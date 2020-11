Får ikkje jobbe sjølv om dei berre treff kvarandre på jobben

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei to unge snikkarane bur i Øyer, men var på ferie i Polen for å feire allehelgensdagen då regjeringa bestemte endringa.

Begge er opphavleg frå Polen, men bur no i ei leigd hytte i Hafjell.

Sjølv om dei heller ikkje møter andre på byggeplassen der dei skulle ha jobba, får dei ikkje lov til å plukke opp hammaren.

Vil ha unntak

Adam Stalerzuk driv den vesle familiebedrifta, Adwist bygg AS i Øyer. Han har fem faste snikkarar som alle opphavleg kjem frå Polen. Etter snarturen dei hadde til heimlandet stoppa arbeidet opp.

– Vi respekterer reglane og forstår kvifor det må vere slik. Men kven skal betale for det, spør Stalerzuk.

TAPAR PENGAR: Adam Stalerzuk seier dei tapar mykje på at snikkarane ikkje kan jobbe. Han meiner dei kunne isolert seg og samstundes jobba her. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han har ei lita bedrift og kan ikkje betale snikkarane lønn i dei ti dagane. Han vil heller ikkje be kundane sine ta denne utgifta.

– Dette er situasjonen for hundrevis av selskap i Noreg no, meiner han.

For i og med at arbeidarane reiste frivillig til Polen, som var eit raudt land alt før dei reiste, så mista dei retten til å få sjukepengar i karantenetida.

Då regjeringa endra karantenereglane 31. oktober, må dei polske arbeidarane halde seg inne i ti dagar etter å ha komme heim frå Polen.

Dei fortel at dei visste at dei måtte i karantene når dei kom tilbake til Noreg, men trudde at dei framleis kunne jobbe. Men etter skjerpinga som byrja å gjelde 31. oktober, kan dei ikkje det lenger.

Snikkarane blir no sittande å vente utan løn i karantenetida. Dei meiner at det hadde vore mogleg å tene pengar i karantene, utan smitterisiko.

SURT: Dei to snikkarane synest det er surt at dei ikkje får jobbe mens dei er i karantene. – Vi vil gjerne jobbe, men no får vi det ikkje. Det er keisamt, seier dei. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi kunne isolert oss på jobb. Vi kan ikkje gå til butikken, men kunne jobba som normalt i isolasjon utan å treffe andre folk. Det er så mange moglegheiter for å kunne gjere noko, seier ein av snikkarane som ikkje vil gje opp namnet sitt til NRK.

Adam Stalerzuk meiner det burde vore eit unntak for arbeidarane hans. Dei bur allereie saman med arbeidskollegaene sine. Skilnaden er berre at dei ikkje får reise til huset dei skulle jobba i.

– I staden for å sitte der utan å gjere nok, kvifor kan dei ikkje vere her og gjere ein jobb? Her er det jo ingen andre, spør Adam Stalerzuk.

Kunne jobba om dei kom åleine

Kommuneoverlege i Øyer, Anders Brabrand, fortel at om arbeidarane hadde komme til Noreg ålene, og ikkje saman, kunne dei ha jobba ålene på ei hytte og vore i karantene på fritida.

Men fordi dei kom saman, bur og jobbar saman, så må dei halde seg i karantene i 10 dagar.

– Det er slik at dei nye innstrammingane gjer at personar som kjem frå område og land med særleg stort smittepress i Europa, får ein ikkje lenger unntak frå karantene. Sjølv om dei skal jobbe, seier Brabrand.

Ny smittebølge

Vi er inne i ei ny smittebølge og regjeringa har komme med fleire nye smitteverntiltak. Ifølge Helse- og omsorgsministeren var det derfor viktig å også stramme inn reglane for utanlandske arbeidarar.

NAUDSYNT: Bent Høie seier det er heilt naudsynt å innføre nye reglar. Smitten har auka mykje i det siste. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Vi har ein kraftig negativ smitteutvikling i ei rekke europeiske land. Når ein kjem derfrå til Noreg så representerer det ei risiko som gjer det ekstremt viktig at alle går i ti dagar karantene, seier Bent Høie.

I oktober fekk han kritikk av kommuneoverlegar etter eit stort smitteutbrot på Vestlandet. Tilsette ved skipsverftet Havyard i Ytre Sogn gjekk rett på jobb, og det enda med at over 80 personar vart smitta med koronaviruset.