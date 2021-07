Madelene Rubinstein var toppidrettsutøver i judo, og siktet mot OL i Tokyo. Men så fikk hun akutte pusteproblemer under trening og kamper.

– Det er omtrent som å puste gjennom et sugerør. Man føler at man ikke får nok luft, og det er en ganske panisk følelse.

Legen trodde at hun kunne ha astma, men pustevanskene skyldtes en annen tilstand.

– Mange får feil diagnose

Etter utredning ble det klart at Rubinstein har EILO, som er anstrengelsesutløst obstruksjon i strupen.

Det betyr at strupen lukker seg, og det blir vanskelig å trekke luft ned i lungene. Dette skjer for eksempel under fysisk trening.

NRK forklarer Hva er EILO? Bla videre Hva er EILO? EILO står for "exercise-induced laryngeal obstruction". På norsk betyr det anstrengelses-utløst obstruksjon i strupen. De som har EILO opplever at strupen lukker seg under fysisk aktivitet, og det blir vanskelig å puste. Hvem får EILO? Alle kan få det, men tilstanden rammer oftest aktive ungdommer mellom 13 og 18 år. Omtrent 7,5% av alle ungdommer har det. Hvordan diagnostiseres EILO? Ved å se på strupen under anstrengelse. Dette gjøres ved å filme strupen, for eksempel under hard fysisk trening. Astma eller EILO? Mange som har EILO blir feildiagnostisert med astma. Ved EILO sliter man som regel med innpust, mens ved astma er utpust problemet. Er EILO farlig? Nei, det er ikke farlig. Men det kan være både ubehagelig og plagsomt. Forrige kort Neste kort

Så mange som 7-8% av unge idrettsutøvere kan være rammet av sykdommen uten å være klar over det.

Det sier lege og forsker Astrid Sandnes. Hun har nylig tatt en doktorgrad i behandling av EILO, og mener det er viktig at de som rammes får riktig hjelp.

Lege Astrid Sandnes har forsket på hvordan EILO best kan behandles. Foto: Sykehuset Innlandet

Forskeren tror nemlig at mange med EILO blir feildiagnostisert.

– Det har vært slik at hvis man har pusteproblemer under anstrengelse, ja da er det astma, sier hun.

Ved astma er problemet å puste ut, mens EILO gjør det vanskelig å puste inn. Tilstanden er ikke farlig, men kan oppleves ubehagelig og frustrerende.

Men med riktig diagnose og behandling kan man bli kvitt pustevanskene, viser forskningen til Sandnes.

Behandles med råd og trening

For Madelene Rubinstein ble behandlingen å lære ulike pusteteknikker.

I tillegg hjalp det henne å drive med inspiratorisk muskeltrening. Det er trening med et apparat som styrker pustemusklene.

Nå har hun flere verktøy å bruke for å ha kontroll over pusten under trening.

Rubinstein håper at flere vil få riktig diagnose og behandling. Foto: Stian Foss / Nordisk Film Tv/NRK

– Før og etter behandling er det som natt og dag å drive med idrett. Men jeg må fortsatt fokusere på å gjøre ting riktig, så ikke EILO-en kommer tilbake, forteller hun.

Astrid Sandnes påpeker at behandlingen Rubinstein fikk fungerer for de fleste med EILO. Hennes doktorgradsavhandling viser at flere typer behandlinger kan være effektive.

– For de aller fleste er det faktisk nok å få informasjon om tilstanden. I tillegg får noen råd om pusteteknikker, og hvordan man skal forholde seg til pusteproblemet når det kommer.

I noen få tilfeller kan også kirurgi over stemmebåndene være en løsning.

Klar for Mesternes mester

Rubinstein har lagt opp som toppidrettsutøver, men har så god kontroll på pusten at hun skal være med i sesong 13 av Mesternes mester, som skal vises på NRK1 på nyåret.

Der skal hun konkurrere mot blant annet Øystein Pettersen og Anja Hammerseng-Edin.

– Det er en ny utfordring, så det blir gøy, sier Rubinstein.

Vil spre informasjon

Nå er målet at flere skal få informasjon om tilstanden.

– Vi ser at det fortsatt er mange som ikke har tenkt på denne diagnosen når de har blitt utredet for anstrengelsesutløst pustebesvær, sier Sandnes.

Rubinstein forteller at hun har fått mange meldinger etter det ble kjent at hun har EILO. Hun håper at flere nå vil få riktig diagnose og behandling.

– Man blir jo aldri helt bra, og må leve med EILO. Men man klarer å håndtere det og har teknikker for å puste normalt, sier Rubinstein.