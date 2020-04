– I utgangspunktet synes jeg det er bare trist at en hund må avlives, men etter at denne hunden her uprovosert angrep og bet datteren min, så mener jeg det er det eneste riktige, sier Guro Wardberg.

Hun er mor til 10-åringen som ble bitt av hunden som var under trening for å bli politihund.

Klaget og fikk først nei

REAGERER: Mor til jenta som ble bitt, Guro Wardberg, klaget på vedtaket, men fikk nei i første omgang. Nå har hun fått medhold. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Dramatikken skjedde i Åsmarka i Ringsaker i desember 2018. Elise Wardberg Høiby var på tur hjem fra skolen med to venninner.

Plutselig så hun noe svart komme mot seg. En politimann, som er nabo til jenta, hadde sluppet ut hunden. Den gikk til angrep og bet 10-åringen.

Mor Guro Wardberg krevde at politihunden skulle avlives.

Fordi hendelsen skjedde i Innlandet politidistrikt ble saken sendt til Trøndelag politidistrikt. Der ble det vedtatt at hunden ikke skulle avlives, men omplasseres i et annet distrikt eller i Sverige.

Wardberg klaget både til Trøndelag politidistrikt og politimesteren i Innlandet, men fikk ikke medhold.

Nå har altså saken snudd.

Gjort om vedtaket

Trøndelag politidistrikt ba Politidirektoratet avgjøre saken.

Da den kom tilbake, var det kommet fram nye opplysninger i saken. Hunden har hatt to episoder mot politibetjenter. Disse var ifølge politiet av mindre alvorlig art og ingen kom til skade.

23. april gjorde Trøndelag politidistrikt om på vedtaket sitt. Hunden skal avlives.

Innlandet politidistrikt vil ikke klage på dette. Det skriver seksjonsleder Knut Erik Amundsen, Seksjon for operative fag, til NRK i en e-post.

«Vi er fornøyde med at det har kommet en avgjørelse i saken og en avklaring for familien som har påklaget vedtaket om omplassering. Vi tar vedtaket til etterretning og vil ikke påklaget det nye vedtaket.»

BITTMERKER: Slik så låret til Elise Wardberg Høiby ut etter at hunden hadde bitt henne. Ifølge mor Guro er hun glad i hunder, men har blitt redd for schæfere og andre, store hunder etter hendelsen. Foto: privat

Lettet

Guro Wardberg har hele tiden fryktet at hunden som bet datteren hennes kunne bite andre.

– Jeg er egentlig bare lettet over at dette nå er over og at den hunden ikke kan bite andre igjen, forteller hun.

Det har gått halvannet år siden hendelsen. Saken har gått fram og tilbake og tida har vært vanskelig.

– Det har egentlig vært helt uvirkelig. Jeg synes ikke vi ble møtt med så mye forståelse da dette skjedde, sier Guro i dag.

God politihund

Politiet hadde flere begrunnelser for hvorfor de mente det ikke var riktig å avlive hunden i starten. I vedtaket sto det: