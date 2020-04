– Me har fått fleire meldingar frå heile distriktet om samlingar av russ. Me har vore i dialog med russen fleire staden, blant anna på Hamar og på Lillehammer, seier operasjonsleiar Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NRK.

– Der samla russen seg i større grupperingar enn det som er anbefalt frå myndigheitene i forbindelse med covid-19, seier han.

Sprang frå politiet

Dei fleste festane fann stad utandørs og hadde over 50 festdeltakarar, og politiet stoppa festar både på Hamar og Lillehammer.

Det har også vore meldingar frå Gjøvik, Hadeland og Kongsvinger, men der har ikkje politiet komme over større grupperingar.

Der politiet har vore i dialog med russen har dei blitt vist bort, og russen har halde seg til pålegget som politiet har gitt dei.

– I eitt tilfelle, på Lillehammer, sprang russen i alle retningar, slik at politiet ikkje fekk kontakt med nokon seier Antonsen til NRK.

At russen flyktar frå staden meiner Hoft at viser russen veit at slike samlingar ikkje er i tråd med dagens koronaråd.

– Det er openbert at de veit de held på med noko de ikkje bør, seier Hoft.

– Gjekk over styr

På Twitter ber politiet russen om å ta omsyn til samfunnet sine avgjersler som gjeld koronapandemien.

– Røde, blå og svarte dressar beskyttar ikkje mot Covid-19, ei heller fritar desse dressane frå å ta omsyn til nasjonale avgjersler og råd, skriv dei.

Russepresident Karianne Sunde ved Lillehammer vidaregåande skule, avdeling sør, var til stades då politiet kom til festen russen hadde på Lillehammer.

Ho seier det ikkje var eit planlagt arrangement, og at ho snakka med politiet før ho reiste heim for kvelden.

– Det var berre vår gruppe og ei annan gruppe som var der, og me haldt avstand og følgde tilrådingane. Men, etter kvart kom fleire til og det eskalerte, seier Sunde.

– Politiet hadde forståing for at det gjekk over styr, og me er glade for at politiet hjelper oss. Eg oppfordrar russen til å følge reglene og råda som er gitt, som eg veit alle eigentleg er innforstått med og forstår. Unngå å oppsøke dei stadene det er lett at folk samlast, seier ho.

Også problem andre stader

Om russen i Ålesund melder politiet at det har vore fleire meldingar om ordensforstyrring frå russen og russebilar. Russen overheld ikkje korona-smitteanbefalingane, og heller ikkje oppmoding frå politiet om å bryte opp festane.

Operasjonsleiar Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt seier til NRK at dei har vore ute på ein del festar og har dempa både støy og bråk. Dei har tilråda om å ikkje vere så mange på ein stad.

– Me har også fått ein del meldingar om russ som har hatt aktivitet rundt omkring i Oslo, seier Stokkli.

– Politiet rettleiar og prøver å få folk til å ta ansvar slik at dei ikkje spreier smitte, og i dei verste tilfella kan me i verste fall bli strengare. Men, det er ikkje oppretta nokon politisaker på dette i natt, så vidt eg veit, seier han.

I Rogaland fekk politiet melding om at fleire russ var samla i ein gapahuk ved eit turområde på Sviland i Sandnes kommune. Ifølge ein tipsar var det ti stykk samla.

Omtrent samtidig, rundt klokka 22.30, trefte politiet ti russ som festa på badestranda på Vaulen i Stavanger. Dei var i ferd med å forlate staden, då politiet tok kontakt med dei.

I Vestland fylke har det vore noko festbråk frå privatfestar natt til laurdag, men ifølge politiet var det ingen oppdrag knytt til russetreff eller russefestar.

Vil gå i dialog med russepresidentane

Innlandet politidistrikt la torsdag ut eigne reglar og retningsliner for russen, der dei mellom anna ber også russen unngå å dele ut russekort, då det kan overføre smitte.

– De må halde dykk til helsemyndigheitene sine anbefalingar om maksimum fem personar samla med to meters avstand, vaske hender og ikkje del flaske, skriv politiet.

No vil politiet i Innlandet ta kontakt med russepresidentane i dei aktuelle russestyra, for å få russen til å halde seg til retningslinjene myndigheitene har gitt i forbindelse med covid-19.

– Problemet er at russen samlar seg i større grupperingar enn det som er anbefalt. Politiet ynskjer ikkje å ta noko, men heller å komme i dialog slik at russen, i samråd med resten av befolkninga held seg til regelverket, seier Antonsen.

Russ som ikkje held seg til føringane vil få pålegg frå politiet om å gjere det, og dersom dette ikkje blir halde kan det bli aktuelt at russen blir meldt.