Mannen, som er prest i Hamar bispedømme, har erkjent straffskyld.

Presten ble pågrepet 12. januar, og er fengslet i en uke med full isolasjon på grunn av fare for bevisforspillelse.

– Siktelsen omhandler besittelse av videoer og/eller bilder som viser seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn, sier politifullmektig i Innlandet politidistrikt, Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen.

Retten mener at presten med skjellig grunn kan mistenkes for å være skyld i det siktelsen omtaler. Bestemmelsen har en strafferamme på fengsel i inntil tre år.

Prestens forsvarer, Tore M. Famestad, sier til NRK at han ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Ransaket boligen

Politiet har tatt beslag i en rekke elektroniske enheter som tilhører siktede.

– Det er for tidlig i etterforskningen til å si noe om omfanget, men politiet har ingen holdepunkter for at siktede skal ha bestilt overgrep eller begått overgrep mot mindreårige, sier Aronsen.

Politiet undersøkte saken etter at de fikk inn en anmeldelse mot presten.

– På bakgrunn av det besluttet retten ransaking hos siktede, sier politifullmektig Aronsen.

Etter rettens vurdering er det nærliggende fare for at presten vil forspille bevis i saken dersom vedkommende løslates. Bevisforspillelsesfaren gjelder særlig muligheten til å påvirke elektronisk lagrede bevis.

Innholdet og omfanget av materialet siktede har hatt befatning med vil være avgjørende for straffutmålingen, selv om presten har erkjent straffskyld etter siktelsen

– Siktede er nå varetektsfengslet i en uke slik at politiet skal få oversikt og få sikret innholdet i de beslaglagte elektroniske enhetene, sier politifullmektig Hanna Sofie Karlsdatter Aronsen.

Politiet vil nå etterforske saken videre for å få klarlagt hvor mange videoer og bilder presten har vært i besittelse av.

Ser alvorlig på saken

Freddy Knutsen, stiftsdirektør i Hamar bispedømme, sier politiet har informert biskop og Hamar bispedømmeråd om at en av deres ansatte er varetektsfengslet.

– Vi ser alvorlig på saken. Vedkommende er derfor ikke i tjeneste, sier Knutsen.

Stiftsdirektør Freddy Knutsen i Hamar bispedømme. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Bispedømmerådet ble informert forrige uke.

– Vi vil som arbeidsgiver følge med på utviklingen av saken, og håndtere dette som en personalsak, sier Knutsen.

Hamar bispedømme består av 163 sokn. Det er 229 kirker i bispedømmet. Kirkene betjenes av rundt 120 prester.