren som 58-åring i Salt Lake City i 2002, hadde hun 22 gullmedaljer i Paralympics å vise til. Disse vant hun i langrenn, ispigging og skiskyting i årene fra 1988 til 2002.

Hun er fortsatt den utøveren som har rekorden for antall medaljer vunnet i paralympiske vinterleker.

Ragnhild er opptatt av at selv om man har en funksjonshemning kan man likevel greie å gjøre noe selv.

– Uansett hvor funksjonshemmet du er så har du noe du kan gjøre. Men hvis du blir fratatt også det, så blir du totalt umyndiggjort. Og jo mer umyndiggjort du blir, jo mere hjelp trenger du jo.