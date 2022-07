Psykolog med sovepose: Derfor bør du oppsøke naturen alene

– Her er det koselig. Kanskje vi skal sette oss her?

Johanne Refseth, alias @psykolog.med.sovepose, viser veg gjennom sin barndoms skog i Brøttum i Ringsaker.

INSTAFAVORITT: Over 50.000 følger Johanne Refseth på Instagram. Hun poster bilder og videoer fra friluftsliv, sammen med tekster om natur, følelser og folkelig psykologi. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Skogen har vært superviktig for Johanne. Og det mener hun den bør være for flere. For i skogen, eller i naturen generelt, skjer det noe magisk med hodene våre.

Natur, friluftsliv og en helt spesiell terapiteknikk, er essensen i Refseths bok.

BOK: Psykolog med sovepose har samme navn som instakontoen. Funfact: Kontoen het i sin spede barndom Rullegress, som ikke hadde noe som helst med hasj å gjøre. Det var rett og slett en henvisning til gress på rull. Foto: Johanne S. Refseth

Den har blitt så populær at den nå kommer i tredje opplag. I tillegg har den vært i toppen av bestselgerlista i ni uker.

– At det skulle slå så an, er bare helt konge, sier forfatteren selv.

Heng på for å få Johannes tips til deg som vil teste ut naturen som ditt terapirom!

Vil lære folk å komme i kontakt med følelsene sine

Teknikken Refseth omfavner, både i boka og på Instagram, heter Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP).

TA TAK I FØLELSEN: Johanne forklarer at det for eksempel er ganske vanlig å føle seg lettet etter å ha grått litt, eller bekymre seg mindre om man har fått satt ord på noen følelser eller behov. – Det er dette som er poenget med å føle følelser: Da slipper du å bruke energi på å holde de nede. Foto: Johanne S. Refseth

Veldig kort fortalt handler det om å ta innover seg det følelsene våre prøver å fortelle oss.

Les mer om undertrykte følelser her! Ekspandér faktaboks – Følelser er kanskje ikke det vi nordmenn beskjeftiger oss mest med, og nettopp det kan gi noen negative utslag, forklarer Johanne Refseth. Hun sier at hvis vi ikke forholder oss til følelsene, vil kroppen bruke energi på å holde de nede. Det skjer ved at den aktiverer en annen reaksjon som kan «overdøve» følelsen. I stedet for å føle følelsen, kan vi bli anspent i kroppen, få vondt i magen, bli kvalme, få hodepine eller tåkete hode. – Når følelser blir muskelspenning eller magesmerter er det ikke spesielt lett å navigere etter dem. Faktisk blir de helt uforståelige og det gjør at vi fort begynner å unngå og i stedet for å kjenne etter, bekymrer vi oss, snakker negativt til oss selv, distraherer oss eller skroller på telefonen, forklarer Refseth. På samme vis er det slik at slike reaksjoner faktisk går bort om du får fatt i følelsen.

I boka går hun inn på hvordan hun selv bruker furubål, fjellturer og netter i det fri som en slags terapi.

Selv tror hun den har slått an fordi den er noe annet enn en fagbok om psykologi.

LETTLEST: – Jeg ville at boka skulle være lett å lese, og at psykologien skal være lett å forstå. Det er en selvhjelpsbok som er marinert i bålkaffe, ørretfiske og røverhistorier fra et uteliv. Det er meningen at den skal være både underholdende og hjelpsom, sier Refseth. Foto: Johanne S. Refseth

Kjærlighetssorg og alene på telttur

Boka innleder med at Johanne Refseth har kjærlighetssorg og bestemmer seg for å kontre det ved å dra på telttur alene for første gang.

Det var et viktig poeng at hun skulle klare det alene, gjøre det hun ville uten en kjæreste til å holde seg i hånda. Det ble tøft, men også veldig fint.

– Det som er morsomt er at mye av det samme vi forsøker å få til i terapien, skjer av seg selv i naturen, forklarer Refseth.

Redaktøren til Refseth, Henrik Sæhle i Gyldendal, sier at de hadde registrert Johanne Refseth gjennom et annet prosjekt der hun ble intervjuet. Da hun kom til forlaget med en bokidé, var det ikke vanskelig å si ja.

