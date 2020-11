Det var fredag 30. oktober politiet fikk melding om at 18-åringen hadde knivstukket ei kvinne i Elverum. Store politistyrker ble satt inn for å lete etter gutten som de hadde fått melding om var psykisk ustabil.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av store hodeskader. Politiet har foreløpig ingen opplysninger om at tenåringen var rusa. Men de vet at han var psykisk syk.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig orientert om leteaksjonen.

Siktet for drapsforsøk

Den døde 18-åringen er nå sikta for drapsforsøk. Politiet sier at siktelsen var nødvendig å ta ut for å gjøre nødvendige undersøkelser.

– Etterforskningen så langt viser at han var psykisk syk og ikke hadde noen tilknytning til kvinna som han knivstakk, sier politiadvokat Maria Husebye Fossen.

TILFELDIG OFFER: Politiadvokat Maria Husebye Fossen sier politiet mener kvinnen som ble knivstukket var tilfeldig offer. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

18-åringen ble meldt savnet av sine foreldre i Oslo etter at han tok bussen fra Oslo til Elverum. Politiet vet ikke hvorfor han skulle til Elverum, men han har familie der. Politiet fikk flere meldinger både fra passasjerer på bussen og andre da han kom til Elverum fordi de oppfattet han som ustabil. Politiet lette etter han torsdag kveld og natt til fredag uten å finne han.

– Vår vurdering da var at han ikke var til fare for andre, sier Husebye Fossen.

Tipsene gikk både på at tenåringen hadde lite klær på seg, tross at det var kaldt ute, og at han virket i ubalanse. Men ingen av tipsene gikk på at han virket truende.

I løpet av natta skal 18-åringen ha vært inne på Terningmoen militærleir og stjålet en militæruniform. Boligen til kvinna i 50-årene, som ble knivstukket, ligger like ved militærleiren.

STENGTE AV OMRÅDET: Politiet stengte av skogsområdet der de lette etter 18-åringen. Foto: anne kari løberg / NRK

Hun var ute i hagen sin på ettermiddagen da 18-åringen dukket opp der. Hun har forklart at hun opplevde det som et plutselig angrep.

– Det er usikkert hva som ble sagt mellom de to fordi det er noen språkproblemer, sier Maria Husebye Fossen.

Tenåringen var etnisk norsk, men kvinna var av utenlandsk opprinnelse. Politiet har ikke mistanke om at angrepet var politisk motivert. Kvinna ble sendt til sjukehus med kuttskader i halsen og ble operert.

– Hun har det etter forholdene bra, men er preget av hendelsen, sier Husebye Fossen.

Politiet ropte til han

Søket etter 18-åringen var i skogsområdene nær boligen der kvinna ble knivstukket. Politiets hunder plukket opp spor fra hagen og inn i skogen, og i løpet av de fire timene aksjonen pågikk hadde politiet flere ganger kontakt med han.

FIRE TIMER: Politiet lette etter 18-åringen i fire timer før han falt ned fra treet i skogen. Foto: Anne Kari Løberg / nrk

– De ropte til han at han skulle overgi seg, men han ga utrykk for at han ikke ville det og løp videre inn i skogen, sier Maria Husebye Fossen.

Hun sier at det var tett skog, tåke og etterhvert helt mørkt under aksjonen. Politihelikopter kunne ikke brukes i søket fordi sikten var for dårlig. Ved 18.30-tiden om kvelden markerte politihundene i et skogsområde ved et høyt tre.

– Politiet var ikke i kontakt med han da. Men de hørte at han falt ned fra treet og landet på bakken, sier Maria Husebye Fossen.

Det ble satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men 18-åringen hadde fått alvorlige hodeskader på grunn av fallet, og døde på veg til sjukehuset.