Sæhle mener boka har blitt en unik blanding av selvopplevd friluftsliv og ærlige tekster om følelser og hvordan man kan ta tak i det.

– Hun treffer nok godt på det mange kan relatere seg til. Dessuten var timingen var god, friluftsliv gav mye til mange da Norge stengte ned, sier redaktøren.

@psykolog.med.soveposes supertips til «psykisk strev»:

Johanne Refseth sier at psykisk helse ikke er noe som oppstår når vi strever, det er noe vi har og som vi kan vedlikeholde hele livet.

Dette kaller hun «psykisk strev». Hun mener vi gjør lurt i å ta tak i disse problemene så de ikke vokser seg større.

Her er hennes tips til hva du selv kan gjøre:

Kom deg ut i naturen – alene!

Johanne sier at det er mye enklere å få kontakt med følelsene sine når du nettopp har tid og rom til det som skjer inni deg. Naturen er ekstra bra, fordi det er lettere å finne denne kontakten der det ikke er så mye adspredelser.

ALENE: Hvis du er en slik som trives på alenetur så er dette et godt tips. – Finn en god plass der du har litt ro og fred fra andre, skru av telefonen og bare vær. Kjenn litt etter på hvordan du har det, sett noen ord på det om du får det til, oppfordrer forfatteren. – Jeg tror noe av problemet vi har i dag, er at vi ikke har tid til å kjenne etter i det hele tatt. Det gjør at vi til og med går glipp av at vi trives i livet. Foto: Johanne S. Refseth

2. Kom deg ut i naturen – sammen med en god venn!

Det å være alene i naturen passer ikke for alle. Da kan det være en løsning å oppsøke naturen sammen med en god venn. Johanne Refseth forklarer at en god samtale med en person du stoler på, nettopp er det man prøver å etterligne i terapirommet.

Det å sitte sammen og se inn i et bål, for eksempel, legger til rette for en god samtale. Det handler om å finne en ro, sammen.

3. La følelsen være der

I stedet for å kjempe og holde inne gråt, er det lurt å slippe den løs. Gå gjerne et sted å gråt alene, eller gråt når du er med noen du stoler på.

De fleste tenker ikke over det, men bare det å sette ord på en følelse kan gi en ro i kroppen. Å la seg selv kjenne sorg etter kompisen som døde, merke at du er irritert på sjefen eller at du trives i livet nå, kan gi mer tilstedeværelse.

SLIPP TÅRENE FRI: Det å kunne gråte fritt, vil gi en følelse av lettelse, sier Johanne. For noen er det lettere å kjenne den sorgen hvis du er ute. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

4. Prøv å legge merke til hva du gjør når det koker på innsiden

Det kan være en god ide å legge merke til hva du gjør når det koker på innsiden. Er du en slik som gir plass til det, eller er du mer som meg som skroller på telefonen, trener, tenker mye, bekymrer deg eller på andre måter distraherer deg fra innsiden.

– Det er i så fall helt normalt og veldig vanlig, personlig er jeg norsk mester i å skrolle. Er det mye følelser så sitter jeg på Instagram og ser reels, vet jeg også at jeg må ta en kikk innover for å kjenne etter på det som egentlig skjer, forklarer psykologen.

SKJERMFRI: Når man først er ute, er det viktig å virkelig søke skogens ro. Kanskje det kan være lurt å oppsøke et sted uten dekning dersom du sliter med å frigjøre det fra det store internett? Foto: Johanne S. Refseth

5. Er ikke naturen din ting? Lag deg ditt rom et annet sted!

Johanne sier at det viktigste er at man lager seg et «rom» i hverdagen ellers- og at dette nødvendigvis ikke MÅ være ute i naturen.

Det viktigste er å gi seg selv pause.

– Hvis du gir deg selv disse pausene i hverdagen og får fatt i hva du egentlig føler, vil de kroppslige reaksjonene ofte forsvinne av seg selv.

KJENN ETTER: – Kanskje trenger du bare kjenne at «jepp, jeg savner eksen av og til», og uroen i kroppen vil slippe taket, sier Johanne Refseth. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK